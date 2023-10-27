https://uz.sputniknews.ru/20231027/kogda-v-tashkente-vklyuchat-otoplenie-40395523.html

Когда в Ташкенте включат отопление

Когда в Ташкенте включат отопление

Хокимият столицы дал разъяснения о сроках начала отопительного сезона.

2023-10-27T12:44+0500

2023-10-27T12:44+0500

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узбекистан

ташкент

общество

отопление

хокимият

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ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. Хокимият Ташкента опубликовал разъяснения о сроках начала отопительного сезона в столице. В частности, согласно законодательству, тепло начнут подавать в социальные учреждения и дома, когда среднесуточная температура на улице будет ниже восьми градусов тепла в течение пяти дней, а отключат, когда температура будет выше этой отметки дольше пяти дней. Хокимият просит жителей столицы проявить понимание и терпение и заверяет, что отопительный сезон начнется в ближайшие дни.

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