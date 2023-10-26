https://uz.sputniknews.ru/20231026/tsentrobank-oshtrafoval-16-kommercheskix-bankov-40351926.html

ЦБ Узбекистана оштрафовал 16 коммерческих банков страны — причина

ЦБ Узбекистана оштрафовал 16 коммерческих банков страны — причина

Служба по защите прав потребителей банковских услуг провела исследования в коммерческих банках и выявила ряд нарушений.

2023-10-26T11:16+0500

2023-10-26T11:16+0500

2023-10-26T11:22+0500

центральный банк республики узбекистан

цб

штраф

коммерческий банк

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ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. ЦБ Узбекистана оштрафовал 16 коммерческих банков страны, сообщает пресс-служба регулятора.Служба по защите прав потребителей банковских услуг провела исследования в коммерческих банках и выявила ряд нарушений.В ходе исследования специалисты обращали внимание на процессы соблюдения требований к банковской деятельности при обслуживании потребителя, включая прием платежей через терминалы и полное предоставление информации о банковских операциях. За выявленные нарушения в отношении 21 коммерческого банка были приняты меры, 16 коммерческих банков оштрафованы и 5 коммерческих банков предупреждены.В сообщении ЦБ уточняется, что коммерческие банки должны полностью раскрывать потребителям информацию о банковских услугах и подробно разъяснять их условия.

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