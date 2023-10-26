Какие документы подписали по итогам саммита премьеров стран ЕАЭС в Бишкеке
19:16 26.10.2023 (обновлено: 11:59 27.10.2023)
© Sputnik / Владислав НогайПремьер-министры стран ЕАЭС на заседании Евразийского межправительственного совета в Бишкеке
© Sputnik / Владислав Ногай
Участники заседания рассмотрели 26 документов, сообщает пресс-служба кабмина Кыргызстана.
ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. В Бишкеке завершилось заседание Евразийского межправительственного совета. В ходе встречи участники рассмотрели ряд документов, сообщает пресс-служба кабмина Кыргызстана.
Список:
1.Об основных задачах и о ключевых направлениях дальнейшего развития интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза до 2030-го и 2045 годов.
2.О ходе работы над докладом о функционировании Евразийского экономического союза.
3.Об утверждении Положения об отборе совместных кооперационных проектов в отраслях промышленности и об оказании финансового содействия при их реализации государствами — членами Евразийского экономического союза.
4.О проработке вопроса создания Евразийского рейтингового агентства.
5.О текущем состоянии и перспективах развития интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза.
6.О ходе исполнения поручения Евразийского межправительственного совета от 8 июня 2023 года № 5 (механизм "вето");
7.О председателе и персональном составе Коллегии Евразийской экономической комиссии.
8.О механизме и принципах ротации должностей членов Коллегии Евразийской экономической комиссии.
9.О выполнении государствами — членами ЕАЭС внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу и подписания международных договоров, а также процедур внутригосударственного согласования проектов международных договоров, заключаемых в рамках ЕАЭС.
10.О роли атомной энергетики и неэнергетических ядерных технологий в достижении Целей устойчивого развития на пространстве ЕАЭС.
11.О пересмотре нормативов распределения сумм ввозных таможенных пошлин между бюджетами государств — членов ЕАЭС.
12.О ходе исполнения распоряжения Евразийского межправительственного совета от 21 июня 2022 года № 11.
13.О порядке применения навигационных пломб.
14.О внесении изменений в некоторые решения Комиссии Таможенного союза в отношении отдельных видов мяса крупного рогатого скота.
15.О внесении изменений в некоторые решения Комиссии Таможенного союза и Совета Евразийской экономической комиссии в отношении отдельных видов моторных транспортных средств с электрическим двигателем.
16.О продлении срока действия сертификата о происхождении серийной продукции.
17.О представлении отчета о мониторинге практики таможенного декларирования товаров, в отношении которых применяются сформированные в соответствии с пунктом 4 решения Высшего Евразийского экономического совета от 16 октября 2015 года № 22 (профили риска).
18.Об утверждении Правил взаимной торговли электрической энергией на общем электроэнергетическом рынке ЕАЭС.
19.Об утверждении Правил определения и распределения пропускной способности межгосударственных сечений на общем электроэнергетическом рынке ЕАЭС.
20.О докладе о ходе формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов ЕАЭС в 2022 году.
21.О докладе о ходе формирования общего рынка газа ЕАЭС в 2022 году.
22.О подписании проекта соглашения о гармонизированной системе определения происхождения товаров, вывозимых с таможенной территории ЕАЭС.
23.О внесении изменения в перечень учреждений (организаций) государств — членов ЕАЭС, на базе которых осуществляется аналитическое обеспечение селекционно-племенной работы в области племенного животноводства, проводимой в государствах-членах.
24.О проекте решения Высшего Евразийского экономического совета "О внесении изменений в Положение о бюджете Евразийского экономического союза".
25.Об утверждении программы мероприятий по празднованию в 2024 году 10-летия подписания Договора о ЕАЭС.
26.О времени и месте проведения заседания Евразийского межправительственного совета.