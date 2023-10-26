https://uz.sputniknews.ru/20231026/deputaty-odobreniye-kandidatura-abduraxmonov-glava-minselxoz-40371795.html
Депутаты одобрили кандидатуру Абдурахмонова на пост главы Минсельхоза
Депутаты одобрили кандидатуру Абдурахмонова на пост главы Минсельхоза
Депутаты рассмотрели и одобрили кандидатуру Иброхима Абдурахмонова на пост министра сельского хозяйства Узбекистана. 26.10.2023, Sputnik Узбекистан
2023-10-26T16:47+0500
2023-10-26T16:47+0500
2023-10-26T17:14+0500
узбекистан
сельское хозяйство
иброхим абдурахманов
министр
законодательная палата олий мажлиса
заседание
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ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. Депутаты одобрили кандидатуру Иброхима Абдурахмонова на должность министра сельского хозяйства. Об этом сообщила пресс-служба Законодательной палаты Олий Мажлиса. Кандидатура Иброхима Абдурахмонова была рассмотрена в четверг на очередном пленарном заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса.На заседании Абдурахмонов предоставил информацию о программе действий по своей дальнейшей работе по повышению эффективности реформ в сфере сельского хозяйства. После его кандидатура была одобрена депутатами. Иброхим Абдурахмонов родился в 1975 году в Чустском районе Наманганской области.В 1992—1997 годах окончил Ташкентский государственный университет (ныне Национальный университет Узбекистана), в 2001 году — Техасский аграрно-технический университет в США.В 2022 году назначен министром высшего образования, науки и инноваций Узбекистана.
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узбекистан, сельское хозяйство, иброхим абдурахманов, министр, законодательная палата олий мажлиса, заседание
узбекистан, сельское хозяйство, иброхим абдурахманов, министр, законодательная палата олий мажлиса, заседание
Депутаты одобрили кандидатуру Абдурахмонова на пост главы Минсельхоза
16:47 26.10.2023 (обновлено: 17:14 26.10.2023)
Депутаты рассмотрели и одобрили кандидатуру Иброхима Абдурахмонова на пост министра сельского хозяйства Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik.
Депутаты одобрили кандидатуру Иброхима Абдурахмонова на должность министра сельского хозяйства. Об этом сообщила пресс-служба
Законодательной палаты Олий Мажлиса.
Кандидатура Иброхима Абдурахмонова была рассмотрена в четверг на очередном пленарном заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса.
На заседании Абдурахмонов предоставил информацию о программе действий по своей дальнейшей работе по повышению эффективности реформ в сфере сельского хозяйства.
После его кандидатура была одобрена депутатами.
Иброхим Абдурахмонов родился в 1975 году в Чустском районе Наманганской области.
В 1992—1997 годах окончил Ташкентский государственный университет (ныне Национальный университет Узбекистана), в 2001 году — Техасский аграрно-технический университет в США.
В 2022 году назначен министром высшего образования, науки и инноваций Узбекистана.