https://uz.sputniknews.ru/20231026/deputaty-odobreniye-kandidatura-abduraxmonov-glava-minselxoz-40371795.html

Депутаты одобрили кандидатуру Абдурахмонова на пост главы Минсельхоза

Депутаты одобрили кандидатуру Абдурахмонова на пост главы Минсельхоза

Депутаты рассмотрели и одобрили кандидатуру Иброхима Абдурахмонова на пост министра сельского хозяйства Узбекистана. 26.10.2023, Sputnik Узбекистан

2023-10-26T16:47+0500

2023-10-26T16:47+0500

2023-10-26T17:14+0500

узбекистан

сельское хозяйство

иброхим абдурахманов

министр

законодательная палата олий мажлиса

заседание

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ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. Депутаты одобрили кандидатуру Иброхима Абдурахмонова на должность министра сельского хозяйства. Об этом сообщила пресс-служба Законодательной палаты Олий Мажлиса. Кандидатура Иброхима Абдурахмонова была рассмотрена в четверг на очередном пленарном заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса.На заседании Абдурахмонов предоставил информацию о программе действий по своей дальнейшей работе по повышению эффективности реформ в сфере сельского хозяйства. После его кандидатура была одобрена депутатами. Иброхим Абдурахмонов родился в 1975 году в Чустском районе Наманганской области.В 1992—1997 годах окончил Ташкентский государственный университет (ныне Национальный университет Узбекистана), в 2001 году — Техасский аграрно-технический университет в США.В 2022 году назначен министром высшего образования, науки и инноваций Узбекистана.

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узбекистан, сельское хозяйство, иброхим абдурахманов, министр, законодательная палата олий мажлиса, заседание