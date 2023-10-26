https://uz.sputniknews.ru/20231026/tsentrobank-soxranil-osnovnuyu-stavku-40359515.html

ЦБ Узбекистана сохранил основную ставку на уровне 14% годовых — причины

ЦБ Узбекистана сохранил основную ставку на уровне 14% годовых — причины

Действия регулятора направлены на удержание инфляции в пределах прогноза до конца года.

2023-10-26T13:00+0500

2023-10-26T13:00+0500

2023-10-26T13:00+0500

узбекистан

экономика

центральный банк республики узбекистан

цб

основная ставка

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ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. На заседании правления Центрального банка было принято решение сохранить основную ставку без изменений на уровне 14% годовых, сообщает ЦБ. Общая инфляция с начала года формировалась в нисходящей динамике, но в последнем квартале ускорилась до 9,2%. Среди структурных факторов выделяются ускорение роста цен на продовольственные товары до 11% и увеличение вклада изменения регулируемых цен в общий уровень инфляции. Базовая инфляция снизилась с начала года и составила в сентябре 10,3%. Несмотря на данную тенденцию к снижению, сохраняется значительный разрыв с общей инфляцией. Это указывает на высокий рост цен стабильных составляющих инфляции, требующий обеспечения относительно жестких денежно-кредитных условий в экономике.Инфляционные ожидания населения и предпринимателей на ближайшие 12 месяцев снизятся до 13,5 и 14,25% соответственно, после повышения в августе. Ожидания в экономике остаются весьма чувствительными к краткосрочным шокам.Сохраняется неопределенность в отношении продолжительности глобальных инфляционных процессов. Ситуация с текущей динамикой инфляции и обменных курсов в основных торговых партнерах усиливает давление на укрепление реального эффективного обменного курса сума.Высокие темпы экономического роста были обеспечены за счет увеличения потребительских расходов под влиянием фискальных стимулов и значительного увеличения объемов нецентрализованных инвестиций.В экономике сохраняется положительная динамика роста совокупного спроса, что проявилось в увеличении объема оказанных рыночных услуг на 12,1% и денежной выручки от торговли и платных услуг на 28% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.Вместе с тем, трансграничные денежные переводы сократились на 33,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из-за эффекта высокой базы, но выросли в 1,4 раза по сравнению с соответствующим периодом 2021 года.Также наблюдался рост активности на межбанковском денежном рынке, средневзвешенные межбанковские ставки депозитов и РЕПО полностью формировались в процентном коридоре.Относительно жесткие денежно-кредитные условия служат обеспечению умеренных темпов роста кредитов, выделяемых в экономику. Кроме того, наблюдаемые в последние месяцы высокие темпы роста розничного кредитования компенсируются применением макропруденциальных мер, а в случае необходимости в будущем могут быть применены дополнительные меры.Положительные реальные процентные ставки обеспечивают высокую активность в розничном сегменте депозитного рынка. В сентябре средневзвешенная процентная ставка по срочным депозитам населения в национальной валюте составила 21,1%, годовой прирост остатка срочных депозитов на 1 октября составил 47,1%, в том числе срочных депозитов физических лиц – 52,3%.Исходя из баланса повышающих и понижающих инфляцию факторов, согласно уточненным прогнозам, по итогам текущего года ожидается формирование инфляции в пределах прогнозного коридора.Сохраняются проинфляционные факторы, такие как сезонное повышение цен на продовольственные товары, а также первичное и вторичное воздействие изменений регулируемых цен на общую инфляцию.Центральный банк оценивает влияние денежно-кредитных условий на совокупный спрос, цены и инфляционные ожидания и стремится ориентировать все денежно-кредитные инструменты на обеспечение формирования инфляции в пределах прогноза текущего года и достижение целевого показателя в среднесрочной перспективе.Следующее заседание Правления Центрального банка по рассмотрению основной ставки назначено на 14 декабря 2023 года.

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