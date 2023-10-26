https://uz.sputniknews.ru/20231026/vystavka-ict-expo-uzbekistan-tashkent-video-40365476.html

Что можно увидеть на выставке ICT Expo Uzbekistan в Ташкенте — видео

Что можно увидеть на выставке ICT Expo Uzbekistan в Ташкенте — видео

В Ташкенте стартовала выставка информационных и коммуникационных технологий ICT Expo Uzbekistan

2023-10-26T15:49+0500

2023-10-26T15:49+0500

2023-10-26T16:11+0500

узбекистан

ташкент

it-технологии

выставка

интернет

видео

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/1a/40356643_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a2056f7b81309d94ce50e5884d4a85d1.jpg

В мероприятии принимают участие около 100 резидентов IT-индустрии. Экспозиция включает в себя образцы робототехники, мобильных приложений и Интернет-систем. В рамках ICTWEEK также проходит форум по IT-образованию. По его словам, Узбекистан занимает 9-е место в мире по Интернет-безопасности, по дешевизне — 15-е место в мире, а в рейтинге столиц с самым дешевым Интернетом Ташкент — 4-ый по списку. Подробнее о выставке — в нашем видео.

узбекистан

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан ташкент выставка ict expo uzbekistan информационные и коммуникационные технологии видео