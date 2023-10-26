Какие документы подписали по итогам саммита премьеров стран ЕАЭС в Бишкеке

1. Об основных задачах и о ключевых направлениях дальнейшего развития интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза до 2030-го и 2045 годов. Об основных задачах и о ключевых направлениях дальнейшего развития интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза до 2030-го и 2045 годов.

2. О ходе работы над докладом о функционировании Евразийского экономического союза. О ходе работы над докладом о функционировании Евразийского экономического союза.

3. Об утверждении Положения об отборе совместных кооперационных проектов в отраслях промышленности и об оказании финансового содействия при их реализации государствами — членами Евразийского экономического союза. Об утверждении Положения об отборе совместных кооперационных проектов в отраслях промышленности и об оказании финансового содействия при их реализации государствами — членами Евразийского экономического союза.

4. О проработке вопроса создания Евразийского рейтингового агентства. О проработке вопроса создания Евразийского рейтингового агентства.

5. О текущем состоянии и перспективах развития интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза. О текущем состоянии и перспективах развития интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза.

6. О ходе исполнения поручения Евразийского межправительственного совета от 8 июня 2023 года № 5 (механизм "вето"); О ходе исполнения поручения Евразийского межправительственного совета от 8 июня 2023 года № 5 (механизм "вето");

7. О председателе и персональном составе Коллегии Евразийской экономической комиссии. О председателе и персональном составе Коллегии Евразийской экономической комиссии.

8. О механизме и принципах ротации должностей членов Коллегии Евразийской экономической комиссии. О механизме и принципах ротации должностей членов Коллегии Евразийской экономической комиссии.

9. О выполнении государствами — членами ЕАЭС внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу и подписания международных договоров, а также процедур внутригосударственного согласования проектов международных договоров, заключаемых в рамках ЕАЭС. О выполнении государствами — членами ЕАЭС внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу и подписания международных договоров, а также процедур внутригосударственного согласования проектов международных договоров, заключаемых в рамках ЕАЭС.

10. О роли атомной энергетики и неэнергетических ядерных технологий в достижении Целей устойчивого развития на пространстве ЕАЭС. О роли атомной энергетики и неэнергетических ядерных технологий в достижении Целей устойчивого развития на пространстве ЕАЭС.

11. О пересмотре нормативов распределения сумм ввозных таможенных пошлин между бюджетами государств — членов ЕАЭС. О пересмотре нормативов распределения сумм ввозных таможенных пошлин между бюджетами государств — членов ЕАЭС.

12. О ходе исполнения распоряжения Евразийского межправительственного совета от 21 июня 2022 года № 11. О ходе исполнения распоряжения Евразийского межправительственного совета от 21 июня 2022 года № 11.

13. О порядке применения навигационных пломб. О порядке применения навигационных пломб.

14. О внесении изменений в некоторые решения Комиссии Таможенного союза в отношении отдельных видов мяса крупного рогатого скота. О внесении изменений в некоторые решения Комиссии Таможенного союза в отношении отдельных видов мяса крупного рогатого скота.

15. О внесении изменений в некоторые решения Комиссии Таможенного союза и Совета Евразийской экономической комиссии в отношении отдельных видов моторных транспортных средств с электрическим двигателем. О внесении изменений в некоторые решения Комиссии Таможенного союза и Совета Евразийской экономической комиссии в отношении отдельных видов моторных транспортных средств с электрическим двигателем.

16. О продлении срока действия сертификата о происхождении серийной продукции. О продлении срока действия сертификата о происхождении серийной продукции.

17. О представлении отчета о мониторинге практики таможенного декларирования товаров, в отношении которых применяются сформированные в соответствии с пунктом 4 решения Высшего Евразийского экономического совета от 16 октября 2015 года № 22 (профили риска). О представлении отчета о мониторинге практики таможенного декларирования товаров, в отношении которых применяются сформированные в соответствии с пунктом 4 решения Высшего Евразийского экономического совета от 16 октября 2015 года № 22 (профили риска).

18. Об утверждении Правил взаимной торговли электрической энергией на общем электроэнергетическом рынке ЕАЭС. Об утверждении Правил взаимной торговли электрической энергией на общем электроэнергетическом рынке ЕАЭС.

19. Об утверждении Правил определения и распределения пропускной способности межгосударственных сечений на общем электроэнергетическом рынке ЕАЭС. Об утверждении Правил определения и распределения пропускной способности межгосударственных сечений на общем электроэнергетическом рынке ЕАЭС.

20. О докладе о ходе формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов ЕАЭС в 2022 году. О докладе о ходе формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов ЕАЭС в 2022 году.

21. О докладе о ходе формирования общего рынка газа ЕАЭС в 2022 году. О докладе о ходе формирования общего рынка газа ЕАЭС в 2022 году.

22. О подписании проекта соглашения о гармонизированной системе определения происхождения товаров, вывозимых с таможенной территории ЕАЭС. О подписании проекта соглашения о гармонизированной системе определения происхождения товаров, вывозимых с таможенной территории ЕАЭС.

23. О внесении изменения в перечень учреждений (организаций) государств — членов ЕАЭС, на базе которых осуществляется аналитическое обеспечение селекционно-племенной работы в области племенного животноводства, проводимой в государствах-членах. О внесении изменения в перечень учреждений (организаций) государств — членов ЕАЭС, на базе которых осуществляется аналитическое обеспечение селекционно-племенной работы в области племенного животноводства, проводимой в государствах-членах.

24. О проекте решения Высшего Евразийского экономического совета "О внесении изменений в Положение о бюджете Евразийского экономического союза". О проекте решения Высшего Евразийского экономического совета "О внесении изменений в Положение о бюджете Евразийского экономического союза".

25. Об утверждении программы мероприятий по празднованию в 2024 году 10-летия подписания Договора о ЕАЭС. Об утверждении программы мероприятий по празднованию в 2024 году 10-летия подписания Договора о ЕАЭС.