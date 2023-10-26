В Кремле назвали гуманитарную ситуацию в Газе катастрофической
16:38 26.10.2023 (обновлено: 16:42 26.10.2023)
© Sputnik / Ahmed Abed / Перейти в фотобанкПоследствия ракетного удара Израиля по территории Сектора Газа. Архивное фото
© Sputnik / Ahmed Abed/
Песков опасается ухудшения гумситуации в Газе при наземной операции Израиля.
ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. Гуманитарная ситуация в Газе катастрофическая и может еще более ухудшиться при начале наземной военной операции, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль в интервью "Комсомольской правде" высказал мнение, что необходимо вывезти из Газы всех раненых детей для оказания медицинской помощи в других странах.
"Безусловно, такой призыв можно оценивать только позитивно и только присоединяться к нему. Сейчас, к сожалению, в Газе происходит гуманитарная катастрофа, туда нужно доставлять гуманитарную помощь. Вместе с тем, пока через КПП "Рафах" грузовики с гумпомощью не допускаются, туда буквально 2 десятка грузовиков пустили, не более того, это очень мало. Не выпускают людей, поэтому ситуация катастрофическая. Она может еще более ухудшиться, хотя трудно себе представить куда, при начале наземной операции", — сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к инициативе Рошаля.