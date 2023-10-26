https://uz.sputniknews.ru/20231026/tashkent-oklyucheniye-goryachaya-voda-40349246.html

Четыре района Ташкента останутся без горячей воды

Четыре района Ташкента останутся без горячей воды

Аварийное отключение произошло по линии котельной ТЦ-4 ООО "Таштеплоцентраль", которая является основным поставщиком тепловой энергии

2023-10-26T09:44+0500

2023-10-26T09:44+0500

2023-10-26T09:58+0500

ташкент

горячая вода

отключение воды

шайхантахурский район

алмазарский район

юнусабадский район

мирзо-улугбекский район

узбекистан

общество

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ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. Сегодня некоторые локации Шайхантахурского, Алмазарского, Юнусабадского и Мирзо-Улугбекского районов Ташкента, находящиеся в зоне действия котельной ТЦ-4, останутся без горячей воды, сообщает Veolia Energy Tashkent.Временно остановят подачу для 892 объектов.Причина отключения — перебои в системе энергоснабжения по линии котельной ТЦ-4 ООО "Таштеплоцентраль".Возобновление подачи горячей воды планируется после устранения неполадок в энергосетях.

ташкент

шайхантахурский район

алмазарский район

юнусабадский район

мирзо-улугбекский район

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