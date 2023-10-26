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https://uz.sputniknews.ru/20231026/prognoz-pogody-uzbekistan-27-oktyabrya-40373928.html
Возможен дождь — прогноз погоды по Узбекистану на 27 октября
Возможен дождь — прогноз погоды по Узбекистану на 27 октября
Узидромет сообщил о том, какая погода ожидается по стране в пятницу.
2023-10-26T17:15+0500
2023-10-26T17:27+0500
общество
прогноз погоды
узбекистан
дождь
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ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. В пятницу, 27 октября по всей территории Узбекистана ожидается переменная облачность, без осадков, сообщают синоптики.По Ташкентской, Андижанской, Наманганской и Ферганской областям ночью и утром возможен дождь, по горным районам местами ожидаются осадки.Ветер по территории всей страны восточный, 7-12 метров в секунду.Температура воздуха по регионам следующая:
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общество прогноз погоды узбекистан местами дождь
общество прогноз погоды узбекистан местами дождь

Возможен дождь — прогноз погоды по Узбекистану на 27 октября

17:15 26.10.2023 (обновлено: 17:27 26.10.2023)
© Sputnik / Abdubakir YunusovОсенняя листва на берегу реки Анхор, Ташкент
Осенняя листва на берегу реки Анхор, Ташкент - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.10.2023
© Sputnik / Abdubakir Yunusov
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Узгидромет сообщил о том, какая погода ожидается по стране в пятницу.
ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. В пятницу, 27 октября по всей территории Узбекистана ожидается переменная облачность, без осадков, сообщают синоптики.
По Ташкентской, Андижанской, Наманганской и Ферганской областям ночью и утром возможен дождь, по горным районам местами ожидаются осадки.
Ветер по территории всей страны восточный, 7-12 метров в секунду.
Температура воздуха по регионам следующая:
Каракалпакстан, Хорезмская область: ночью 0-5, днем воздух прогреется до 15-20 градусов тепла;
Бухарская, Навоийская области: ночью 4-9, днем 17-22 градусов выше нуля;
Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области: ночью 7-12, днем 20-25 градуса тепла;
Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области: ночью 9-14, днем 23-28 градусов выше нуля;
Андижанская, Наманганская, Ферганская области: ночью 7-12, днем 18-23 градусов тепла;
по предгорным и горным районам: ночью 0-5, днем плюс 7-12 градусов.
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