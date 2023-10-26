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На заседании межправсовета ШОС подписано 14 документов — Жапаров
На заседании межправсовета ШОС подписано 14 документов — Жапаров
Глава кабинета министров Кыргызстана подвел итоги прошедшего в Бишкеке заседания глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества.
2023-10-26T16:37+0500
2023-10-26T16:37+0500
2023-10-26T16:45+0500
кыргызстан
шос
саммит
акылбек жапаров
премьер-министр
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ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. По итогам заседания Совета глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке подписано 14 важных документов, сообщил глава кабинета министров Кыргызстана Акылбек Жапаров.В своем заявлении для СМИ по итогам заседания кыргызский премьер подвел итоги саммита.Участники заседания подписали документы:Совместное коммюнике Совета глав правительств государств-членов ШОС, в которой отражены согласованные позиции сторон по актуальным вопросам повестки дня, а также по дальнейшему развитию многопланового сотрудничества в рамках ШОС;Отчет Секретариата ШОС о мероприятиях и заседаниях, проведенных в рамках реализации программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества;документы об укреплении сотрудничества железнодорожных администраций и международного железнодорожного транспорта, а также в области электронной коммерции и торговли.Участники заседания также приняли ряд решений о деятельности и финансовым вопросам постоянно действующих органов ШОС."Следует отметить, что нам удалось провести конструктивный диалог по всему спектру вопросов мирового и регионального развития, в том числе обсудили актуальные аспекты развития торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества", - говорится в сообщении.Напомним, 22-е заседание Совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества прошло в Бишкеке 26 октября. В нем приняли участие представители государств-членов и государств-наблюдателей ШОС, а также руководители международных организаций и постоянно действующих органов объединения.
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шос межправсовет жапаров акылбек
шос межправсовет жапаров акылбек
На заседании межправсовета ШОС подписано 14 документов — Жапаров
16:37 26.10.2023 (обновлено: 16:45 26.10.2023)
Глава кабинета министров Кыргызстана подвел итоги прошедшего в Бишкеке заседания глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества.
ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. По итогам заседания Совета глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке подписано 14 важных документов, сообщил глава кабинета министров Кыргызстана Акылбек Жапаров.
В своем заявлении для СМИ по итогам заседания кыргызский премьер подвел итоги саммита.
"В ходе заседания мы обменялись мнениями о перспективах и мерах по углублению сотрудничества между государствами-членами ШОС в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах в новых условиях", — отметил Жапаров.
Участники заседания подписали документы:
Совместное коммюнике Совета глав правительств государств-членов ШОС, в которой отражены согласованные позиции сторон по актуальным вопросам повестки дня, а также по дальнейшему развитию многопланового сотрудничества в рамках ШОС;
Отчет Секретариата ШОС о мероприятиях и заседаниях, проведенных в рамках реализации программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества;
документы об укреплении сотрудничества железнодорожных администраций и международного железнодорожного транспорта, а также в области электронной коммерции и торговли.
Участники заседания также приняли ряд решений о деятельности и финансовым вопросам постоянно действующих органов ШОС.
"Следует отметить, что нам удалось провести конструктивный диалог по всему спектру вопросов мирового и регионального развития, в том числе обсудили актуальные аспекты развития торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества", - говорится в сообщении.
Напомним, 22-е заседание Совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества прошло в Бишкеке 26 октября. В нем приняли участие представители государств-членов и государств-наблюдателей ШОС, а также руководители международных организаций и постоянно действующих органов объединения.