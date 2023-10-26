https://uz.sputniknews.ru/20231026/pod-rukovodstvom-putina-proshli-ucheniya-strategicheskix-sil-sderjivaniya-40347351.html
Под руководством Путина прошли учения стратегических сил сдерживания
Под руководством Путина прошли учения стратегических сил сдерживания
Стратегические силы сдерживания отработал пуски крылатых и баллистических ракет
2023-10-26T08:53+0500
2023-10-26T08:53+0500
2023-10-26T11:15+0500
россия
владимир путин
учения
военные учения
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ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. Стратегические силы сдерживания провели учения под руководством Владимира Путина, сообщает РИА Новости со ссылкой на Кремль. Президент заслушал доклады главы Минобороны Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба Валерия Герасимова.Министр обороны доложил, что во время тренировки отрабатываются задачи нанесения массированного ядерного удара стратегическими наступательными силами в ответ на ядерную атаку противника.О порядке проведения мероприятия сообщил глава Генштаба. Он отметил, что к учениям привлекли подвижный грунтовый ракетный комплекс стратегического назначения РВСН "Ярс", ракетную подводную лодку стратегического назначения Северного флота "Тула", а также два стратегических ракетоносца дальней авиации Ту-95МС.Как сообщили в Кремле, во время тренировки состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет:Кроме того, во время учений проверили уровень подготовки органов военного управления, навыков работы руководства, а также оперативного состава по организации управления подчиненными войсками. В Кремле подчеркнули, что все запланированные задачи удалось выполнить в полном объеме.Предыдущая тренировка сил стратегического назначения под руководством президента прошла 26 октября 2022 года. Тогда также состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет.
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MIA „Rosiya Segodnya“
россия путин учения стратегические силы сдерживания пуск крылатых и баллистических ракет
россия путин учения стратегические силы сдерживания пуск крылатых и баллистических ракет
Под руководством Путина прошли учения стратегических сил сдерживания
08:53 26.10.2023 (обновлено: 11:15 26.10.2023)
Стратегические силы сдерживания отработали пуски крылатых и баллистических ракет
ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik.
Стратегические силы сдерживания провели учения под руководством Владимира Путина, сообщает РИА Новости
со ссылкой на Кремль.
Президент заслушал доклады главы Минобороны Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба Валерия Герасимова.
Министр обороны доложил, что во время тренировки отрабатываются задачи нанесения массированного ядерного удара стратегическими наступательными силами в ответ на ядерную атаку противника.
О порядке проведения мероприятия сообщил глава Генштаба. Он отметил, что к учениям привлекли подвижный грунтовый ракетный комплекс стратегического назначения РВСН "Ярс", ракетную подводную лодку стратегического назначения Северного флота "Тула", а также два стратегических ракетоносца дальней авиации Ту-95МС.
Как сообщили в Кремле, во время тренировки состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет:
с космодрома Плесецк по полигону Кура на Камчатке запустили межконтинентальную баллистическую ракету комплекса "Ярс";
из Баренцева моря с атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения "Тула" выпустили баллистическую ракету "Синева";
самолеты дальней авиации Ту-95МС выполнили пуски ракет воздушного базирования.
Кроме того, во время учений проверили уровень подготовки органов военного управления, навыков работы руководства, а также оперативного состава по организации управления подчиненными войсками. В Кремле подчеркнули, что все запланированные задачи удалось выполнить в полном объеме.
Предыдущая тренировка сил стратегического назначения под руководством президента прошла 26 октября 2022 года. Тогда также состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет.