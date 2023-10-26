https://uz.sputniknews.ru/20231026/bishkek-rasshirennoye-zasedaniye-glava-pravitelstva-shos-40354221.html
В Бишкеке прошло заседание премьеров стран ШОС — видео
В Бишкеке прошло заседание премьеров стран ШОС — видео
В государственной резиденции Ала-Арча проходит заседание Совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества
2023-10-26T11:43+0500
2023-10-26T11:43+0500
2023-10-26T12:39+0500
кыргызстан
шос
заседание
видео
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ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. В Кыргызстане проходит 22-ое заседание Совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. В работе заседания принимают участие председатель кабмина Кыргызстана, главы правительств Узбекистана, Беларуси, Казахстана, Китая, Монголии, России, Таджикистана, вице-президент Ирана, зампред кабмина Туркменистана, министры иностранных дел Индии и Пакистана.
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бишкек кыргызстан заседание совет премьер глава кабмина страны шос резиденция ала-арча шанхайская организация сотрудничества
бишкек кыргызстан заседание совет премьер глава кабмина страны шос резиденция ала-арча шанхайская организация сотрудничества
В Бишкеке прошло заседание премьеров стран ШОС — видео
11:43 26.10.2023 (обновлено: 12:39 26.10.2023)
В государственной резиденции Ала-Арча проходит заседание Совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.
ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. В Кыргызстане проходит 22-ое заседание Совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.
В работе заседания принимают участие председатель кабмина Кыргызстана, главы правительств Узбекистана, Беларуси, Казахстана, Китая, Монголии, России, Таджикистана, вице-президент Ирана, зампред кабмина Туркменистана, министры иностранных дел Индии и Пакистана.