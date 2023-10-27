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https://uz.sputniknews.ru/20231027/kashkadarya-naznacheniye-novye-xokimy-40389994.html
В двух районах Кашкадарьи назначили новых хокимов
В двух районах Кашкадарьи назначили новых хокимов
Новых руководителей назначили в Каршинском и Дехканабадском районах
2023-10-27T09:33+0500
2023-10-27T11:08+0500
общество
назначение
кашкадарьинская область
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ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. Новых хокимов назначили в Каршинском и Дехканабадском районах Кашкадарьинской области, сообщает информационная служба Агентства развития госуслуг.Зоир Аликулов назначен хокимом Каршинского района. Ранее он работал в должности хокима Дехканабадского района.Акром Сулаймонов назначен руководителем Дехканабадского района. До своего назначения он возглавлял город Шахрисабз.
кашкадарьинская область
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общество назначение хокимы района кашкадарья кашкадарьинская область дехканабад карши
общество назначение хокимы района кашкадарья кашкадарьинская область дехканабад карши

В двух районах Кашкадарьи назначили новых хокимов

09:33 27.10.2023 (обновлено: 11:08 27.10.2023)
© Sputnik / Алексей ДаничевМужчины с портфелем в руке. Архивное фото
Мужчины с портфелем в руке. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.10.2023
© Sputnik / Алексей Даничев
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Новых руководителей назначили в Каршинском и Дехканабадском районах.
ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. Новых хокимов назначили в Каршинском и Дехканабадском районах Кашкадарьинской области, сообщает информационная служба Агентства развития госуслуг.
Зоир Аликулов назначен хокимом Каршинского района. Ранее он работал в должности хокима Дехканабадского района.
© АРГОСЗоир Аликулов назначен хокимом Каршинского района.
Зоир Аликулов назначен хокимом Каршинского района. - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.10.2023
Зоир Аликулов назначен хокимом Каршинского района.
© АРГОС
Акром Сулаймонов назначен руководителем Дехканабадского района. До своего назначения он возглавлял город Шахрисабз.
© АРГОСАкром Сулаймонов назначен руководителем Дехканабадского района.
Акром Сулаймонов назначен руководителем Дехканабадского района. - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.10.2023
Акром Сулаймонов назначен руководителем Дехканабадского района.
© АРГОС
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