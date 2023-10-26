https://uz.sputniknews.ru/20231026/samarkand-elektroenergeticheskiy-sovet-itogi-40380998.html

Как избежать аварий в электросети ЦА обсудили в Самарканде

Как избежать аварий в электросети ЦА обсудили в Самарканде

В Узбекистане завершилось заседание Координационного электроэнергетического совета Центральной Азии

2023-10-26T19:09+0500

2023-10-26T19:09+0500

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узбекистан

самарканд

электроэнергия

заседание

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ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. В Самарканде завершилось 40-е заседание Центральноазиатского координационного злектроэнергетического совета (КЭС ЦА), сообщает пресс-служба АО "Национальные электрические сети Узбекистана".Модератором совета выступил Председатель Правления АО "Национальные электрические сети Узбекистана" Дадажон Исакулов.Участники заседания обсудили управление водными ресурсами в вегетационном периоде 2023 года, предотвращение дефицита электроэнергии и крупных аварий, перспективные планы сотрудничества, а также меры по подготовке к предстоящему осенне-зимнему сезону.Также затронуты вопросы повышения квалификации и обмен опытом диспетчеров. В связи с этим планируется организация совместных тренировок для работников энергосистем Центральной Азии с использованием специальных математических моделей и тренажеров.Для справки: КЭС ЦА является совещательным органом по координации совместной работы энергосистем Центральной Азии, обеспечению комплексного использования топливно-энергетических ресурсов, выполнению договоров, заключаемых между хозяйствующими субъектами в сфере энергетики.

узбекистан

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