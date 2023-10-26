https://uz.sputniknews.ru/20231026/mejpravsovet-shos-itogi-japarov-40371367.html

На заседании межправсовета ШОС подписано 14 документов — Жапаров

На заседании межправсовета ШОС подписано 14 документов — Жапаров

Глава кабинета министров Кыргызстана подвел итоги прошедшего в Бишкеке заседания глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества.

2023-10-26T16:37+0500

2023-10-26T16:37+0500

2023-10-26T16:45+0500

кыргызстан

шос

саммит

акылбек жапаров

премьер-министр

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ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. По итогам заседания Совета глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке подписано 14 важных документов, сообщил глава кабинета министров Кыргызстана Акылбек Жапаров.В своем заявлении для СМИ по итогам заседания кыргызский премьер подвел итоги саммита.Участники заседания подписали документы:Совместное коммюнике Совета глав правительств государств-членов ШОС, в которой отражены согласованные позиции сторон по актуальным вопросам повестки дня, а также по дальнейшему развитию многопланового сотрудничества в рамках ШОС;Отчет Секретариата ШОС о мероприятиях и заседаниях, проведенных в рамках реализации программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества;документы об укреплении сотрудничества железнодорожных администраций и международного железнодорожного транспорта, а также в области электронной коммерции и торговли.Участники заседания также приняли ряд решений о деятельности и финансовым вопросам постоянно действующих органов ШОС."Следует отметить, что нам удалось провести конструктивный диалог по всему спектру вопросов мирового и регионального развития, в том числе обсудили актуальные аспекты развития торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества", - говорится в сообщении.Напомним, 22-е заседание Совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества прошло в Бишкеке 26 октября. В нем приняли участие представители государств-членов и государств-наблюдателей ШОС, а также руководители международных организаций и постоянно действующих органов объединения.

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