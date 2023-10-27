https://uz.sputniknews.ru/20231027/mirziyoev-ukazaniya-razvitiye-energetika-40389115.html

Мирзиёев дал конкретные указания по развитию энергетики

Мирзиёев дал конкретные указания по развитию энергетики

Глава государства поручил организовать комплексную работу как в центре, так и в регионах.

2023-10-27T09:05+0500

2023-10-27T09:05+0500

2023-10-27T15:52+0500

экономика

шавкат мирзиёев

энергетика

электроэнергия

общество

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ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев в четверг ознакомился с принимаемыми мерами по эффективной организации деятельности регулятора энергетического рынка, сообщает пресс-служба главы государства.Для удовлетворения растущих потребностей динамично развивающейся экономики и населения предстоит довести объем производства электроэнергии минимум до 120 млрд киловатт-часов. Эксперты подсчитали, что для ввода новых мощностей и полной модернизации сетей потребуются инвестиции в размере $52 млрд.На презентации министр энергетики Журабек Мирзамахмудов доложил о сроках реализации предусмотренных указом "О мерах по проведению очередного этапа реформирования сферы энергетики" мер и запланированной работе в этой сфере.Президент также поставил задачу создать единую площадку торговли электроэнергией, протестировать и запустить ее до конца 2024 года.Он подчеркнул, что в процессе либерализации энергетического рынка необходимо строго соблюдать требование о реализации электроэнергии населению по единой цене во всех регионах республики до 2035 года, а также принципа социальной защиты при установлении тарифов.Для эффективной работы новой системы необходимо уделить особое внимание трем компонентам — подготовке кадров, обеспечению взаимосвязи отрасли с наукой и цифровизации. Шавкат Мирзиёев поручил организовать эту комплексную работу как в центре, так и в регионах.

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