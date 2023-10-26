https://uz.sputniknews.ru/20231026/massovaya-strelba-amerika-shtat-men-40348617.html

Массовая стрельба произошла в американском штате Мэн — есть погибшие

Массовая стрельба произошла в американском штате Мэн — есть погибшие

Массовая стрельба унесла наибольшее число человеческих жизней среди всех случаев вооруженного насилия в США за 2023 год

2023-10-26T09:27+0500

2023-10-26T09:27+0500

2023-10-26T10:27+0500

сша

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ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. Массовая стрельба произошла в американском городе Льюистоне в штате Мэн, сообщает РИА Новости. Неизвестный мужчина открыл стрельбу в трех различных местах Льюистона, включая торговый центр и бар. По последним данным, не менее 22 человек погибли, еще 60 ранены.Правоохранительные органы американского Льюистона установили личность подозреваемого в массовой стрельбе, он все еще находится на свободе, сообщает местная полиция.По данным телеканала ABC News, Кард служил в армии и работал инструктором по огнестрельному оружию. У него имелись проблемы с психическим здоровьем, этим летом он провел две недели в психиатрической лечебнице после того, как якобы пообещал устроить стрельбу в учреждении Национальной гвардии.Как отмечается, предполагаемый преступник по-прежнему "вооружен и опасен".Полиция не считает нападение терактом. Президент США Джо Байден, которого проинформировали о случившемся, предложил властям штата помощь.* Запрещена в России как экстремистская.

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