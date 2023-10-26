https://uz.sputniknews.ru/20231026/videomost-strategiya-razvitiya-eaes-pryamaya-translyatsiya-40376813.html

Видеомост, посвященный новой стратегии развития ЕАЭС, — видео

Видеомост, посвященный новой стратегии развития ЕАЭС, — видео

Видеомост "Москва — Минск — Астана — Бишкек — Ереван — Ташкент" по итогам заседания Евразийского межправительственного совета в Бишкеке проходит в мультимедийном пресс-центре Sputnik.

2023-10-26T18:06+0500

2023-10-26T18:06+0500

2023-10-26T18:50+0500

sputnik

прямая трансляция

еаэс

стратегия

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В Бишкеке прошло заседание Евразийского межправительственного совета, на котором главы правительств стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обсудили стратегию развития объединения. Об итогах заседания рассказала официальный представитель ЕЭК Ия Малкина в рамках видеомоста "Москва — Минск — Астана — Бишкек — Ереван — Ташкент", который проходит в мультимедийном пресс-центре Sputnik.

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