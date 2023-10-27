https://uz.sputniknews.ru/20231027/bolnitsy-uzbekistane-mammografy-40389852.html

Все районные и городские больницы в Узбекистане оснастят маммографами

Все районные и городские больницы в Узбекистане оснастят маммографами

Об этом договорились глава Минздрава республики и делегация турецкой компании на встрече в Ташкенте.

2023-10-27T09:20+0500

2023-10-27T09:20+0500

2023-10-27T13:27+0500

узбекистан

министерство здравоохранения узбекистана

больницы

оборудование

компания

турция

амрилло иноятов

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ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. Все районные и городские больницы Узбекистана будут оснащены стационарными маммографами, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики. Об этом глава Минздрава Амрилло Иноятов договорился с президентом турецкой компании FUJIFILM Healthcare Turkey Кеитаро Со на встрече в Ташкенте.Компания специализируется на выпуске медицинского оборудования, в том числе маммографов, магнитно-резонансных томографов и компьютерных томографов последнего поколения.Как отметили в пресс-службе, современное оборудование играет важную роль в ранней и точной диагностике рака молочной железы и поможет спасти жизни многих женщин.Как отметили в Минздраве, такое оборудование необходимо республике для реформ системы здравоохранения.

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