https://uz.sputniknews.ru/20231027/kashkadarya-naznacheniye-novye-xokimy-40389994.html

В двух районах Кашкадарьи назначили новых хокимов

В двух районах Кашкадарьи назначили новых хокимов

Новых руководителей назначили в Каршинском и Дехканабадском районах

2023-10-27T09:33+0500

2023-10-27T09:33+0500

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общество

назначение

кашкадарьинская область

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ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. Новых хокимов назначили в Каршинском и Дехканабадском районах Кашкадарьинской области, сообщает информационная служба Агентства развития госуслуг.Зоир Аликулов назначен хокимом Каршинского района. Ранее он работал в должности хокима Дехканабадского района.Акром Сулаймонов назначен руководителем Дехканабадского района. До своего назначения он возглавлял город Шахрисабз.

кашкадарьинская область

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общество назначение хокимы района кашкадарья кашкадарьинская область дехканабад карши