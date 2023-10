https://uz.sputniknews.ru/20231025/yandex-go-uzbekistan-registratsiya-40323046.html

Yandex Go стал налоговым резидентом Узбекистана

Yandex Go стал налоговым резидентом Узбекистана

Компания с 1 октября локализует свои услуги и станет налоговым резидентом республики.

2023-10-25T14:50+0500

2023-10-25T14:50+0500

2023-10-25T16:03+0500

узбекистан

такси

яндекс такси

яндекс

налоги

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/0a/18/29437975_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9d06cee676ca6eea79414690a6c6f882.jpg

ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. Сервис такси Yandex Go зарегистрировал в Узбекистане юридическое лицо в качестве налогового резидента. С 1 декабря компания локализует свои услуги в республике, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя сервиса в СНГ Кирилла Свинцова.По его словам, цель регистрации — чтобы с 1 декабря сервис "начал работать в Узбекистане локально".Напомним, в начале октября налоговый комитет Узбекистана сообщил о том, что Yandex Go может быть заблокирован в Узбекистане. Чтобы этого избежать, компания должна была выполнить ряд требований. В том числе — зарегистрироваться в качестве налогового резидента республики и платить налоги, а также обеспечить интеграцию с информационной системой налоговых органов, чтобы предоставлять клиентам автоматически формируемый фискальный чек.На выполнение этих требований компании дали два месяца. В противном случае налоговый комитет планировал отправить обращение в министерство цифровых технологий о блокировке электронной платформы сервиса.Yandex Go - один из самых крупных онлайн-сервисов такси в Узбекистане, работает в республике с апреля 2018 года. Услуги сервиса доступны в Ташкенте и еще девяти городах страны. По данным налогового комитета Узбекистана, к сервису в республике подключены более 80 тысяч водителей.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан yandex go налоги регистрация