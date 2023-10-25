https://uz.sputniknews.ru/20231025/zaversheno-teo-proekta-stroitelstvo-jd--uzbekistan--kitay--kyrgyzstan------40324757.html

Завершено ТЭО проекта по строительству жд Узбекистан — Кыргызстан — Китай

Завершено ТЭО проекта по строительству жд Узбекистан — Кыргызстан — Китай

Работы по технико-экономическому обоснованию проекта строительства железной дороги Узбекистан — Китай — Кыргызстан завершены.

2023-10-25T16:23+0500

2023-10-25T16:23+0500

2023-10-25T16:54+0500

экономика

узбекистан

кыргызстан

китай

железная дорога

проект

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ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. ТЭО железной дороги Узбекистан — Кыргызстан — Китай подтвердило техническую осуществимость и экономическую целесообразность проекта, сообщает пресс-служба Кабмина Кыргызстана. О новом этапе реализации крупнейшего проекта по строительству железной дороги Узбекистан — Кыргызстан — Китай стало известно по итогам переговоров председателя Акылбека Жапарова и премьера Государственного совета КНР Ли Цяна. Напомним, что строительство железной дороги будет способствовать укреплению межрегиональных связей, отвечать целям центральноазиатских государств по диверсификации транспортных направлений и повышению конкурентоспособности региона в качестве международного транспортно-транзитного хаба. Общая протяженность железной дороги Узбекистан — Кыргызстан — Китай составит около 454 км, из них 280 км пройдут по территории Кыргызстана. На всей линии предусмотрены 18 станций, 81 большой и средние мосты протяженностью 26,1 км, 41 тоннель — 120,39 км. Общая длина мостов и тоннелей — 146,49 км, что составляет 47% всей длины линии.Согласно предварительным прогнозам, сокращение пути из Восточной Азии в страны Ближнего Востока и Южной Европы составит порядка 900 км, а сроки уменьшатся на 7-8 суток. При этом объем грузоперевозок может составить 12—15 млн тонн в год.

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