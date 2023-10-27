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https://uz.sputniknews.ru/20231027/delegatsiya-mchs-rf-institut-grajdanskoy-zaschity-uzbekistana-40388944.html
Делегация МЧС РФ посетила Институт гражданской защиты Узбекистана
Делегация МЧС РФ посетила Институт гражданской защиты Узбекистана
Гости осмотрели музей истории землетрясений, классы и учебное оборудование института.
2023-10-27T08:42+0500
2023-10-27T10:05+0500
узбекистан
мчс
мчс узбекистана
мчс россии
институт гражданской защиты узбекистана
делегация
визит
россия
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ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. Делегация МЧС России посетила Институт гражданской защиты Узбекистана, сообщает пресс-служба МЧС республики.В состав делегации вошли сотрудники Центрального аппарата МЧС РФ, Академии гражданской защиты, Государственной академии пожарной безопасности и Санкт-Петербургского государственного университета пожарной безопасности.Гости осмотрели музей истории землетрясений, созданный в Центре моделирования чрезвычайных ситуаций, а также учебные классы и оборудование для обучения действиям в чрезвычайных ситуациях и проверки знаний.
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делегация мчс рф россия институт гражданской защиты узбекистан
делегация мчс рф россия институт гражданской защиты узбекистан

Делегация МЧС РФ посетила Институт гражданской защиты Узбекистана

08:42 27.10.2023 (обновлено: 10:05 27.10.2023)
© МЧССотрудники МЧС РФ ознакомились с деятельностью Института гражданской защиты.
Сотрудники МЧС РФ ознакомились с деятельностью Института гражданской защиты. - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.10.2023
© МЧС
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Гости осмотрели музей истории землетрясений, классы и учебное оборудование института.
ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. Делегация МЧС России посетила Институт гражданской защиты Узбекистана, сообщает пресс-служба МЧС республики.
© МЧССотрудники МЧС РФ ознакомились с деятельностью Института гражданской защиты
Сотрудники МЧС РФ ознакомились с деятельностью Института гражданской защиты - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.10.2023
Сотрудники МЧС РФ ознакомились с деятельностью Института гражданской защиты
© МЧС
В состав делегации вошли сотрудники Центрального аппарата МЧС РФ, Академии гражданской защиты, Государственной академии пожарной безопасности и Санкт-Петербургского государственного университета пожарной безопасности.
© МЧССотрудники МЧС РФ ознакомились с деятельностью Института гражданской защиты.
Сотрудники МЧС РФ ознакомились с деятельностью Института гражданской защиты. - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.10.2023
Сотрудники МЧС РФ ознакомились с деятельностью Института гражданской защиты.
© МЧС
Гости осмотрели музей истории землетрясений, созданный в Центре моделирования чрезвычайных ситуаций, а также учебные классы и оборудование для обучения действиям в чрезвычайных ситуациях и проверки знаний.

"Члены делегации высоко оценили созданные в Институте гражданской защиты условия для подготовки населения к правильному передвижению в чрезвычайных ситуациях", — сообщает пресс-служба.

© МЧССотрудники МЧС РФ ознакомились с деятельностью Института гражданской защиты
Сотрудники МЧС РФ ознакомились с деятельностью Института гражданской защиты - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.10.2023
Сотрудники МЧС РФ ознакомились с деятельностью Института гражданской защиты
© МЧС
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