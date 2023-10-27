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https://uz.sputniknews.ru/20231027/mirziyoyev-prezentatsiya-zadachi-razvitiye-geologorazvedochnaya-sfera-40414166.html
Мирзиёев определил задачи по развитию геологоразведочной сферы
Мирзиёев определил задачи по развитию геологоразведочной сферы
В последние годы объемы геологоразведочных работ в Узбекистане увеличились в 3 раза
2023-10-27T18:42+0500
2023-10-27T18:51+0500
узбекистан
президент
шавкат мирзиёев
геологоразведка
презентация
инвестиции
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ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. Шавкат Мирзиёев определил задачи, стоящие перед геологоразведочной сферой в следующем году, сообщает пресс-служба главы государства.В пятницу президент ознакомился с презентацией о проводимой работе по расширению геологической деятельности, планах по выявлению и освоению перспективных участков.Вместе с тем была усовершенствована законодательная база и созданы другие необходимые условия для широкого привлечения частных инвестиций в геологические проекты.За счет этого количество предпринимателей, занимающихся поиском и освоением месторождений, увеличилось в 4 раза. В одном только текущем году в геологические работы вложили 180 миллионов долларов иностранных инвестиций, а общая стоимость реализуемых проектов превысила 2 миллиарда долларов.
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узбекистан шавкат мирзиёев президент презентация геологоразведочная сфера объем геологоразведочные работы задачи
узбекистан шавкат мирзиёев президент презентация геологоразведочная сфера объем геологоразведочные работы задачи

Мирзиёев определил задачи по развитию геологоразведочной сферы

18:42 27.10.2023 (обновлено: 18:51 27.10.2023)
Шавкат Мирзиёев
Шавкат Мирзиёев - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.10.2023
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В последние годы объемы геологоразведочных работ в Узбекистане увеличились в 3 раза.
ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. Шавкат Мирзиёев определил задачи, стоящие перед геологоразведочной сферой в следующем году, сообщает пресс-служба главы государства.
В пятницу президент ознакомился с презентацией о проводимой работе по расширению геологической деятельности, планах по выявлению и освоению перспективных участков.
Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о проводимой работе по расширению геологической деятельности, планах по выявлению и освоению перспективных участков.
Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о проводимой работе по расширению геологической деятельности, планах по выявлению и освоению перспективных участков. - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.10.2023
Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о проводимой работе по расширению геологической деятельности, планах по выявлению и освоению перспективных участков.
Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о проводимой работе по расширению геологической деятельности, планах по выявлению и освоению перспективных участков.
Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о проводимой работе по расширению геологической деятельности, планах по выявлению и освоению перспективных участков. - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.10.2023
Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о проводимой работе по расширению геологической деятельности, планах по выявлению и освоению перспективных участков.
"...в последние годы объемы геологоразведочных работ увеличились в 3 раза по сравнению с предыдущим периодом. Начато внедрение таких передовых методов, как 3D-сейсморазведка, аэрогеофизика, космогеология, цифровая геология. Организован Университет геологических наук, в котором сегодня современные знания и навыки приобретают 1,5 тысячи молодых людей", — говорится в сообщении пресс-службы.
Вместе с тем была усовершенствована законодательная база и созданы другие необходимые условия для широкого привлечения частных инвестиций в геологические проекты.
За счет этого количество предпринимателей, занимающихся поиском и освоением месторождений, увеличилось в 4 раза. В одном только текущем году в геологические работы вложили 180 миллионов долларов иностранных инвестиций, а общая стоимость реализуемых проектов превысила 2 миллиарда долларов.
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