Возможен дождь — прогноз погоды по Узбекистану на 27 октября
17:15 26.10.2023 (обновлено: 17:27 26.10.2023)
© Sputnik / Abdubakir YunusovОсенняя листва на берегу реки Анхор, Ташкент
© Sputnik / Abdubakir Yunusov
Узгидромет сообщил о том, какая погода ожидается по стране в пятницу.
ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. В пятницу, 27 октября по всей территории Узбекистана ожидается переменная облачность, без осадков, сообщают синоптики.
По Ташкентской, Андижанской, Наманганской и Ферганской областям ночью и утром возможен дождь, по горным районам местами ожидаются осадки.
Ветер по территории всей страны восточный, 7-12 метров в секунду.
Температура воздуха по регионам следующая:
Каракалпакстан, Хорезмская область: ночью 0-5, днем воздух прогреется до 15-20 градусов тепла;
Бухарская, Навоийская области: ночью 4-9, днем 17-22 градусов выше нуля;
Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области: ночью 7-12, днем 20-25 градуса тепла;
Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области: ночью 9-14, днем 23-28 градусов выше нуля;
Андижанская, Наманганская, Ферганская области: ночью 7-12, днем 18-23 градусов тепла;
по предгорным и горным районам: ночью 0-5, днем плюс 7-12 градусов.