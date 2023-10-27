Мирзиёев дал конкретные указания по развитию энергетики
09:05 27.10.2023 (обновлено: 15:52 27.10.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПри Президенте Шавкате Мирзиёеве состоялась презентация мер по эффективной организации деятельности регулятора энергетического рынка.
Глава государства поручил организовать комплексную работу как в центре, так и в регионах.
ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев в четверг ознакомился с принимаемыми мерами по эффективной организации деятельности регулятора энергетического рынка, сообщает пресс-служба главы государства.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПри Президенте Шавкате Мирзиёеве состоялась презентация мер по эффективной организации деятельности регулятора энергетического рынка.
При Президенте Шавкате Мирзиёеве состоялась презентация мер по эффективной организации деятельности регулятора энергетического рынка.
"В настоящее время энергетические мощности страны достигли 85 млрд киловатт-часов. Еще 20 гигаватт мощностей планируется запустить в ближайшие годы. Планируется создать 9 гигаватт генерирующих мощностей за счет 7 миллиардов долларов частных инвестиций", — говорится в сообщении.
Для удовлетворения растущих потребностей динамично развивающейся экономики и населения предстоит довести объем производства электроэнергии минимум до 120 млрд киловатт-часов. Эксперты подсчитали, что для ввода новых мощностей и полной модернизации сетей потребуются инвестиции в размере $52 млрд.
На презентации министр энергетики Журабек Мирзамахмудов доложил о сроках реализации предусмотренных указом "О мерах по проведению очередного этапа реформирования сферы энергетики" мер и запланированной работе в этой сфере.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПри Президенте Шавкате Мирзиёеве состоялась презентация мер по эффективной организации деятельности регулятора энергетического рынка.
При Президенте Шавкате Мирзиёеве состоялась презентация мер по эффективной организации деятельности регулятора энергетического рынка.
"Глава государства дал ответственным лицам конкретные указания по разработке концепции электроснабжения республики. При этом особо указано, что главным условием перехода к свободному энергетическому рынку является создание в стране достаточных генерирующих мощностей для полного удовлетворения спроса на электроэнергию", — говорится в сообщении.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПри Президенте Шавкате Мирзиёеве состоялась презентация мер по эффективной организации деятельности регулятора энергетического рынка.
При Президенте Шавкате Мирзиёеве состоялась презентация мер по эффективной организации деятельности регулятора энергетического рынка.
Президент также поставил задачу создать единую площадку торговли электроэнергией, протестировать и запустить ее до конца 2024 года.
Он подчеркнул, что в процессе либерализации энергетического рынка необходимо строго соблюдать требование о реализации электроэнергии населению по единой цене во всех регионах республики до 2035 года, а также принципа социальной защиты при установлении тарифов.
Для эффективной работы новой системы необходимо уделить особое внимание трем компонентам — подготовке кадров, обеспечению взаимосвязи отрасли с наукой и цифровизации. Шавкат Мирзиёев поручил организовать эту комплексную работу как в центре, так и в регионах.
"В связи с этим Агентство будет укомплектовано высококлассными специалистами и иностранными консультантами. Сотрудники будут направлены на повышение квалификации в Испанию, Китай, Турцию и Германию. На основе зарубежного опыта будут организованы курсы по подготовке инженеров, диспетчеров, операторов SCADA-систем и других специалистов", — сообщила пресс-служба.