Доллар снова вырос — официальный курс валют в Узбекистане на 30 октября
16:04 27.10.2023 (обновлено: 16:16 27.10.2023)
© Sputnik/Abdubakir YunusovСумовые и долларовые купюры. Иллюстративное фото
© Sputnik/Abdubakir Yunusov
Центральный банк Узбекистана с 30 октября установил новые курсы иностранных валют по отношению к суму.
ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. Курс доллара составил 12 228,05 сума (+17,97), евро — 12 918,93 сумов (+42,18), рубля — 131,08 сума (+0,60), а китайского юаня — 1 670,82 сумов (+2,64), сообщает ЦБ страны.