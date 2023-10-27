Делегация МЧС РФ посетила Институт гражданской защиты Узбекистана
08:42 27.10.2023 (обновлено: 10:05 27.10.2023)
© МЧССотрудники МЧС РФ ознакомились с деятельностью Института гражданской защиты.
© МЧС
Гости осмотрели музей истории землетрясений, классы и учебное оборудование института.
ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. Делегация МЧС России посетила Институт гражданской защиты Узбекистана, сообщает пресс-служба МЧС республики.
© МЧССотрудники МЧС РФ ознакомились с деятельностью Института гражданской защиты
Сотрудники МЧС РФ ознакомились с деятельностью Института гражданской защиты
© МЧС
В состав делегации вошли сотрудники Центрального аппарата МЧС РФ, Академии гражданской защиты, Государственной академии пожарной безопасности и Санкт-Петербургского государственного университета пожарной безопасности.
© МЧССотрудники МЧС РФ ознакомились с деятельностью Института гражданской защиты.
Сотрудники МЧС РФ ознакомились с деятельностью Института гражданской защиты.
© МЧС
Гости осмотрели музей истории землетрясений, созданный в Центре моделирования чрезвычайных ситуаций, а также учебные классы и оборудование для обучения действиям в чрезвычайных ситуациях и проверки знаний.
"Члены делегации высоко оценили созданные в Институте гражданской защиты условия для подготовки населения к правильному передвижению в чрезвычайных ситуациях", — сообщает пресс-служба.
© МЧССотрудники МЧС РФ ознакомились с деятельностью Института гражданской защиты
Сотрудники МЧС РФ ознакомились с деятельностью Института гражданской защиты
© МЧС