https://uz.sputniknews.ru/20231026/ofitsialnyy-kurs-valyut-uzbekistan-27-oktyabr-2023-40368850.html
Доллар вырос, евро упал — официальный курс валют в Узбекистане на 27 октября
Доллар вырос, евро упал — официальный курс валют в Узбекистане на 27 октября
Центральный банк Узбекистана с 27 октября установил новые курсы иностранных валют по отношению к суму
2023-10-26T16:04+0500
2023-10-26T16:04+0500
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ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. Курс доллара составил 12 210,08 сума (+14,95), евро — 12 876,75 сумов (-12,28), рубля — 130,48 сума (-0,73), а китайского юаня — 1 668,18 сумов (+1,47), сообщает ЦБ страны.
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узбекистан центральный банк цб официальный курс валют 27 октября 2023 иностранные валюты рубль евро сум доллар китайский юань
узбекистан центральный банк цб официальный курс валют 27 октября 2023 иностранные валюты рубль евро сум доллар китайский юань
Доллар вырос, евро упал — официальный курс валют в Узбекистане на 27 октября
16:04 26.10.2023 (обновлено: 16:12 26.10.2023)
Центральный банк Узбекистана с 27 октября установил новые курсы иностранных валют по отношению к суму.