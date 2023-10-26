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https://uz.sputniknews.ru/20231026/dzyudoist-uzbekistan-chempion-bolshoy-shlem-40360954.html
Дзюдоист из Узбекистана стал чемпионом "Большого шлема"
Дзюдоист из Узбекистана стал чемпионом "Большого шлема"
В весовой категории до 73 кг узбекистанец Шахрам Ахадов одолел соперника из Косово
2023-10-26T13:31+0500
2023-10-26T14:32+0500
спорт
дзюдо
узбекистан
оаэ
абу-даби
турнир
турнир "большого шлема"
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ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. Член сборной Узбекистана по дзюдо Шахрам Ахадов впервые в своей карьере выиграл турнир, входящий в классификацию “Большого шлема”, сообщает НОК. Спортсмен выступал в весовой категории до 73 кг. В бескомпромиссном финальном поединке турнира в Абу-Даби (ОАЭ) он одолел Акила Гякова из Косово. В результате Шахрам Ахадов записал в свой актив по 1000 очков в мировой и Олимпийский рейтинги.
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узбекистан дзюдо дзюдоист чемпион большой шлем весовая категория шахрам ахадов соперник косово
узбекистан дзюдо дзюдоист чемпион большой шлем весовая категория шахрам ахадов соперник косово

Дзюдоист из Узбекистана стал чемпионом "Большого шлема"

13:31 26.10.2023 (обновлено: 14:32 26.10.2023)
© НОК УзбекистанаШахрам Ахадов. Архивное фото
Шахрам Ахадов. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.10.2023
© НОК Узбекистана
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В весовой категории до 73 кг узбекистанец Шахрам Ахадов одолел соперника из Косово.
ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. Член сборной Узбекистана по дзюдо Шахрам Ахадов впервые в своей карьере выиграл турнир, входящий в классификацию “Большого шлема”, сообщает НОК.
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаШахрам Ахадов - чемпион "Большого шлема" в Абу-Даби.
Шахрам Ахадов - чемпион Большого шлема в Абу-Даби. - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.10.2023
Шахрам Ахадов - чемпион "Большого шлема" в Абу-Даби.
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
Спортсмен выступал в весовой категории до 73 кг. В бескомпромиссном финальном поединке турнира в Абу-Даби (ОАЭ) он одолел Акила Гякова из Косово.
В результате Шахрам Ахадов записал в свой актив по 1000 очков в мировой и Олимпийский рейтинги.
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