https://uz.sputniknews.ru/20231027/kogda-v-tashkente-vklyuchat-otoplenie-40395523.html
Когда в Ташкенте включат отопление
Когда в Ташкенте включат отопление
Хокимият столицы дал разъяснения о сроках начала отопительного сезона.
2023-10-27T12:44+0500
2023-10-27T12:44+0500
2023-10-27T14:04+0500
узбекистан
ташкент
общество
отопление
хокимият
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/1b/40397297_7:177:1152:821_1920x0_80_0_0_c2976096fea9275da93d74ac95c2cafa.jpg
ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. Хокимият Ташкента опубликовал разъяснения о сроках начала отопительного сезона в столице. В частности, согласно законодательству, тепло начнут подавать в социальные учреждения и дома, когда среднесуточная температура на улице будет ниже восьми градусов тепла в течение пяти дней, а отключат, когда температура будет выше этой отметки дольше пяти дней. Хокимият просит жителей столицы проявить понимание и терпение и заверяет, что отопительный сезон начнется в ближайшие дни.
узбекистан
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/1b/40397297_0:0:1137:853_1920x0_80_0_0_a92954249b26ea7bd968e4c999d372d5.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
хокимият ташкент отопление
хокимият ташкент отопление
Когда в Ташкенте включат отопление
12:44 27.10.2023 (обновлено: 14:04 27.10.2023)
Хокимият столицы дал разъяснения о сроках начала отопительного сезона.
ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik.
Хокимият Ташкента опубликовал разъяснения
о сроках начала отопительного сезона в столице.
"Отопительный сезон начинается по решению хокима города Ташкента после получения информации от Агентства гидрометеорологической службы с рекомендацией начать отопительный сезон с определенного числа. Запуск отопительного сезона серьезный и трудоемкий процесс, и мы подходим к нему со всей ответственностью", — говорится в сообщении пресс-службы хокимията.
В частности, согласно законодательству, тепло начнут подавать в социальные учреждения и дома, когда среднесуточная температура на улице будет ниже восьми градусов тепла в течение пяти дней, а отключат, когда температура будет выше этой отметки дольше пяти дней.
Хокимият просит жителей столицы проявить понимание и терпение и заверяет, что отопительный сезон начнется в ближайшие дни.