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Взаимодействие между Узбекистаном и ЕАЭС активизируется — ЕЭК

Взаимодействие между Узбекистаном и ЕАЭС активизируется — ЕЭК

Официальный представитель Евразийской экономической комиссии в ходе видеомоста в пресс-центре Sputnik рассказала о развитии сотрудничества Евразийского экономического союза с Узбекистаном.

2023-10-26T21:29+0500

2023-10-26T21:29+0500

2023-10-27T10:21+0500

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узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

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ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. Взаимодействие между Узбекистаном и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) будет продолжаться более эффективно, заявила официальный представитель Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Ия Малкина в ходе видеомоста в пресс-центре Sputnik.Видеомост "Москва — Минск — Астана — Бишкек — Ереван — Ташкент" в мультимедийном пресс-центре Sputnik был посвящен итогам заседания Евразийского межправительственного совета в Бишкеке.Как отметила в ходе видеомоста Ия Малкина, между Узбекистаном и ЕАЭС подписан Меморандум о взаимодействии и целый ряд практических документов.Среди направлений сотрудничества Ия Малкина назвала в первую очередь торговую политику и техническое регулирование.Напомним, в Бишкеке в четверг прошло заседание Евразийского межправительственного совета, на котором главы правительств стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обсудили стратегию развития объединения.Узбекистан является страной-наблюдателем Евразийского экономического союза с 2020 года.

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