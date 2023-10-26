https://uz.sputniknews.ru/20231026/partnerstvo-v-innovatsiyax-ekonomike-turizme-chto-predlojil-aripov-dlya-shos-40363387.html
Партнерство в инновациях, экономике, туризме: что предложил Арипов для ШОС
Партнерство в инновациях, экономике, туризме: что предложил Арипов для ШОС
Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов выступил в Бишкеке на заседании Совета глав правительств стран ШОС.
2023-10-26T14:44+0500
2023-10-26T14:44+0500
2023-10-26T15:05+0500
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премьер-министр
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ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов предложил принять новую программу экономического диалога Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Выступая на заседании Совета глав правительств государств-членов ШОС в Бишкеке в расширенном составе, он выдвинул ряд предложений.По словам Арипова, программа экономического сотрудничества должна включать в себя также инновационное развитие, цифровизацию и роботизацию, искусственный интеллект, биотехнологии, фармацевтику и другие инновационные отрасли.Отметил он и важность взаимосвязанности стран региона, взаимодействие в рамках стратегических проектов по развитию магистралей "Север-Юг" и "Восток-Запад".Арипов также отметил, что необходимо упростить механизмы перемещения продовольственных товаров в рамках организации.Партнерам по ШОС Арипов предложил разработать доступные общерегиональные туристические продукты.Премьер Узбекистана отметил важность расширения контактов между туристическими администрациями, ведущими операторами и авиакомпаниями, а также специализированными образовательными учреждениями в сфере туризма стран ШОС.
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инновации экономика туризм арипов шос
инновации экономика туризм арипов шос
Партнерство в инновациях, экономике, туризме: что предложил Арипов для ШОС
14:44 26.10.2023 (обновлено: 15:05 26.10.2023)
Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов выступил в Бишкеке на заседании Совета глав правительств стран ШОС.
ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов предложил принять новую программу экономического диалога Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Выступая на заседании Совета глав правительств государств-членов ШОС в Бишкеке в расширенном составе, он выдвинул ряд предложений.
"Предлагаем приступить к разработке и принять в ближайшее время программу нового экономического диалога ШОС", — сказал он.
По словам Арипова, программа экономического сотрудничества должна включать в себя также инновационное развитие, цифровизацию и роботизацию, искусственный интеллект, биотехнологии, фармацевтику и другие инновационные отрасли.
"В целях налаживания практического взаимодействия в этих направлениях планируем провести в 2024 году в Узбекистане неделю инновационного партнерства регионов государств-членов ШОС с организацией совместной выставки высоких технологий", — добавил он.
Отметил он и важность взаимосвязанности стран региона, взаимодействие в рамках стратегических проектов по развитию магистралей "Север-Юг" и "Восток-Запад".
"В этой связи особое значение приобретает начало практических работ по проекту строительства железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан. Выступаем за наращивание мультимодальных перевозок по данному маршруту, а также через Афганистан, в направлении портов Ирана и Пакистана с выходом на рынки Южной Азии и Ближнего Востока", — добавил премьер Узбекистана.
Арипов также отметил, что необходимо упростить механизмы перемещения продовольственных товаров в рамках организации.
"Очень важно обеспечить на пространстве ШОС упрощенные механизмы перемещения продовольственных товаров", — отметил премьер Узбекистана.
Партнерам по ШОС Арипов предложил разработать доступные общерегиональные туристические продукты.
"Туризм сегодня является одним из важных драйверов экономики", — добавил Арипов, указывая на эффективное использование общего туристического потенциала стран организации путем практической реализации договорённости в этой области.
Премьер Узбекистана отметил важность расширения контактов между туристическими администрациями, ведущими операторами и авиакомпаниями, а также специализированными образовательными учреждениями в сфере туризма стран ШОС.