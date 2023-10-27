https://uz.sputniknews.ru/20231027/ofitsialnyy-kurs-valyut-uzbekistan-30-oktyabrya-2023-40403481.html

Доллар снова вырос — официальный курс валют в Узбекистане на 30 октября

Доллар снова вырос — официальный курс валют в Узбекистане на 30 октября

Центральный банк Узбекистана с 30 октября установил новые курсы иностранных валют по отношению к суму

2023-10-27T16:04+0500

2023-10-27T16:04+0500

2023-10-27T16:16+0500

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ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. Курс доллара составил 12 228,05 сума (+17,97), евро — 12 918,93 сумов (+42,18), рубля — 131,08 сума (+0,60), а китайского юаня — 1 670,82 сумов (+2,64), сообщает ЦБ страны.

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