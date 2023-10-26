https://uz.sputniknews.ru/20231026/kyrgyzstan-akylbek-japarov-obschiy-ekonomicheskiy-rynok-shos-40350950.html

Премьер Кыргызстана предложил создать в странах ШОС общий экономический рынок

Премьер Кыргызстана предложил создать в странах ШОС общий экономический рынок

Предложение прозвучало в рамках 22-ого заседания Совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которое проходит в четверг в Бишкеке

2023-10-26T11:17+0500

2023-10-26T11:17+0500

2023-10-26T11:40+0500

шос

кыргызстан

бишкек

заседание

узбекистан

акылбек жапаров

премьер

премьер-министр

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ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. Глава Кабмина Кыргызстана Акылбек Жапаров предложил начать работу по созданию "общего экономического рынка" на современных инновационных принципах развития. По словам премьера, улучшение транспортной системы государств-членов ШОС позволит привлечь дополнительные объемы международных транзитных перевозок и способствовать существенному увеличению товарооборота между государствами.Укрепление сотрудничества в области электронной коммерции, электронной таможни и электронной логистики и принимаемая сегодня по инициативе кыргызской стороны Концепция цифровой встречи покупателей и продавцов из региона ШОС, откроет возможности в этом направлении, уверен премьер Кыргызстана.В работе заседания принимают участие председатель кабмина Кыргызстана, главы правительств Узбекистана, Беларуси, Казахстана, Китая, Монголии, России, Таджикистана, вице-президент Ирана, зампред кабмина Туркменистана, министры иностранных дел Индии и Пакистана.

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