https://uz.sputniknews.ru/20231026/bishkek-rasshirennoye-zasedaniye-glava-pravitelstva-shos-40354221.html

В Бишкеке прошло заседание премьеров стран ШОС — видео

В Бишкеке прошло заседание премьеров стран ШОС — видео

В государственной резиденции Ала-Арча проходит заседание Совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества

2023-10-26T11:43+0500

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кыргызстан

шос

заседание

видео

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ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. В Кыргызстане проходит 22-ое заседание Совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. В работе заседания принимают участие председатель кабмина Кыргызстана, главы правительств Узбекистана, Беларуси, Казахстана, Китая, Монголии, России, Таджикистана, вице-президент Ирана, зампред кабмина Туркменистана, министры иностранных дел Индии и Пакистана.

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