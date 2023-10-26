https://uz.sputniknews.ru/20231026/tashkent-kogda-nachnotsa-otopitelniy-sezon-40349729.html
Когда в Ташкенте объявят о начале отопительного сезона — подробности
Когда в Ташкенте объявят о начале отопительного сезона — подробности
Жителям и гостям столицы сообщили подробности о сроках и начале отопительного сезона.
2023-10-26T09:59+0500
2023-10-26T09:59+0500
2023-10-26T10:25+0500
общество
ташкент
отопление
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ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. Ввиду многочисленных обращений и широкого резонанса по вопросу начала отопительного сезона хокимият Ташкента выступил с обращением к жителям и гостям столицы.Администрация города также разъяснила, что согласно постановлению Кабмина "Об утверждении правил оказания услуг", отопительный период должен начинаться со дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого среднесуточная температура воздуха ниже 8 градусов, а заканчиваться — выше 8 градусов.
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ташкент отопление отопительный сезон когда дадут тепло
ташкент отопление отопительный сезон когда дадут тепло
Когда в Ташкенте объявят о начале отопительного сезона — подробности
09:59 26.10.2023 (обновлено: 10:25 26.10.2023)
Жителям и гостям столицы сообщили подробности о сроках и начале отопительного сезона.
ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik.
Ввиду многочисленных обращений и широкого резонанса по вопросу начала отопительного сезона хокимият
Ташкента выступил с обращением к жителям и гостям столицы.
"В последнее время в социальных сетях много противоречивой информации от жителей по поводу начала отопительного сезона. Сообщаем вам, что отопительный сезон начинается по решению хокима города Ташкента после получения информации от Агентства гидрометеорологической службы с рекомендацией начать отопительный сезон с определенного числа. Запуск отопительного сезона серьезный и трудоемкий процесс, и мы подходим к нему со всей ответственностью", — говорится в сообщении.
Администрация города также разъяснила, что согласно постановлению Кабмина "Об утверждении правил оказания услуг", отопительный период должен начинаться со дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого среднесуточная температура воздуха ниже 8 градусов, а заканчиваться — выше 8 градусов.
"...отопительный сезон начнется в ближайшие дни", — уточнили в пресс-службе хокимията.