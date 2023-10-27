https://uz.sputniknews.ru/20231027/bolnitsy-uzbekistane-mammografy-40389852.html
Все районные и городские больницы в Узбекистане оснастят маммографами
Все районные и городские больницы в Узбекистане оснастят маммографами
Об этом договорились глава Минздрава республики и делегация турецкой компании на встрече в Ташкенте.
2023-10-27T09:20+0500
2023-10-27T09:20+0500
2023-10-27T13:27+0500
узбекистан
министерство здравоохранения узбекистана
больницы
оборудование
компания
турция
амрилло иноятов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/1a/40377003_0:0:1212:682_1920x0_80_0_0_d8befa7c5ef6bdec3ed96ffc91812356.jpg
ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. Все районные и городские больницы Узбекистана будут оснащены стационарными маммографами, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики. Об этом глава Минздрава Амрилло Иноятов договорился с президентом турецкой компании FUJIFILM Healthcare Turkey Кеитаро Со на встрече в Ташкенте.Компания специализируется на выпуске медицинского оборудования, в том числе маммографов, магнитно-резонансных томографов и компьютерных томографов последнего поколения.Как отметили в пресс-службе, современное оборудование играет важную роль в ранней и точной диагностике рака молочной железы и поможет спасти жизни многих женщин.Как отметили в Минздраве, такое оборудование необходимо республике для реформ системы здравоохранения.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/1a/40377003_113:0:1022:682_1920x0_80_0_0_6e93929c90cb705b85aa288e7e984d2a.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан больницы районные городские маммографы
узбекистан больницы районные городские маммографы
Все районные и городские больницы в Узбекистане оснастят маммографами
09:20 27.10.2023 (обновлено: 13:27 27.10.2023)
Об этом договорились глава Минздрава республики и делегация турецкой компании на встрече в Ташкенте.
ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik.
Все районные и городские больницы Узбекистана будут оснащены стационарными маммографами, сообщает
пресс-служба министерства здравоохранения республики.
Об этом глава Минздрава Амрилло Иноятов договорился с президентом турецкой компании FUJIFILM Healthcare Turkey Кеитаро Со на встрече в Ташкенте.
Компания специализируется на выпуске медицинского оборудования, в том числе маммографов, магнитно-резонансных томографов и компьютерных томографов последнего поколения.
Как отметили в пресс-службе, современное оборудование играет важную роль в ранней и точной диагностике рака молочной железы и поможет спасти жизни многих женщин.
"ООН запустила глобальную инициативу, предусматривающую снижение смертности от этого онкологического заболевания на 2,5% ежегодно вплоть до 2040 года. Это поможет спасти жизни 2,5 миллионам женщин", — говорится в сообщении.
Как отметили в Минздраве, такое оборудование необходимо республике для реформ системы здравоохранения.