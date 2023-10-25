https://uz.sputniknews.ru/20231025/zaversheno-teo-proekta-stroitelstvo-jd--uzbekistan--kitay--kyrgyzstan------40324757.html
Завершено ТЭО проекта по строительству жд Узбекистан — Кыргызстан — Китай
Завершено ТЭО проекта по строительству жд Узбекистан — Кыргызстан — Китай
Работы по технико-экономическому обоснованию проекта строительства железной дороги Узбекистан — Китай — Кыргызстан завершены.
2023-10-25T16:23+0500
2023-10-25T16:23+0500
2023-10-25T16:54+0500
экономика
узбекистан
кыргызстан
китай
железная дорога
проект
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/07/13/26315437_0:163:3065:1887_1920x0_80_0_0_0f4d3fff754c2b48b0031ad1e2ff019f.jpg
ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. ТЭО железной дороги Узбекистан — Кыргызстан — Китай подтвердило техническую осуществимость и экономическую целесообразность проекта, сообщает пресс-служба Кабмина Кыргызстана. О новом этапе реализации крупнейшего проекта по строительству железной дороги Узбекистан — Кыргызстан — Китай стало известно по итогам переговоров председателя Акылбека Жапарова и премьера Государственного совета КНР Ли Цяна. Напомним, что строительство железной дороги будет способствовать укреплению межрегиональных связей, отвечать целям центральноазиатских государств по диверсификации транспортных направлений и повышению конкурентоспособности региона в качестве международного транспортно-транзитного хаба. Общая протяженность железной дороги Узбекистан — Кыргызстан — Китай составит около 454 км, из них 280 км пройдут по территории Кыргызстана. На всей линии предусмотрены 18 станций, 81 большой и средние мосты протяженностью 26,1 км, 41 тоннель — 120,39 км. Общая длина мостов и тоннелей — 146,49 км, что составляет 47% всей длины линии.Согласно предварительным прогнозам, сокращение пути из Восточной Азии в страны Ближнего Востока и Южной Европы составит порядка 900 км, а сроки уменьшатся на 7-8 суток. При этом объем грузоперевозок может составить 12—15 млн тонн в год.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/07/13/26315437_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_c8bea48b64b7c8e346ac23a0f1ab5b17.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
экономика узбекистан кыргызстан китай железная дорога проект завершено тэо строительство
экономика узбекистан кыргызстан китай железная дорога проект завершено тэо строительство
Завершено ТЭО проекта по строительству жд Узбекистан — Кыргызстан — Китай
16:23 25.10.2023 (обновлено: 16:54 25.10.2023)
Работы по технико-экономическому обоснованию проекта строительства железной дороги Узбекистан — Кыргызстан — Китай завершены.
ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik.
ТЭО железной дороги Узбекистан — Кыргызстан — Китай подтвердило техническую осуществимость и экономическую целесообразность проекта, сообщает пресс-служба Кабмина Кыргызстана
.
О новом этапе реализации крупнейшего проекта по строительству железной дороги Узбекистан — Кыргызстан — Китай стало известно по итогам переговоров председателя Акылбека Жапарова и премьера Государственного совета КНР Ли Цяна.
“Строительство дороги станет важным звеном в реализации инициативы Председателя Китая “Один пояс — один путь” … На сегодняшний день при совместном финансировании сторон разработано ТЭО проекта, подтвердившее техническую осуществимость и экономическую целесообразность сооружения новой линии”, — подчеркнул Жапаров.
Напомним
, что строительство железной дороги будет способствовать укреплению межрегиональных связей, отвечать целям центральноазиатских государств по диверсификации транспортных направлений и повышению конкурентоспособности региона в качестве международного транспортно-транзитного хаба.
Общая протяженность железной дороги Узбекистан — Кыргызстан — Китай составит около 454 км, из них 280 км пройдут по территории Кыргызстана. На всей линии предусмотрены 18 станций, 81 большой и средние мосты протяженностью 26,1 км, 41 тоннель — 120,39 км. Общая длина мостов и тоннелей — 146,49 км, что составляет 47% всей длины линии.
Согласно предварительным прогнозам, сокращение пути из Восточной Азии в страны Ближнего Востока и Южной Европы составит порядка 900 км, а сроки уменьшатся на 7-8 суток. При этом объем грузоперевозок может составить 12—15 млн тонн в год.