https://uz.sputniknews.ru/20231026/ofitsialnyy-kurs-valyut-uzbekistan-27-oktyabr-2023-40368850.html

Доллар вырос, евро упал — официальный курс валют в Узбекистане на 27 октября

Доллар вырос, евро упал — официальный курс валют в Узбекистане на 27 октября

Центральный банк Узбекистана с 27 октября установил новые курсы иностранных валют по отношению к суму

2023-10-26T16:04+0500

2023-10-26T16:04+0500

2023-10-26T16:12+0500

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ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. Курс доллара составил 12 210,08 сума (+14,95), евро — 12 876,75 сумов (-12,28), рубля — 130,48 сума (-0,73), а китайского юаня — 1 668,18 сумов (+1,47), сообщает ЦБ страны.

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