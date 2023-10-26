https://uz.sputniknews.ru/20231026/vystavka-ict-expo-uzbekistan-tashkent-video-40365476.html
Что можно увидеть на выставке ICT Expo Uzbekistan в Ташкенте — видео
Что можно увидеть на выставке ICT Expo Uzbekistan в Ташкенте — видео
В Ташкенте стартовала выставка информационных и коммуникационных технологий ICT Expo Uzbekistan
2023-10-26T15:49+0500
2023-10-26T15:49+0500
2023-10-26T16:11+0500
узбекистан
ташкент
it-технологии
выставка
интернет
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/1a/40356643_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a2056f7b81309d94ce50e5884d4a85d1.jpg
В мероприятии принимают участие около 100 резидентов IT-индустрии. Экспозиция включает в себя образцы робототехники, мобильных приложений и Интернет-систем. В рамках ICTWEEK также проходит форум по IT-образованию. По его словам, Узбекистан занимает 9-е место в мире по Интернет-безопасности, по дешевизне — 15-е место в мире, а в рейтинге столиц с самым дешевым Интернетом Ташкент — 4-ый по списку. Подробнее о выставке — в нашем видео.
узбекистан
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/1a/40356643_208:0:1648:1080_1920x0_80_0_0_931362bc463768533d961c110deee1f8.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан ташкент выставка ict expo uzbekistan информационные и коммуникационные технологии видео
узбекистан ташкент выставка ict expo uzbekistan информационные и коммуникационные технологии видео
Что можно увидеть на выставке ICT Expo Uzbekistan в Ташкенте — видео
15:49 26.10.2023 (обновлено: 16:11 26.10.2023)
Эксклюзив
В Ташкенте стартовала выставка информационных и коммуникационных технологий ICT Expo Uzbekistan.
В мероприятии принимают участие около 100 резидентов IT-индустрии. Экспозиция включает в себя образцы робототехники, мобильных приложений и Интернет-систем.
В рамках ICTWEEK также проходит форум по IT-образованию.
"Число пользователей Интернета в Узбекистане составляет 31 миллион. К 2040 году население Узбекистана достигнет 50 миллионов человек. Это в свою очередь приведет к увеличению количества пользователей Интернета", — рассказал на открытии выставки заместитель министра цифровых технологий Рустам Каримжонов.
По его словам, Узбекистан занимает 9-е место в мире по Интернет-безопасности, по дешевизне — 15-е место в мире, а в рейтинге столиц с самым дешевым Интернетом Ташкент — 4-ый по списку.
Подробнее о выставке — в нашем видео.