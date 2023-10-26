https://uz.sputniknews.ru/20231026/dzyudoist-uzbekistan-chempion-bolshoy-shlem-40360954.html

Дзюдоист из Узбекистана стал чемпионом "Большого шлема"

Дзюдоист из Узбекистана стал чемпионом "Большого шлема"

В весовой категории до 73 кг узбекистанец Шахрам Ахадов одолел соперника из Косово

2023-10-26T13:31+0500

2023-10-26T13:31+0500

2023-10-26T14:32+0500

спорт

дзюдо

узбекистан

оаэ

абу-даби

турнир

турнир "большого шлема"

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ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. Член сборной Узбекистана по дзюдо Шахрам Ахадов впервые в своей карьере выиграл турнир, входящий в классификацию “Большого шлема”, сообщает НОК. Спортсмен выступал в весовой категории до 73 кг. В бескомпромиссном финальном поединке турнира в Абу-Даби (ОАЭ) он одолел Акила Гякова из Косово. В результате Шахрам Ахадов записал в свой актив по 1000 очков в мировой и Олимпийский рейтинги.

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