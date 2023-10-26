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https://uz.sputniknews.ru/20231026/kreml-peskov-gumanit-situatsiya-v-gaze-katastroficheskaya-40366061.html
В Кремле назвали гуманитарную ситуацию в Газе катастрофической
В Кремле назвали гуманитарную ситуацию в Газе катастрофической
Песков опасается ухудшения гумситуации в Газе при наземной операции Израиля.
2023-10-26T16:38+0500
2023-10-26T16:42+0500
политика
кремль
россия
дмитрий песков
сектор газа
гуманитарная помощь
дети
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ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. Гуманитарная ситуация в Газе катастрофическая и может еще более ухудшиться при начале наземной военной операции, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.Ранее директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль в интервью "Комсомольской правде" высказал мнение, что необходимо вывезти из Газы всех раненых детей для оказания медицинской помощи в других странах.
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кремль газа дмитрий песков гуманитарная помощь катастрофическая дети
кремль газа дмитрий песков гуманитарная помощь катастрофическая дети

В Кремле назвали гуманитарную ситуацию в Газе катастрофической

16:38 26.10.2023 (обновлено: 16:42 26.10.2023)
© Sputnik / Ahmed Abed / Перейти в фотобанкПоследствия ракетного удара Израиля по территории Сектора Газа. Архивное фото
Последствия ракетного удара Израиля по территории Сектора Газа. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.10.2023
© Sputnik / Ahmed Abed
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Песков опасается ухудшения гумситуации в Газе при наземной операции Израиля.
ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. Гуманитарная ситуация в Газе катастрофическая и может еще более ухудшиться при начале наземной военной операции, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль в интервью "Комсомольской правде" высказал мнение, что необходимо вывезти из Газы всех раненых детей для оказания медицинской помощи в других странах.

"Безусловно, такой призыв можно оценивать только позитивно и только присоединяться к нему. Сейчас, к сожалению, в Газе происходит гуманитарная катастрофа, туда нужно доставлять гуманитарную помощь. Вместе с тем, пока через КПП "Рафах" грузовики с гумпомощью не допускаются, туда буквально 2 десятка грузовиков пустили, не более того, это очень мало. Не выпускают людей, поэтому ситуация катастрофическая. Она может еще более ухудшиться, хотя трудно себе представить куда, при начале наземной операции", — сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к инициативе Рошаля.

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