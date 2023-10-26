https://uz.sputniknews.ru/20231026/prognoz-pogody-uzbekistan-27-oktyabrya-40373928.html

Возможен дождь — прогноз погоды по Узбекистану на 27 октября

Возможен дождь — прогноз погоды по Узбекистану на 27 октября

Узидромет сообщил о том, какая погода ожидается по стране в пятницу.

2023-10-26T17:15+0500

2023-10-26T17:15+0500

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общество

прогноз погоды

узбекистан

дождь

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ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. В пятницу, 27 октября по всей территории Узбекистана ожидается переменная облачность, без осадков, сообщают синоптики.По Ташкентской, Андижанской, Наманганской и Ферганской областям ночью и утром возможен дождь, по горным районам местами ожидаются осадки.Ветер по территории всей страны восточный, 7-12 метров в секунду.Температура воздуха по регионам следующая:

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