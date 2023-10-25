https://uz.sputniknews.ru/20231025/v-kitobe-sovmestno-s-partnerami-iz-rf-otkroyut-kardiotsentr-40340525.html
В Китобе совместно с партнерами из РФ откроют кардиоцентр
В Китобе совместно с партнерами из РФ откроют кардиоцентр
В области также создадут мобильную поликлиническую службу, на базе областного многопрофильного медицинского центра откроется современная клиника на 600 коек.
2023-10-25T19:57+0500
2023-10-25T19:57+0500
2023-10-25T20:01+0500
узбекистан
кашкадарьинская область
карши
шавкат мирзиёев
медицина
китаб
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ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. Совместно с российскими партнерами в Китобе будет создан современный кардиологический центр. Об этом заявил президент Шавкат Мирзиёев на совещании, состоявшемся в Карши, сообщил пресс-секретарь президента в своем Telegram-канале.Как отметил глава государства, 42% населения региона страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями и диабетом из-за лишнего веса.Президент выразил обеспокоенность сложившейся ситуацией и подчеркнул необходимость усиления пропаганды здорового образа жизни и повышения потенциала системы здравоохранения в регионе.В частности, он поручил построить в Китобе современный кардиологический центр совместно с российскими партнерами.Также в области создадут мобильную поликлиническую службу, а на базе областного многопрофильного медицинского центра откроется современная клиника на 600 коек.В ходе заседания были заслушаны доклады хокима области и других должностных лиц о выполнении основных задач в инвестиционной сфере, промышленности, туризме, сельском, водном хозяйстве и социальной сфере Кашкадарьи.
узбекистан
кашкадарьинская область
карши
китаб
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китоб кардиоцентр рф россия
китоб кардиоцентр рф россия
В Китобе совместно с партнерами из РФ откроют кардиоцентр
19:57 25.10.2023 (обновлено: 20:01 25.10.2023)
В области также создадут мобильную поликлиническую службу, на базе областного многопрофильного медицинского центра откроется современная клиника на 600 коек.
ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik.
Совместно с российскими партнерами в Китобе будет создан современный кардиологический центр. Об этом заявил президент Шавкат Мирзиёев на совещании, состоявшемся в Карши, сообщил
пресс-секретарь президента в своем Telegram-канале.
Как отметил глава государства, 42% населения региона страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями и диабетом из-за лишнего веса.
Президент выразил обеспокоенность сложившейся ситуацией и подчеркнул необходимость усиления пропаганды здорового образа жизни и повышения потенциала системы здравоохранения в регионе.
В частности, он поручил построить в Китобе современный кардиологический центр совместно с российскими партнерами.
Также в области создадут мобильную поликлиническую службу, а на базе областного многопрофильного медицинского центра откроется современная клиника на 600 коек.
В ходе заседания были заслушаны доклады хокима области и других должностных лиц о выполнении основных задач в инвестиционной сфере, промышленности, туризме, сельском, водном хозяйстве и социальной сфере Кашкадарьи.