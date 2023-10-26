https://uz.sputniknews.ru/20231026/tashkent-oklyucheniye-goryachaya-voda-40349246.html
Четыре района Ташкента останутся без горячей воды
Четыре района Ташкента останутся без горячей воды
Аварийное отключение произошло по линии котельной ТЦ-4 ООО "Таштеплоцентраль", которая является основным поставщиком тепловой энергии
2023-10-26T09:44+0500
2023-10-26T09:44+0500
2023-10-26T09:58+0500
ташкент
горячая вода
отключение воды
шайхантахурский район
алмазарский район
юнусабадский район
мирзо-улугбекский район
узбекистан
общество
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ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. Сегодня некоторые локации Шайхантахурского, Алмазарского, Юнусабадского и Мирзо-Улугбекского районов Ташкента, находящиеся в зоне действия котельной ТЦ-4, останутся без горячей воды, сообщает Veolia Energy Tashkent.Временно остановят подачу для 892 объектов.Причина отключения — перебои в системе энергоснабжения по линии котельной ТЦ-4 ООО "Таштеплоцентраль".Возобновление подачи горячей воды планируется после устранения неполадок в энергосетях.
ташкент
шайхантахурский район
алмазарский район
юнусабадский район
мирзо-улугбекский район
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узбекистан ташкент горячая вода отключение район котельная тц-4 ооо таштеплоцентраль поставщик тепловая энергия
узбекистан ташкент горячая вода отключение район котельная тц-4 ооо таштеплоцентраль поставщик тепловая энергия
Четыре района Ташкента останутся без горячей воды
09:44 26.10.2023 (обновлено: 09:58 26.10.2023)
Аварийное отключение произошло по линии котельной ТЦ-4 ООО "Таштеплоцентраль", которая является основным поставщиком тепловой энергии.
ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik.
Сегодня некоторые локации Шайхантахурского, Алмазарского, Юнусабадского и Мирзо-Улугбекского районов Ташкента, находящиеся в зоне действия котельной ТЦ-4, останутся без горячей воды, сообщает Veolia Energy Tashkent
.
Временно остановят подачу для 892 объектов.
Причина отключения — перебои в системе энергоснабжения по линии котельной ТЦ-4 ООО "Таштеплоцентраль".
Возобновление подачи горячей воды планируется после устранения неполадок в энергосетях.