https://uz.sputniknews.ru/20231026/vzaimodeystvie-uzbekistan-eaes-aktiviziruetsya-eek-40383978.html
Взаимодействие между Узбекистаном и ЕАЭС активизируется — ЕЭК
Взаимодействие между Узбекистаном и ЕАЭС активизируется — ЕЭК
Официальный представитель Евразийской экономической комиссии в ходе видеомоста в пресс-центре Sputnik рассказала о развитии сотрудничества Евразийского экономического союза с Узбекистаном.
2023-10-26T21:29+0500
2023-10-26T21:29+0500
2023-10-27T10:21+0500
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узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
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ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. Взаимодействие между Узбекистаном и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) будет продолжаться более эффективно, заявила официальный представитель Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Ия Малкина в ходе видеомоста в пресс-центре Sputnik.Видеомост "Москва — Минск — Астана — Бишкек — Ереван — Ташкент" в мультимедийном пресс-центре Sputnik был посвящен итогам заседания Евразийского межправительственного совета в Бишкеке.Как отметила в ходе видеомоста Ия Малкина, между Узбекистаном и ЕАЭС подписан Меморандум о взаимодействии и целый ряд практических документов.Среди направлений сотрудничества Ия Малкина назвала в первую очередь торговую политику и техническое регулирование.Напомним, в Бишкеке в четверг прошло заседание Евразийского межправительственного совета, на котором главы правительств стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обсудили стратегию развития объединения.Узбекистан является страной-наблюдателем Евразийского экономического союза с 2020 года.
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узбекистан еаэс еэк взаимодействие
узбекистан еаэс еэк взаимодействие
Взаимодействие между Узбекистаном и ЕАЭС активизируется — ЕЭК
21:29 26.10.2023 (обновлено: 10:21 27.10.2023)
Официальный представитель Евразийской экономической комиссии в ходе видеомоста в пресс-центре Sputnik рассказала о развитии сотрудничества Евразийского экономического союза с Узбекистаном.
ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik.
Взаимодействие между Узбекистаном и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) будет продолжаться более эффективно, заявила официальный представитель Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Ия Малкина в ходе видеомоста в пресс-центре Sputnik
.
Видеомост "Москва — Минск — Астана — Бишкек — Ереван — Ташкент" в мультимедийном пресс-центре Sputnik
был посвящен итогам заседания Евразийского межправительственного совета в Бишкеке.
Как отметила в ходе видеомоста Ия Малкина, между Узбекистаном и ЕАЭС подписан Меморандум о взаимодействии и целый ряд практических документов.
"На сегодняшний день наблюдается достаточно высокий уровень выполнения этих документов, порядка 80%. И я думаю, что работа по взаимодействию между Узбекистаном и ЕАЭС будет продолжаться более интенсивно. Тем более что у нас есть совместная рабочая группа, которая специально этим занимается и достаточно часто обменивается делегациями", — отметила она.
Среди направлений сотрудничества Ия Малкина назвала в первую очередь торговую политику и техническое регулирование.
Напомним, в Бишкеке в четверг прошло заседание Евразийского межправительственного совета, на котором главы правительств стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обсудили стратегию развития объединения.
Узбекистан является страной-наблюдателем Евразийского экономического союза с 2020 года.