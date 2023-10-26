Узбекистан — одна из самых популярных стран для посещения зимой
Названы самые популярные зарубежные направления среди российских туристов в зимнем сезоне.
ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. Узбекистан — одна из самых популярных стран для посещения этой зимой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Российский союз туриндустрии.
В зимнем сезоне самыми популярными зарубежными направлениями у российских туристов станут ОАЭ и Таиланд, третье место у Мальдив и Турции.
"Есть еще близкие республики бывшего союза, туда россияне традиционно едут в короткие экскурсионные туры. Это Грузия, Узбекистан, Армения и Азербайджан, также будут спрашивать Казахстан с Киргизией, поставим все эти страны суммарно на четвертое место", — делится Дмитрий Арутюнов, директор компании "Арт-Тур".