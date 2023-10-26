https://uz.sputniknews.ru/20231026/tsentrobank-oshtrafoval-16-kommercheskix-bankov-40351926.html
ЦБ Узбекистана оштрафовал 16 коммерческих банков страны — причина
ЦБ Узбекистана оштрафовал 16 коммерческих банков страны — причина
Служба по защите прав потребителей банковских услуг провела исследования в коммерческих банках и выявила ряд нарушений.
2023-10-26T11:16+0500
2023-10-26T11:16+0500
2023-10-26T11:22+0500
центральный банк республики узбекистан
цб
штраф
коммерческий банк
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ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. ЦБ Узбекистана оштрафовал 16 коммерческих банков страны, сообщает пресс-служба регулятора.Служба по защите прав потребителей банковских услуг провела исследования в коммерческих банках и выявила ряд нарушений.В ходе исследования специалисты обращали внимание на процессы соблюдения требований к банковской деятельности при обслуживании потребителя, включая прием платежей через терминалы и полное предоставление информации о банковских операциях. За выявленные нарушения в отношении 21 коммерческого банка были приняты меры, 16 коммерческих банков оштрафованы и 5 коммерческих банков предупреждены.В сообщении ЦБ уточняется, что коммерческие банки должны полностью раскрывать потребителям информацию о банковских услугах и подробно разъяснять их условия.
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центральный банк республики узбекистан цб штраф коммерческий банк служба по защите прав потребителей банковские услуги нарушения
центральный банк республики узбекистан цб штраф коммерческий банк служба по защите прав потребителей банковские услуги нарушения
ЦБ Узбекистана оштрафовал 16 коммерческих банков страны — причина
11:16 26.10.2023 (обновлено: 11:22 26.10.2023)
Служба по защите прав потребителей банковских услуг провела исследования в коммерческих банках и выявила ряд нарушений.
ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik.
ЦБ Узбекистана оштрафовал 16 коммерческих банков страны, сообщает пресс-служба
регулятора.
Служба по защите прав потребителей банковских услуг провела исследования в коммерческих банках и выявила ряд нарушений.
"В частности, в соответствии с законодательством, потребителям не была полностью раскрыта информация о предлагаемых банками кредитах и депозитах, а также не в полной мере были организованы услуги по банковским картам", — говорится в сообщении.
В ходе исследования специалисты обращали внимание на процессы соблюдения требований к банковской деятельности при обслуживании потребителя, включая прием платежей через терминалы и полное предоставление информации о банковских операциях.
За выявленные нарушения в отношении 21 коммерческого банка были приняты меры, 16 коммерческих банков оштрафованы и 5 коммерческих банков предупреждены.
В сообщении ЦБ уточняется, что коммерческие банки должны полностью раскрывать потребителям информацию о банковских услугах и подробно разъяснять их условия.