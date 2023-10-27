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https://uz.sputniknews.ru/20231027/ofitsialnyy-kurs-valyut-uzbekistan-30-oktyabrya-2023-40403481.html
Доллар снова вырос — официальный курс валют в Узбекистане на 30 октября
Доллар снова вырос — официальный курс валют в Узбекистане на 30 октября
Центральный банк Узбекистана с 30 октября установил новые курсы иностранных валют по отношению к суму
2023-10-27T16:04+0500
2023-10-27T16:16+0500
узбекистан
курс валют
курс валюты
цб
центральный банк республики узбекистан
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ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. Курс доллара составил 12 228,05 сума (+17,97), евро — 12 918,93 сумов (+42,18), рубля — 131,08 сума (+0,60), а китайского юаня — 1 670,82 сумов (+2,64), сообщает ЦБ страны.
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узбекистан официальный курс валют 30 октября сум евро доллар рубль китайский юань
узбекистан официальный курс валют 30 октября сум евро доллар рубль китайский юань

Доллар снова вырос — официальный курс валют в Узбекистане на 30 октября

16:04 27.10.2023 (обновлено: 16:16 27.10.2023)
© Sputnik/Abdubakir YunusovСумовые и долларовые купюры. Иллюстративное фото
Сумовые и долларовые купюры. Иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.10.2023
© Sputnik/Abdubakir Yunusov
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Центральный банк Узбекистана с 30 октября установил новые курсы иностранных валют по отношению к суму.
ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. Курс доллара составил 12 228,05 сума (+17,97), евро — 12 918,93 сумов (+42,18), рубля — 131,08 сума (+0,60), а китайского юаня — 1 670,82 сумов (+2,64), сообщает ЦБ страны.
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