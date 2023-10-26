https://uz.sputniknews.ru/20231026/pod-rukovodstvom-putina-proshli-ucheniya-strategicheskix-sil-sderjivaniya-40347351.html

Под руководством Путина прошли учения стратегических сил сдерживания

Под руководством Путина прошли учения стратегических сил сдерживания

Стратегические силы сдерживания отработал пуски крылатых и баллистических ракет

2023-10-26T08:53+0500

2023-10-26T08:53+0500

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россия

владимир путин

учения

военные учения

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ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. Стратегические силы сдерживания провели учения под руководством Владимира Путина, сообщает РИА Новости со ссылкой на Кремль. Президент заслушал доклады главы Минобороны Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба Валерия Герасимова.Министр обороны доложил, что во время тренировки отрабатываются задачи нанесения массированного ядерного удара стратегическими наступательными силами в ответ на ядерную атаку противника.О порядке проведения мероприятия сообщил глава Генштаба. Он отметил, что к учениям привлекли подвижный грунтовый ракетный комплекс стратегического назначения РВСН "Ярс", ракетную подводную лодку стратегического назначения Северного флота "Тула", а также два стратегических ракетоносца дальней авиации Ту-95МС.Как сообщили в Кремле, во время тренировки состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет:Кроме того, во время учений проверили уровень подготовки органов военного управления, навыков работы руководства, а также оперативного состава по организации управления подчиненными войсками. В Кремле подчеркнули, что все запланированные задачи удалось выполнить в полном объеме.Предыдущая тренировка сил стратегического назначения под руководством президента прошла 26 октября 2022 года. Тогда также состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет.

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