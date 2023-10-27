https://uz.sputniknews.ru/20231027/mirziyoyev-prezentatsiya-zadachi-razvitiye-geologorazvedochnaya-sfera-40414166.html

Мирзиёев определил задачи по развитию геологоразведочной сферы

Мирзиёев определил задачи по развитию геологоразведочной сферы

В последние годы объемы геологоразведочных работ в Узбекистане увеличились в 3 раза

2023-10-27T18:42+0500

2023-10-27T18:42+0500

2023-10-27T18:51+0500

узбекистан

президент

шавкат мирзиёев

геологоразведка

презентация

инвестиции

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ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. Шавкат Мирзиёев определил задачи, стоящие перед геологоразведочной сферой в следующем году, сообщает пресс-служба главы государства.В пятницу президент ознакомился с презентацией о проводимой работе по расширению геологической деятельности, планах по выявлению и освоению перспективных участков.Вместе с тем была усовершенствована законодательная база и созданы другие необходимые условия для широкого привлечения частных инвестиций в геологические проекты.За счет этого количество предпринимателей, занимающихся поиском и освоением месторождений, увеличилось в 4 раза. В одном только текущем году в геологические работы вложили 180 миллионов долларов иностранных инвестиций, а общая стоимость реализуемых проектов превысила 2 миллиарда долларов.

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