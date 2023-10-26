https://uz.sputniknews.ru/20231026/podzemnye-tolchki-v-kyrgyzstane-oschutili-v-fergane-40382343.html
Подземные толчки в Кыргызстане ощутили в Фергане
Подземные толчки в Кыргызстане ощутили в Фергане
Эпицентр землетрясения находился в 241 км от Ташкента, сообщили в МЧС Узбекистана.
2023-10-26T19:35+0500
2023-10-26T19:35+0500
2023-10-27T11:50+0500
узбекистан
кыргызстан
общество
землетрясение
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ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. В Кыргызстане произошло землетрясение магнитудой 3,5 балла, сообщает Центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана.Землетрясение зарегистрировано в 19.23 по ташкентскому времени. Эпицентр находился на территории Кыргызстана в 241 км от Ташкента. На территории Узбекистана подземные толчки магнитудой 2 балла ощущались в Ферганском районе.
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подземные толчки землетрясение кыргызстан фергана
подземные толчки землетрясение кыргызстан фергана
Подземные толчки в Кыргызстане ощутили в Фергане
19:35 26.10.2023 (обновлено: 11:50 27.10.2023)
Эпицентр землетрясения находился в 241 км от Ташкента, сообщили в МЧС Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik
. В Кыргызстане произошло землетрясение магнитудой 3,5 балла, сообщает
Центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана.
Землетрясение зарегистрировано в 19.23 по ташкентскому времени. Эпицентр находился на территории Кыргызстана в 241 км от Ташкента.
На территории Узбекистана подземные толчки магнитудой 2 балла ощущались в Ферганском районе.