https://uz.sputniknews.ru/20231026/massovaya-strelba-amerika-shtat-men-40348617.html
Массовая стрельба произошла в американском штате Мэн — есть погибшие
Массовая стрельба произошла в американском штате Мэн — есть погибшие
Массовая стрельба унесла наибольшее число человеческих жизней среди всех случаев вооруженного насилия в США за 2023 год
2023-10-26T09:27+0500
2023-10-26T09:27+0500
2023-10-26T10:27+0500
сша
стрельба
роберт кард
армия
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торговый центр
бар
погибшие
америка
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ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. Массовая стрельба произошла в американском городе Льюистоне в штате Мэн, сообщает РИА Новости. Неизвестный мужчина открыл стрельбу в трех различных местах Льюистона, включая торговый центр и бар. По последним данным, не менее 22 человек погибли, еще 60 ранены.Правоохранительные органы американского Льюистона установили личность подозреваемого в массовой стрельбе, он все еще находится на свободе, сообщает местная полиция.По данным телеканала ABC News, Кард служил в армии и работал инструктором по огнестрельному оружию. У него имелись проблемы с психическим здоровьем, этим летом он провел две недели в психиатрической лечебнице после того, как якобы пообещал устроить стрельбу в учреждении Национальной гвардии.Как отмечается, предполагаемый преступник по-прежнему "вооружен и опасен".Полиция не считает нападение терактом. Президент США Джо Байден, которого проинформировали о случившемся, предложил властям штата помощь.* Запрещена в России как экстремистская.
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сша америка штат мэн стрельба погибшие человеческие жизни воореженное насилие 2023 год
сша америка штат мэн стрельба погибшие человеческие жизни воореженное насилие 2023 год
Массовая стрельба произошла в американском штате Мэн — есть погибшие
09:27 26.10.2023 (обновлено: 10:27 26.10.2023)
Трагедия унесла наибольшее число человеческих жизней среди всех случаев вооруженного насилия в США за 2023 год.
ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik.
Массовая стрельба произошла в американском городе Льюистоне в штате Мэн, сообщает РИА Новости
.
Неизвестный мужчина открыл стрельбу в трех различных местах Льюистона, включая торговый центр и бар. По последним данным, не менее 22 человек погибли, еще 60 ранены.
"Массовая стрельба в американском городе Льюистоне в штате Мэн унесла наибольшее число человеческих жизней среди всех случаев вооруженного насилия в США за 2023 год, свидетельствуют опубликованные данные организации Gun Violence Archive (GVA), собирающей сведения обо всех инцидентах с применением огнестрельного оружия в стране", — говорится в сообщении.
Правоохранительные органы американского Льюистона установили личность подозреваемого в массовой стрельбе, он все еще находится на свободе, сообщает местная полиция.
"Правоохранительные органы пытаются установить местонахождение Роберта Карда, подозреваемого в массовой стрельбе", — говорится в сообщении местной полиции в соцсети Facebook*.
По данным телеканала ABC News
, Кард служил в армии и работал инструктором по огнестрельному оружию. У него имелись проблемы с психическим здоровьем, этим летом он провел две недели в психиатрической лечебнице после того, как якобы пообещал устроить стрельбу в учреждении Национальной гвардии.
Как отмечается, предполагаемый преступник по-прежнему "вооружен и опасен".
Полиция не считает нападение терактом. Президент США Джо Байден
, которого проинформировали о случившемся, предложил властям штата помощь.
* Запрещена в России как экстремистская.