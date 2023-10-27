https://uz.sputniknews.ru/20231027/delegatsiya-mchs-rf-institut-grajdanskoy-zaschity-uzbekistana-40388944.html

Делегация МЧС РФ посетила Институт гражданской защиты Узбекистана

Делегация МЧС РФ посетила Институт гражданской защиты Узбекистана

Гости осмотрели музей истории землетрясений, классы и учебное оборудование института.

2023-10-27T08:42+0500

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2023-10-27T10:05+0500

узбекистан

мчс

мчс узбекистана

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институт гражданской защиты узбекистана

делегация

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ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. Делегация МЧС России посетила Институт гражданской защиты Узбекистана, сообщает пресс-служба МЧС республики.В состав делегации вошли сотрудники Центрального аппарата МЧС РФ, Академии гражданской защиты, Государственной академии пожарной безопасности и Санкт-Петербургского государственного университета пожарной безопасности.Гости осмотрели музей истории землетрясений, созданный в Центре моделирования чрезвычайных ситуаций, а также учебные классы и оборудование для обучения действиям в чрезвычайных ситуациях и проверки знаний.

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