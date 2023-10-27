Мирзиёев определил задачи по развитию геологоразведочной сферы
18:42 27.10.2023 (обновлено: 18:51 27.10.2023)
Шавкат Мирзиёев
В последние годы объемы геологоразведочных работ в Узбекистане увеличились в 3 раза.
ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. Шавкат Мирзиёев определил задачи, стоящие перед геологоразведочной сферой в следующем году, сообщает пресс-служба главы государства.
В пятницу президент ознакомился с презентацией о проводимой работе по расширению геологической деятельности, планах по выявлению и освоению перспективных участков.
Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о проводимой работе по расширению геологической деятельности, планах по выявлению и освоению перспективных участков.
Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о проводимой работе по расширению геологической деятельности, планах по выявлению и освоению перспективных участков.
Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о проводимой работе по расширению геологической деятельности, планах по выявлению и освоению перспективных участков.
Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о проводимой работе по расширению геологической деятельности, планах по выявлению и освоению перспективных участков.
"...в последние годы объемы геологоразведочных работ увеличились в 3 раза по сравнению с предыдущим периодом. Начато внедрение таких передовых методов, как 3D-сейсморазведка, аэрогеофизика, космогеология, цифровая геология. Организован Университет геологических наук, в котором сегодня современные знания и навыки приобретают 1,5 тысячи молодых людей", — говорится в сообщении пресс-службы.
Вместе с тем была усовершенствована законодательная база и созданы другие необходимые условия для широкого привлечения частных инвестиций в геологические проекты.
За счет этого количество предпринимателей, занимающихся поиском и освоением месторождений, увеличилось в 4 раза. В одном только текущем году в геологические работы вложили 180 миллионов долларов иностранных инвестиций, а общая стоимость реализуемых проектов превысила 2 миллиарда долларов.