https://uz.sputniknews.ru/20231025/v-kitobe-sovmestno-s-partnerami-iz-rf-otkroyut-kardiotsentr-40340525.html

В Китобе совместно с партнерами из РФ откроют кардиоцентр

В Китобе совместно с партнерами из РФ откроют кардиоцентр

В области также создадут мобильную поликлиническую службу, на базе областного многопрофильного медицинского центра откроется современная клиника на 600 коек.

2023-10-25T19:57+0500

2023-10-25T19:57+0500

2023-10-25T20:01+0500

узбекистан

кашкадарьинская область

карши

шавкат мирзиёев

медицина

китаб

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ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. Совместно с российскими партнерами в Китобе будет создан современный кардиологический центр. Об этом заявил президент Шавкат Мирзиёев на совещании, состоявшемся в Карши, сообщил пресс-секретарь президента в своем Telegram-канале.Как отметил глава государства, 42% населения региона страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями и диабетом из-за лишнего веса.Президент выразил обеспокоенность сложившейся ситуацией и подчеркнул необходимость усиления пропаганды здорового образа жизни и повышения потенциала системы здравоохранения в регионе.В частности, он поручил построить в Китобе современный кардиологический центр совместно с российскими партнерами.Также в области создадут мобильную поликлиническую службу, а на базе областного многопрофильного медицинского центра откроется современная клиника на 600 коек.В ходе заседания были заслушаны доклады хокима области и других должностных лиц о выполнении основных задач в инвестиционной сфере, промышленности, туризме, сельском, водном хозяйстве и социальной сфере Кашкадарьи.

узбекистан

кашкадарьинская область

карши

китаб

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