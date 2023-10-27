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Куда пойти на выходных: топ-8 мероприятий в Ташкенте
Куда пойти на выходных: топ-8 мероприятий в Ташкенте
Концерт DJ King Macarella, выставка собак и хоккейные матчи "Хумо". Куда сходить на выходных в Ташкенте — читайте в подборке Sputnik.
2023-10-27T16:24+0500
2023-10-27T18:00+0500
узбекистан
ташкент
афиша на выходные
культура
выставка
концерт
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Суббота, 28 октябряКонцерт DJ King MacarellaСтоличный диджей, известный своими современными интерпретациями народных узбекских песен, выступит с большим концертом на сцене Государственного теннисного клуба "Узбекистан".Время: 19.00Место: "Узбекистан" – Государственный теннисный клуб (ГТК)Стоимость билетов: 50-150 тыс. сумовТелефоны для справок: (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072Ярмарка молодых дизайнеров YangiaMarketМолодые дизайнеры локальных брендов одежды, украшений и аксессуаров для дома представят свои товары на ярмарке в Эко-парке. Также в программе мероприятия выступление музыкантов и диджеев.Время: 11.00Место: Центральный экопарк Ташкента имени З.М. БабураВход свободныйВыступление ансамбля SaboНациональный ансамбль танца Sabo представит концертную программу на сцене дворца "Дружба народов". Зрителей ждут национальные танцы лязги, андижанская полька и авторские номера.Время: 19.00Место: Дворец "Дружба народов"Стоимость билетов: 50-350 тыс. сумовТелефон для справок: (+998)-95−514−8787Цирковое этно-шоу "Земля мамонта"Бриллиантовый цирк России выступит на манеже Узбекского государственного цирка с этно-шоу "Земля мамонта". Действие расскажет о зарождении народа саха со времен, когда по земле ходили мамонты, животном мире и природе Севера.Время: 16.00Место: Цирк (Узбекгосцирк)Стоимость билетов: 50-200 тыс. сумовТелефоны для справок: (+998) 71−244−3509, (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072Воскресенье, 29 октябряКонцерт метал-группы ZarrazaКазахстанская метал-группа выступит с композициями из своих альбомов Necroshiva и Rotten Remains. А также исполнят требьют-сет Sepultura с парой реверансов Slayer.Время: 21.00Место: BarDuckСтоимость билетов: 80 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 93−356−2629Выставки собакВ Национальном кинологическом центре Таможенного комитета пройдут три выставки собак:Вход для зрителей свободный, при себе нужно иметь паспорт.Время: 10.00Место: Национальный кинологический центр Государственного таможенного комитетаТелефоны для справок: (+998) 99−519−8363, (+998) 98−812−8363, (+998) 90−324−3626, (+998) 90−176−1795Матчи хоккейного клуба "Хумо"Любителей хоккея ждет матч ташкентского клуба "Хумо" против казахстанских "Актобе" и "Бейбарыс".Время: 17.00Место: Humo ArenaСтоимость билетов: 25-95 тыс. сумовТелефоны для справок: (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072Спектакль "Мастер и Маргарита"Спектакль по одноименному роману Булгакова в постановке Валерия Беляковича пройдет на сцене Дворца искусств "Туркистон". Главную роль исполнит актер Виктор Логинов.Время: 19.00Место: Дворец искусств "Туркистон"Стоимость билетов: 200-800 тыс. сумовТелефоны для справок: (+998) 97−444−5309, (+998) 71−235−4440, (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072
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выходные мероприятия афиша ташкент
выходные мероприятия афиша ташкент

Куда пойти на выходных: топ-8 мероприятий в Ташкенте

16:24 27.10.2023 (обновлено: 18:00 27.10.2023)
© Sputnik / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВсемирная выставка собак "World Dog Show-2016"
Всемирная выставка собак World Dog Show-2016 - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.10.2023
© Sputnik / Владимир Астапкович
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Концерт DJ King Macarella, выставка собак и хоккейные матчи "Хумо". Куда сходить на выходных в Ташкенте — читайте в подборке Sputnik.

Суббота, 28 октября

Концерт DJ King Macarella
Столичный диджей, известный своими современными интерпретациями народных узбекских песен, выступит с большим концертом на сцене Государственного теннисного клуба "Узбекистан".
Время: 19.00
Место: "Узбекистан" – Государственный теннисный клуб (ГТК)
Стоимость билетов: 50-150 тыс. сумов
Телефоны для справок: (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072
Ярмарка молодых дизайнеров YangiaMarket
Молодые дизайнеры локальных брендов одежды, украшений и аксессуаров для дома представят свои товары на ярмарке в Эко-парке. Также в программе мероприятия выступление музыкантов и диджеев.
Время: 11.00
Место: Центральный экопарк Ташкента имени З.М. Бабура
Вход свободный
Выступление ансамбля Sabo
Национальный ансамбль танца Sabo представит концертную программу на сцене дворца "Дружба народов". Зрителей ждут национальные танцы лязги, андижанская полька и авторские номера.
Время: 19.00
Место: Дворец "Дружба народов"
Стоимость билетов: 50-350 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998)-95−514−8787
Цирковое этно-шоу "Земля мамонта"
Бриллиантовый цирк России выступит на манеже Узбекского государственного цирка с этно-шоу "Земля мамонта". Действие расскажет о зарождении народа саха со времен, когда по земле ходили мамонты, животном мире и природе Севера.
Время: 16.00
Место: Цирк (Узбекгосцирк)
Стоимость билетов: 50-200 тыс. сумов
Телефоны для справок: (+998) 71−244−3509, (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072

Воскресенье, 29 октября

Концерт метал-группы Zarraza
Казахстанская метал-группа выступит с композициями из своих альбомов Necroshiva и Rotten Remains. А также исполнят требьют-сет Sepultura с парой реверансов Slayer.
Время: 21.00
Место: BarDuck
Стоимость билетов: 80 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 93−356−2629
Выставки собак
В Национальном кинологическом центре Таможенного комитета пройдут три выставки собак:
Монопородная выставка немецкой овчарки "Кубок Клуба. Осень-2023";
Международная выставка Dog festival-2023 всех пород;
Национальная выставка Oltin It-2023 всех пород;
Вход для зрителей свободный, при себе нужно иметь паспорт.
Время: 10.00
Место: Национальный кинологический центр Государственного таможенного комитета
Телефоны для справок: (+998) 99−519−8363, (+998) 98−812−8363, (+998) 90−324−3626, (+998) 90−176−1795
Матчи хоккейного клуба "Хумо"
Любителей хоккея ждет матч ташкентского клуба "Хумо" против казахстанских "Актобе" и "Бейбарыс".
Время: 17.00
Место: Humo Arena
Стоимость билетов: 25-95 тыс. сумов
Телефоны для справок: (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072
Спектакль "Мастер и Маргарита"
Спектакль по одноименному роману Булгакова в постановке Валерия Беляковича пройдет на сцене Дворца искусств "Туркистон". Главную роль исполнит актер Виктор Логинов.
Время: 19.00
Место: Дворец искусств "Туркистон"
Стоимость билетов: 200-800 тыс. сумов
Телефоны для справок: (+998) 97−444−5309, (+998) 71−235−4440, (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072
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