https://uz.sputniknews.ru/20231027/kashkadarya-naznacheniye-novye-xokimy-40389994.html
В двух районах Кашкадарьи назначили новых хокимов
В двух районах Кашкадарьи назначили новых хокимов
Новых руководителей назначили в Каршинском и Дехканабадском районах
2023-10-27T09:33+0500
2023-10-27T09:33+0500
2023-10-27T11:08+0500
общество
назначение
кашкадарьинская область
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ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. Новых хокимов назначили в Каршинском и Дехканабадском районах Кашкадарьинской области, сообщает информационная служба Агентства развития госуслуг.Зоир Аликулов назначен хокимом Каршинского района. Ранее он работал в должности хокима Дехканабадского района.Акром Сулаймонов назначен руководителем Дехканабадского района. До своего назначения он возглавлял город Шахрисабз.
кашкадарьинская область
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общество назначение хокимы района кашкадарья кашкадарьинская область дехканабад карши
общество назначение хокимы района кашкадарья кашкадарьинская область дехканабад карши
В двух районах Кашкадарьи назначили новых хокимов
09:33 27.10.2023 (обновлено: 11:08 27.10.2023)
Новых руководителей назначили в Каршинском и Дехканабадском районах.
ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik.
Новых хокимов назначили в Каршинском и Дехканабадском районах Кашкадарьинской области, сообщает информационная служба Агентства развития госуслуг
.
Зоир Аликулов назначен хокимом Каршинского района. Ранее он работал в должности хокима Дехканабадского района.
Акром Сулаймонов назначен руководителем Дехканабадского района. До своего назначения он возглавлял город Шахрисабз.