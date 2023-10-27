https://uz.sputniknews.ru/20231027/posolstvo-rf-v-uzbekistane-oformlenie-grajdanstva-40395109.html

Посольство РФ в Узбекистане приостановило оформление гражданства

Посольство РФ в Узбекистане приостановило оформление гражданства

Это связано с тем, что в России вступил в силу новый закон о гражданстве, изменяющий требования и перечень льготных категорий.

2023-10-27T12:21+0500

2023-10-27T12:21+0500

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россия

узбекистан

закон

посольство

гражданство

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ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. Посольство России в Узбекистане, как и другие дипломатические учреждения РФ приостановило работу по оформлению гражданства, сообщила пресс-служба посольства.Связано это с тем, что 26 октября вступил в силу новый закон "О гражданстве Российской Федерации".Документ устанавливает более 20 льготных категорий лиц, которые живут в России и имеют право на оформление гражданства без соблюдения условий о проживании в РФ по виду на жительство в течение пяти лет, владении русским языком и знании истории России и основ законодательства страны, уточнили в посольстве. К новым категориям относятся:Кроме того, в течение года после вступления закона в силу за рубежом российское гражданство смогут приобрести лица без гражданства, которые имели гражданство СССР, проживали и проживают в государствах, входивших в СССР, и не получили гражданство этих государств.Документ также отменяет требование предоставлять согласие второго родителя-иностранца на прием в российское гражданство ребенка, рожденного в так называемом "смешанном браке".Загранучреждения продолжат работу по оформлению заявлений на выход из гражданства, подтверждению наличия гражданства по рождению и проверке наличия гражданства у людей, не имеющих действительных документов, уточнили в посольстве.Для оформления гражданства теперь можно будет обратиться в любое загранучреждение вне зависимости от места проживания. Новый закон также вводит институт признания гражданства РФ для определенных категорий.Посольство России в Узбекистане возобновит работу по оформлению гражданства, как только будут приняты все необходимые нормативные акты, связанные с изменениями в законодательстве, сообщили в пресс-службе. Новый федеральный закон о гражданстве разработан в рамках реализации Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019-2025 годы и одобренных Президентом РФ предложений по реформированию института гражданства.

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