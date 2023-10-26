https://uz.sputniknews.ru/20231026/bishkek-nachalsya-sovet-glav-pravitelstv-shos-40349038.html

В Бишкеке начался Саммит глав правительств ШОС — видео

В Бишкеке начался Саммит глав правительств ШОС — видео

В государственной резиденции Ала-Арча проходит заседание Совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.

2023-10-26T09:40+0500

2023-10-26T09:40+0500

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абдулла арипов

саммит

бишкек

шос

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ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. В Кыргызстане началось 22-ое заседание Совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, сообщает Sputnik Кыргызстан.Состоялась церемония встречи руководителей делегаций. В Конгресс-холл также прибыл Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.В программе Совета сообщается, что прошли церемонии приветствия и фотографирования глав делегаций. Также в программе указано, что состоялась встреча с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым.После этого началось заседание, которое по программе продлится два часа. Далее запланированы подписание документов и заявление для прессы.В работе заседания принимают участие председатель кабмина Кыргызстана, главы правительств Узбекистана, Беларуси, Казахстана, Китая, Монголии, России, Таджикистана, вице-президент Ирана, зампред кабмина Туркменистана, министры иностранных дел Индии и Пакистана.

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