https://uz.sputniknews.ru/20231026/podzemnye-tolchki-v-kyrgyzstane-oschutili-v-fergane-40382343.html

Подземные толчки в Кыргызстане ощутили в Фергане

Подземные толчки в Кыргызстане ощутили в Фергане

Эпицентр землетрясения находился в 241 км от Ташкента, сообщили в МЧС Узбекистана.

2023-10-26T19:35+0500

2023-10-26T19:35+0500

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узбекистан

кыргызстан

общество

землетрясение

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ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. В Кыргызстане произошло землетрясение магнитудой 3,5 балла, сообщает Центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана.Землетрясение зарегистрировано в 19.23 по ташкентскому времени. Эпицентр находился на территории Кыргызстана в 241 км от Ташкента. На территории Узбекистана подземные толчки магнитудой 2 балла ощущались в Ферганском районе.

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