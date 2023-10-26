https://uz.sputniknews.ru/20231026/v-ssha-18-chelovek-pogibli-v-rezultate-massovoy-strelby-40382750.html

В США 18 человек погибли в результате массовой стрельбы

В США 18 человек погибли в результате массовой стрельбы

Подозреваемый в расстреле жителей остался на свободе, сообщают американские власти.

2023-10-26T20:30+0500

2023-10-26T20:30+0500

2023-10-27T11:41+0500

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ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. По уточненным данным, 18 человек погибли в результате стрельбы в американском штате Мэн, заявила губернатор региона Джанет Миллс, сообщает РИА Новости. Преступник открыл огонь в трех разных местах, включая торговый центр и бар в городе Льюистон штата Мэн.Полиция подозревает в совершении преступления некоего Роберта Карда, который в настоящее время остается на свободе. Власти призывают не приближаться к нему ни при каких обстоятельствах.При этом подозреваемый не имеет боевого опыта, являясь специалистом по поставкам топлива, заявили РИА Новости в Пентагоне. В Пентагоне добавили, что Кард награжден несколькими медалями, в том числе за армейские достижения и гуманитарную службу.Президент США Джо Байден после инцидента призвал Конгресс ужесточить правила продажи оружия в стране.

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сша погибшие массовая стрельба