Узбекистан — одна из самых популярных стран для посещения зимой

"Есть еще близкие республики бывшего союза, туда россияне традиционно едут в короткие экскурсионные туры. Это Грузия, Узбекистан, Армения и Азербайджан, также будут спрашивать Казахстан с Киргизией, поставим все эти страны суммарно на четвертое место", — делится Дмитрий Арутюнов, директор компании "Арт-Тур".