https://uz.sputniknews.ru/20231027/dagestan-xochet-otkryt-sovmestnoe-predpriyatie-v-uzbekistane-40390655.html
Дагестан хочет открыть совместное предприятие в Узбекистане
Дагестан хочет открыть совместное предприятие в Узбекистане
Правительство российского региона уже достигло первых договоренностей на этот счет с узбекскими властями.
2023-10-27T10:13+0500
2023-10-27T10:13+0500
2023-10-27T11:07+0500
узбекистан
дагестан
совместное предприятие
визит
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ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. Руководство Дагестана и Узбекистана достигло первых договоренностей о создании совместного текстильного предприятия, сообщает пресс-служба дагестанского правительства.Делегация российского региона побывала в Узбекистане, где встретилась с руководством страны и органов власти. Премьер Дагестана поручил министру промышленности и торговли республики Низаму Халилову в течение трех недель представить предварительный план действий по реализации проекта, а также по привлечению инвесторов и использованию господдержки.В среду Абдулмуслимов встретился с первым заместителем хокима Самаркандской области Ферузом Абиловым. Обсуждалось в том числе развитие текстильного производства и подготовка кадров в сфере легкой промышленности.В ходе визита Абдумуслимов также ознакомился с работой химико-индустриального парка "Чирчик", провел встречи с руководством Бухарской и Самаркандской областей и министром инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазизом Кудратовым. Стороны достигли предварительных договоренностей о сотрудничестве в промышленности и сельском хозяйстве и реализации ряда совместных проектов.
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узбекистан дагестан совместное предприятие
узбекистан дагестан совместное предприятие
Дагестан хочет открыть совместное предприятие в Узбекистане
10:13 27.10.2023 (обновлено: 11:07 27.10.2023)
Правительство российского региона уже достигло первых договоренностей на этот счет с узбекскими властями.
ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik.
Руководство Дагестана и Узбекистана достигло первых договоренностей о создании совместного текстильного предприятия, сообщает
пресс-служба дагестанского правительства.
Делегация российского региона побывала в Узбекистане, где встретилась с руководством страны и органов власти.
"На заседании правительства Республики Дагестан глава кабмина региона Абдулмуслим Абдулмуслимов заявил о первых договоренностях с Республикой Узбекистан в части проработки вопроса о создании совместного текстильного предприятия", – говорится в сообщении.
Премьер Дагестана поручил министру промышленности и торговли республики Низаму Халилову в течение трех недель представить предварительный план действий по реализации проекта, а также по привлечению инвесторов и использованию господдержки.
В среду Абдулмуслимов встретился с первым заместителем хокима Самаркандской области Ферузом Абиловым. Обсуждалось в том числе развитие текстильного производства и подготовка кадров в сфере легкой промышленности.
В ходе визита Абдумуслимов также ознакомился с работой химико-индустриального парка "Чирчик", провел встречи с руководством Бухарской и Самаркандской областей и министром инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазизом Кудратовым. Стороны достигли предварительных договоренностей о сотрудничестве в промышленности и сельском хозяйстве и реализации ряда совместных проектов.