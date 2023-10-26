https://uz.sputniknews.ru/20231026/kyrgyzstan-akylbek-japarov-obschiy-ekonomicheskiy-rynok-shos-40350950.html
Премьер Кыргызстана предложил создать в странах ШОС общий экономический рынок
Премьер Кыргызстана предложил создать в странах ШОС общий экономический рынок
Предложение прозвучало в рамках 22-ого заседания Совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которое проходит в четверг в Бишкеке
2023-10-26T11:17+0500
2023-10-26T11:17+0500
2023-10-26T11:40+0500
шос
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узбекистан
акылбек жапаров
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ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. Глава Кабмина Кыргызстана Акылбек Жапаров предложил начать работу по созданию "общего экономического рынка" на современных инновационных принципах развития. По словам премьера, улучшение транспортной системы государств-членов ШОС позволит привлечь дополнительные объемы международных транзитных перевозок и способствовать существенному увеличению товарооборота между государствами.Укрепление сотрудничества в области электронной коммерции, электронной таможни и электронной логистики и принимаемая сегодня по инициативе кыргызской стороны Концепция цифровой встречи покупателей и продавцов из региона ШОС, откроет возможности в этом направлении, уверен премьер Кыргызстана.В работе заседания принимают участие председатель кабмина Кыргызстана, главы правительств Узбекистана, Беларуси, Казахстана, Китая, Монголии, России, Таджикистана, вице-президент Ирана, зампред кабмина Туркменистана, министры иностранных дел Индии и Пакистана.
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кыргызстан бишкек премьер акылбек жапаров шос общий экономический рынок предложение шанхайская организация сотрудничества главы правительств
кыргызстан бишкек премьер акылбек жапаров шос общий экономический рынок предложение шанхайская организация сотрудничества главы правительств
Премьер Кыргызстана предложил создать в странах ШОС общий экономический рынок
11:17 26.10.2023 (обновлено: 11:40 26.10.2023)
Предложение прозвучало в рамках 22-ого заседания Совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которое проходит в четверг в Бишкеке.
ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. Глава Кабмина Кыргызстана Акылбек Жапаров предложил начать работу по созданию "общего экономического рынка" на современных инновационных принципах развития.
"В целях создания благоприятных условий и устойчивого социального-экономического развития региона, предлагается начать работу по созданию "общего экономического рынка" на современных инновационных принципах развития", — сказал Жапаров.
По словам премьера, улучшение транспортной системы государств-членов ШОС позволит привлечь дополнительные объемы международных транзитных перевозок и способствовать существенному увеличению товарооборота между государствами.
"В этом контексте хочу отметить поступательное продвижение проекта строительства железной дороги "Китай – Кыргызстан – Узбекистан", который свяжет Восток и Запад по маршруту "Китай – Западная Азия – Европа"", — отметил Акылбек Жапаров.
"Утверждаемый сегодня План мероприятий по реализации Концепции взаимодействия железнодорожных администраций (железных дорог) государств-членов ШОС позволит нашим администрациям вести необходимую работу по наращиванию потенциала транзитных перевозок", — сказал Акылбек Жапаров.
Укрепление сотрудничества в области электронной коммерции, электронной таможни и электронной логистики и принимаемая сегодня по инициативе кыргызской стороны Концепция цифровой встречи покупателей и продавцов из региона ШОС, откроет возможности в этом направлении, уверен премьер Кыргызстана.
В работе заседания принимают участие председатель кабмина Кыргызстана, главы правительств Узбекистана, Беларуси, Казахстана, Китая, Монголии, России, Таджикистана, вице-президент Ирана, зампред кабмина Туркменистана, министры иностранных дел Индии и Пакистана.