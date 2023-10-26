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https://uz.sputniknews.ru/20231026/uzbekistan-odna-iz-samyx-populyarnyx-stran-zimoy-40371948.html
Узбекистан — одна из самых популярных стран для посещения зимой
Узбекистан — одна из самых популярных стран для посещения зимой
Названы самые популярные зарубежные направления среди российских туристов в зимнем сезоне.
2023-10-26T17:24+0500
2023-10-26T17:24+0500
узбекистан
россия
туризм
зима
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ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. Узбекистан — одна из самых популярных стран для посещения этой зимой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Российский союз туриндустрии.В зимнем сезоне самыми популярными зарубежными направлениями у российских туристов станут ОАЭ и Таиланд, третье место у Мальдив и Турции.
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узбекистан россия туризм зима популярные места российские туристы
узбекистан россия туризм зима популярные места российские туристы

Узбекистан — одна из самых популярных стран для посещения зимой

17:24 26.10.2023
© unsplash/Ozodbek ErkinovПлощадь Регистан в Самарканде. Иллюстративное фото
Площадь Регистан в Самарканде. Иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.10.2023
© unsplash/Ozodbek Erkinov
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Названы самые популярные зарубежные направления среди российских туристов в зимнем сезоне.
ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. Узбекистан — одна из самых популярных стран для посещения этой зимой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Российский союз туриндустрии.
В зимнем сезоне самыми популярными зарубежными направлениями у российских туристов станут ОАЭ и Таиланд, третье место у Мальдив и Турции.

"Есть еще близкие республики бывшего союза, туда россияне традиционно едут в короткие экскурсионные туры. Это Грузия, Узбекистан, Армения и Азербайджан, также будут спрашивать Казахстан с Киргизией, поставим все эти страны суммарно на четвертое место", — делится Дмитрий Арутюнов, директор компании "Арт-Тур".

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