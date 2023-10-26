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https://uz.sputniknews.ru/20231026/sammit-eaes-bishkek-dokumenty-40381264.html
Какие документы подписали по итогам саммита премьеров стран ЕАЭС в Бишкеке
Какие документы подписали по итогам саммита премьеров стран ЕАЭС в Бишкеке
Участники заседания рассмотрели 26 документов, сообщает пресс-служба кабмина Кыргызстана.
2023-10-26T19:16+0500
2023-10-27T11:59+0500
еаэс
бишкек
кыргызстан
заседание
документы
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ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. В Бишкеке завершилось заседание Евразийского межправительственного совета. В ходе встречи участники рассмотрели ряд документов, сообщает пресс-служба кабмина Кыргызстана.Список:
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документы саммит премьер-министр премьер еаэс бишкек
документы саммит премьер-министр премьер еаэс бишкек

Какие документы подписали по итогам саммита премьеров стран ЕАЭС в Бишкеке

19:16 26.10.2023 (обновлено: 11:59 27.10.2023)
© Sputnik / Владислав НогайПремьер-министры стран ЕАЭС на заседании Евразийского межправительственного совета в Бишкеке
Премьер-министры стран ЕАЭС на заседании Евразийского межправительственного совета в Бишкеке - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.10.2023
© Sputnik / Владислав Ногай
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Участники заседания рассмотрели 26 документов, сообщает пресс-служба кабмина Кыргызстана.
ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. В Бишкеке завершилось заседание Евразийского межправительственного совета. В ходе встречи участники рассмотрели ряд документов, сообщает пресс-служба кабмина Кыргызстана.
Список:
1.
Об основных задачах и о ключевых направлениях дальнейшего развития интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза до 2030-го и 2045 годов.
2.
О ходе работы над докладом о функционировании Евразийского экономического союза.
3.
Об утверждении Положения об отборе совместных кооперационных проектов в отраслях промышленности и об оказании финансового содействия при их реализации государствами — членами Евразийского экономического союза.
4.
О проработке вопроса создания Евразийского рейтингового агентства.
5.
О текущем состоянии и перспективах развития интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза.
6.
О ходе исполнения поручения Евразийского межправительственного совета от 8 июня 2023 года № 5 (механизм "вето");
7.
О председателе и персональном составе Коллегии Евразийской экономической комиссии.
8.
О механизме и принципах ротации должностей членов Коллегии Евразийской экономической комиссии.
9.
О выполнении государствами — членами ЕАЭС внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу и подписания международных договоров, а также процедур внутригосударственного согласования проектов международных договоров, заключаемых в рамках ЕАЭС.
10.
О роли атомной энергетики и неэнергетических ядерных технологий в достижении Целей устойчивого развития на пространстве ЕАЭС.
11.
О пересмотре нормативов распределения сумм ввозных таможенных пошлин между бюджетами государств — членов ЕАЭС.
12.
О ходе исполнения распоряжения Евразийского межправительственного совета от 21 июня 2022 года № 11.
13.
О порядке применения навигационных пломб.
14.
О внесении изменений в некоторые решения Комиссии Таможенного союза в отношении отдельных видов мяса крупного рогатого скота.
15.
О внесении изменений в некоторые решения Комиссии Таможенного союза и Совета Евразийской экономической комиссии в отношении отдельных видов моторных транспортных средств с электрическим двигателем.
16.
О продлении срока действия сертификата о происхождении серийной продукции.
17.
О представлении отчета о мониторинге практики таможенного декларирования товаров, в отношении которых применяются сформированные в соответствии с пунктом 4 решения Высшего Евразийского экономического совета от 16 октября 2015 года № 22 (профили риска).
18.
Об утверждении Правил взаимной торговли электрической энергией на общем электроэнергетическом рынке ЕАЭС.
19.
Об утверждении Правил определения и распределения пропускной способности межгосударственных сечений на общем электроэнергетическом рынке ЕАЭС.
20.
О докладе о ходе формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов ЕАЭС в 2022 году.
21.
О докладе о ходе формирования общего рынка газа ЕАЭС в 2022 году.
22.
О подписании проекта соглашения о гармонизированной системе определения происхождения товаров, вывозимых с таможенной территории ЕАЭС.
23.
О внесении изменения в перечень учреждений (организаций) государств — членов ЕАЭС, на базе которых осуществляется аналитическое обеспечение селекционно-племенной работы в области племенного животноводства, проводимой в государствах-членах.
24.
О проекте решения Высшего Евразийского экономического совета "О внесении изменений в Положение о бюджете Евразийского экономического союза".
25.
Об утверждении программы мероприятий по празднованию в 2024 году 10-летия подписания Договора о ЕАЭС.
26.
О времени и месте проведения заседания Евразийского межправительственного совета.
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