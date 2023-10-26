https://uz.sputniknews.ru/20231026/premer-rf-mejpravsovet-eaes-40368127.html

Премьер РФ предложил обсудить на межправсовете ЕАЭС цифровую трансформацию

Премьер РФ предложил обсудить на межправсовете ЕАЭС цифровую трансформацию

По большинству приоритетных задач Евразийский экономический союз добился продвижения и общей позиции, отметил Михаил Мишустин.

2023-10-26T15:48+0500

2023-10-26T15:48+0500

2023-10-26T18:02+0500

еаэс и узбекистан

еаэс

россия

михаил мишустин

премьер-министр

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ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании Совета глав правительств стран Евразийского экономического союза в узком составе, проходящем в Бишкеке, предложил обсудить укрепление технологического суверенитета и цифровую трансформацию стран объединения.Как отметил премьер-министр России, по большинству из приоритетных задач у стран ЕАЭС есть прогресс и общее видение того, что еще нужно сделать для воплощения этих идей в жизнь. По словам Мишустина, результаты совместной работы должны почувствовать как граждане объединения, так и представители бизнеса. "Помочь развитию ключевых отраслей, повысить основные экономические показатели — это как раз те направления, на которых мы с вами сосредоточимся", — добавил Мишустин.

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