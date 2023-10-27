https://uz.sputniknews.ru/20231027/afisha-vyxodnyye-28-oktyabrya-40405776.html

Куда пойти на выходных: топ-8 мероприятий в Ташкенте

Куда пойти на выходных: топ-8 мероприятий в Ташкенте

Концерт DJ King Macarella, выставка собак и хоккейные матчи "Хумо". Куда сходить на выходных в Ташкенте — читайте в подборке Sputnik.

2023-10-27T16:24+0500

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2023-10-27T18:00+0500

узбекистан

ташкент

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культура

выставка

концерт

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Суббота, 28 октябряКонцерт DJ King MacarellaСтоличный диджей, известный своими современными интерпретациями народных узбекских песен, выступит с большим концертом на сцене Государственного теннисного клуба "Узбекистан".Время: 19.00Место: "Узбекистан" – Государственный теннисный клуб (ГТК)Стоимость билетов: 50-150 тыс. сумовТелефоны для справок: (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072Ярмарка молодых дизайнеров YangiaMarketМолодые дизайнеры локальных брендов одежды, украшений и аксессуаров для дома представят свои товары на ярмарке в Эко-парке. Также в программе мероприятия выступление музыкантов и диджеев.Время: 11.00Место: Центральный экопарк Ташкента имени З.М. БабураВход свободныйВыступление ансамбля SaboНациональный ансамбль танца Sabo представит концертную программу на сцене дворца "Дружба народов". Зрителей ждут национальные танцы лязги, андижанская полька и авторские номера.Время: 19.00Место: Дворец "Дружба народов"Стоимость билетов: 50-350 тыс. сумовТелефон для справок: (+998)-95−514−8787Цирковое этно-шоу "Земля мамонта"Бриллиантовый цирк России выступит на манеже Узбекского государственного цирка с этно-шоу "Земля мамонта". Действие расскажет о зарождении народа саха со времен, когда по земле ходили мамонты, животном мире и природе Севера.Время: 16.00Место: Цирк (Узбекгосцирк)Стоимость билетов: 50-200 тыс. сумовТелефоны для справок: (+998) 71−244−3509, (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072Воскресенье, 29 октябряКонцерт метал-группы ZarrazaКазахстанская метал-группа выступит с композициями из своих альбомов Necroshiva и Rotten Remains. А также исполнят требьют-сет Sepultura с парой реверансов Slayer.Время: 21.00Место: BarDuckСтоимость билетов: 80 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 93−356−2629Выставки собакВ Национальном кинологическом центре Таможенного комитета пройдут три выставки собак:Вход для зрителей свободный, при себе нужно иметь паспорт.Время: 10.00Место: Национальный кинологический центр Государственного таможенного комитетаТелефоны для справок: (+998) 99−519−8363, (+998) 98−812−8363, (+998) 90−324−3626, (+998) 90−176−1795Матчи хоккейного клуба "Хумо"Любителей хоккея ждет матч ташкентского клуба "Хумо" против казахстанских "Актобе" и "Бейбарыс".Время: 17.00Место: Humo ArenaСтоимость билетов: 25-95 тыс. сумовТелефоны для справок: (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072Спектакль "Мастер и Маргарита"Спектакль по одноименному роману Булгакова в постановке Валерия Беляковича пройдет на сцене Дворца искусств "Туркистон". Главную роль исполнит актер Виктор Логинов.Время: 19.00Место: Дворец искусств "Туркистон"Стоимость билетов: 200-800 тыс. сумовТелефоны для справок: (+998) 97−444−5309, (+998) 71−235−4440, (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072

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