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Премьер РФ предложил обсудить на межправсовете ЕАЭС цифровую трансформацию
Премьер РФ предложил обсудить на межправсовете ЕАЭС цифровую трансформацию
По большинству приоритетных задач Евразийский экономический союз добился продвижения и общей позиции, отметил Михаил Мишустин.
2023-10-26T15:48+0500
2023-10-26T15:48+0500
2023-10-26T18:02+0500
еаэс и узбекистан
еаэс
россия
михаил мишустин
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ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании Совета глав правительств стран Евразийского экономического союза в узком составе, проходящем в Бишкеке, предложил обсудить укрепление технологического суверенитета и цифровую трансформацию стран объединения.Как отметил премьер-министр России, по большинству из приоритетных задач у стран ЕАЭС есть прогресс и общее видение того, что еще нужно сделать для воплощения этих идей в жизнь. По словам Мишустина, результаты совместной работы должны почувствовать как граждане объединения, так и представители бизнеса. "Помочь развитию ключевых отраслей, повысить основные экономические показатели — это как раз те направления, на которых мы с вами сосредоточимся", — добавил Мишустин.
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премьер россия мишустин еаэс цифровая трансформация межправсовет
премьер россия мишустин еаэс цифровая трансформация межправсовет
Премьер РФ предложил обсудить на межправсовете ЕАЭС цифровую трансформацию
15:48 26.10.2023 (обновлено: 18:02 26.10.2023)
По большинству приоритетных задач Евразийский экономический союз добился продвижения и общей позиции, отметил Михаил Мишустин.
ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании Совета глав правительств стран Евразийского экономического союза в узком составе, проходящем в Бишкеке, предложил обсудить укрепление технологического суверенитета и цифровую трансформацию стран объединения.
"Мы обсудим взаимодействие по всем ключевым вопросам развития нашей интеграции. В текущем году Россия председательствует в органах Союза, и сегодня рассмотрим инициативы, которые президент РФ Владимир Владимирович Путин обозначил в качестве приоритетных. Это в первую очередь, укрепление технологического суверенитета и цифровая трансформация стран "пятерки", — сказал он.
Как отметил премьер-министр России, по большинству из приоритетных задач у стран ЕАЭС есть прогресс и общее видение того, что еще нужно сделать для воплощения этих идей в жизнь. По словам Мишустина, результаты совместной работы должны почувствовать как граждане объединения, так и представители бизнеса.
"Помочь развитию ключевых отраслей, повысить основные экономические показатели — это как раз те направления, на которых мы с вами сосредоточимся", — добавил Мишустин.