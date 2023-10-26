https://uz.sputniknews.ru/20231026/novye-pravila-polucheniya-grajdanstva-40315473.html

Новые правила получения гражданства: что ждет желающих получить паспорт РФ

Новые правила получения гражданства: что ждет желающих получить паспорт РФ

Обновленный закон о гражданстве заменит одноименный правовой акт, применявшийся более двадцати лет.

2023-10-26T09:12+0500

2023-10-26T09:12+0500

2023-10-26T09:12+0500

общество

россия

гражданство

паспорт

новый закон

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Новый Федеральный закон от 28.04.2023 г. № 138-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации" вступает в силу 26 октября 2023 года. Какие изменения ждут желающих получить российский паспорт и по каким причинам гражданство РФ может быть приостановлено — разбирался Sputnik. Кто чаще получает паспорта РФВ 2022 году гражданство России приняла 691 тыс. иностранцев, следует из данных МВД РФ. Самыми активными получателями российских паспортов были граждане Украины — 43% от общего числа выданных за этот период документов РФ. Вторыми по количеству новых российских граждан тогда стали выходцы из Таджикистана (25%).В первом полугодии 2023 года паспорта РФ получили 205 тыс. иностранцев. В сравнении с двумя предшествующими полугодиями резко снизилось число паспортов РФ, выданных гражданам Украины, а показатели по остальным странам существенно не изменились.Согласно новым правилам, для получения гражданства РФ нужно будет знать не только русский язык (до сих пор эти знания проверялись специальным тестом), но и историю России, а также основы законодательства страны. Однако не указано, каким образом потребуется подтверждать наличие этих знаний.Упрощенный порядокПодвергся изменениям перечень лиц, имеющих право на получение гражданства РФ в упрощенном порядке. В него включили окончивших с отличием российские вузы. А также тех, кто имеет родственников по прямой восходящей линии, постоянно проживавших на территории, относившейся к Российской Империи или СССР в пределах государственной границы РФ.Новым законом исключена возможность получения гражданства в упрощенном порядке за инвестиции и предпринимательство, рассказал корреспонденту Sputnik доцент департамента международного и публичного права Финансового университета при Правительстве РФ Михаил Гацко.Раньше существовала возможность получить паспорт в упрощенном порядке, если человек состоит в браке с гражданином РФ не менее трех лет. В новых правилах критерий длительности брака убрали, но возникло обязательное условие о наличии общего ребенка. Как отмечается на сайте Кремля, эта мера была принята для исключения практики заключения фиктивных браков.По новым правилам получить гражданство в упрощенном порядке можно при наличии ребенка – гражданина РФ. При этом не важно, сколько ему лет. Ранее требовалось, чтобы человек сперва достиг совершеннолетия.Как и ранее, ребенок иностранцев, родившийся в РФ, становится гражданином России в случае, если он не получил по рождению гражданство другого государства. "Однако теперь ребенок, родившийся на водном или воздушном судне, имеющем национальную принадлежность РФ, и не приобрел гражданство иностранного государства по рождению, получает российский паспорт, даже если его родители — не граждане РФ", — добавила в беседе с корреспондентом Sputnik член Ассоциации юристов России Анастасия Громакова.Ранее получить российское гражданство в упрощенном порядке могли граждане СССР, которые родились на территории РСФСР. По новому закону такая возможность есть только у тех, кто родился в РСФСР, но и у тех, кто там постоянно проживал.Прекращение гражданстваПроцедуры отмены решения о приобретении гражданства больше нет. Она заменена прекращением гражданства.Список преступлений, которые являются основанием для прекращения гражданства, увеличился почти в четыре раза, с 18 до 64 статей уголовного кодекса, рассказал Михаил Гацко. По его словам, перечень преступлений дублирует деяния, указанные в предыдущем законе о гражданстве. В их числе терроризм, захват заложников, организация незаконных вооруженных формирований, насильственный захват власти и посягательство на жизнь государственного деятеля, нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой, вооруженный мятеж и диверсии.Согласно новациям, прекращение гражданства РФ также будет осуществляться за:В итоге сказать, что получить российский паспорт стало проще или сложнее, нельзя, кардинальных изменений не произошло, считает доцент РАНХиГС Сергей Андрейцо.

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Михаил Воробьев

Михаил Воробьев

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Михаил Воробьев

общество россия новые правила получения гражданства изменения обновленный закон паспорт рф иностранцы