https://uz.sputniknews.ru/20231026/tashkent-kogda-nachnotsa-otopitelniy-sezon-40349729.html

Когда в Ташкенте объявят о начале отопительного сезона — подробности

Когда в Ташкенте объявят о начале отопительного сезона — подробности

Жителям и гостям столицы сообщили подробности о сроках и начале отопительного сезона.

2023-10-26T09:59+0500

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общество

ташкент

отопление

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ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. Ввиду многочисленных обращений и широкого резонанса по вопросу начала отопительного сезона хокимият Ташкента выступил с обращением к жителям и гостям столицы.Администрация города также разъяснила, что согласно постановлению Кабмина "Об утверждении правил оказания услуг", отопительный период должен начинаться со дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого среднесуточная температура воздуха ниже 8 градусов, а заканчиваться — выше 8 градусов.

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