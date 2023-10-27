https://uz.sputniknews.ru/20231027/dagestan-xochet-otkryt-sovmestnoe-predpriyatie-v-uzbekistane-40390655.html

Дагестан хочет открыть совместное предприятие в Узбекистане

Дагестан хочет открыть совместное предприятие в Узбекистане

Правительство российского региона уже достигло первых договоренностей на этот счет с узбекскими властями.

2023-10-27T10:13+0500

2023-10-27T10:13+0500

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узбекистан

дагестан

совместное предприятие

визит

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ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. Руководство Дагестана и Узбекистана достигло первых договоренностей о создании совместного текстильного предприятия, сообщает пресс-служба дагестанского правительства.Делегация российского региона побывала в Узбекистане, где встретилась с руководством страны и органов власти. Премьер Дагестана поручил министру промышленности и торговли республики Низаму Халилову в течение трех недель представить предварительный план действий по реализации проекта, а также по привлечению инвесторов и использованию господдержки.В среду Абдулмуслимов встретился с первым заместителем хокима Самаркандской области Ферузом Абиловым. Обсуждалось в том числе развитие текстильного производства и подготовка кадров в сфере легкой промышленности.В ходе визита Абдумуслимов также ознакомился с работой химико-индустриального парка "Чирчик", провел встречи с руководством Бухарской и Самаркандской областей и министром инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазизом Кудратовым. Стороны достигли предварительных договоренностей о сотрудничестве в промышленности и сельском хозяйстве и реализации ряда совместных проектов.

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