https://uz.sputniknews.ru/20231026/partnerstvo-v-innovatsiyax-ekonomike-turizme-chto-predlojil-aripov-dlya-shos-40363387.html

Партнерство в инновациях, экономике, туризме: что предложил Арипов для ШОС

Партнерство в инновациях, экономике, туризме: что предложил Арипов для ШОС

Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов выступил в Бишкеке на заседании Совета глав правительств стран ШОС.

2023-10-26T14:44+0500

2023-10-26T14:44+0500

2023-10-26T15:05+0500

узбекистан

политика

кыргызстан

шос

премьер-министр

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ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов предложил принять новую программу экономического диалога Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Выступая на заседании Совета глав правительств государств-членов ШОС в Бишкеке в расширенном составе, он выдвинул ряд предложений.По словам Арипова, программа экономического сотрудничества должна включать в себя также инновационное развитие, цифровизацию и роботизацию, искусственный интеллект, биотехнологии, фармацевтику и другие инновационные отрасли.Отметил он и важность взаимосвязанности стран региона, взаимодействие в рамках стратегических проектов по развитию магистралей "Север-Юг" и "Восток-Запад".Арипов также отметил, что необходимо упростить механизмы перемещения продовольственных товаров в рамках организации.Партнерам по ШОС Арипов предложил разработать доступные общерегиональные туристические продукты.Премьер Узбекистана отметил важность расширения контактов между туристическими администрациями, ведущими операторами и авиакомпаниями, а также специализированными образовательными учреждениями в сфере туризма стран ШОС.

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