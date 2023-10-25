https://uz.sputniknews.ru/20231025/yandex-go-uzbekistan-registratsiya-40323046.html
Yandex Go стал налоговым резидентом Узбекистана
Yandex Go стал налоговым резидентом Узбекистана
Компания с 1 октября локализует свои услуги и станет налоговым резидентом республики.
2023-10-25T14:50+0500
2023-10-25T14:50+0500
2023-10-25T16:03+0500
узбекистан
такси
яндекс такси
яндекс
налоги
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/0a/18/29437975_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9d06cee676ca6eea79414690a6c6f882.jpg
ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. Сервис такси Yandex Go зарегистрировал в Узбекистане юридическое лицо в качестве налогового резидента. С 1 декабря компания локализует свои услуги в республике, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя сервиса в СНГ Кирилла Свинцова.По его словам, цель регистрации — чтобы с 1 декабря сервис "начал работать в Узбекистане локально".Напомним, в начале октября налоговый комитет Узбекистана сообщил о том, что Yandex Go может быть заблокирован в Узбекистане. Чтобы этого избежать, компания должна была выполнить ряд требований. В том числе — зарегистрироваться в качестве налогового резидента республики и платить налоги, а также обеспечить интеграцию с информационной системой налоговых органов, чтобы предоставлять клиентам автоматически формируемый фискальный чек.На выполнение этих требований компании дали два месяца. В противном случае налоговый комитет планировал отправить обращение в министерство цифровых технологий о блокировке электронной платформы сервиса.Yandex Go - один из самых крупных онлайн-сервисов такси в Узбекистане, работает в республике с апреля 2018 года. Услуги сервиса доступны в Ташкенте и еще девяти городах страны. По данным налогового комитета Узбекистана, к сервису в республике подключены более 80 тысяч водителей.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/0a/18/29437975_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_53e08e3776ccd203aaa76a179a805824.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан yandex go налоги регистрация
узбекистан yandex go налоги регистрация
Yandex Go стал налоговым резидентом Узбекистана
14:50 25.10.2023 (обновлено: 16:03 25.10.2023)
Компания с 1 октября локализует свои услуги и станет налоговым резидентом республики.
ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik.
Сервис такси Yandex Go зарегистрировал в Узбекистане юридическое лицо в качестве налогового резидента. С 1 декабря компания локализует свои услуги в республике, сообщает РИА Новости
со ссылкой на руководителя сервиса в СНГ Кирилла Свинцова.
"Компания уже зарегистрировала юридическое лицо, находится в налоговом реестре. Теперь мы завершаем все процессы, находимся в постоянном диалоге с ГНК (налоговым комитетом республики)", — сказал Свинцов на полях ICT Expo Uzbekistan в Ташкенте.
По его словам, цель регистрации — чтобы с 1 декабря сервис "начал работать в Узбекистане локально".
Напомним, в начале октября налоговый комитет Узбекистана сообщил о том, что Yandex Go может быть заблокирован в Узбекистане. Чтобы этого избежать, компания должна была выполнить ряд требований. В том числе — зарегистрироваться в качестве налогового резидента республики и платить налоги, а также обеспечить интеграцию с информационной системой налоговых органов, чтобы предоставлять клиентам автоматически формируемый фискальный чек.
На выполнение этих требований компании дали два месяца. В противном случае налоговый комитет планировал отправить обращение в министерство цифровых технологий о блокировке электронной платформы сервиса.
Yandex Go - один из самых крупных онлайн-сервисов такси в Узбекистане, работает в республике с апреля 2018 года. Услуги сервиса доступны в Ташкенте и еще девяти городах страны. По данным налогового комитета Узбекистана, к сервису в республике подключены более 80 тысяч водителей.