https://uz.sputniknews.ru/20231027/posolstvo-rf-v-uzbekistane-oformlenie-grajdanstva-40395109.html
Посольство РФ в Узбекистане приостановило оформление гражданства
Посольство РФ в Узбекистане приостановило оформление гражданства
Это связано с тем, что в России вступил в силу новый закон о гражданстве, изменяющий требования и перечень льготных категорий.
2023-10-27T12:21+0500
2023-10-27T12:21+0500
2023-10-27T13:29+0500
россия
узбекистан
закон
посольство
гражданство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/0a/03/28738832_0:24:792:470_1920x0_80_0_0_6b231b7b7647c016c02ade3f1a28350f.png
ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. Посольство России в Узбекистане, как и другие дипломатические учреждения РФ приостановило работу по оформлению гражданства, сообщила пресс-служба посольства.Связано это с тем, что 26 октября вступил в силу новый закон "О гражданстве Российской Федерации".Документ устанавливает более 20 льготных категорий лиц, которые живут в России и имеют право на оформление гражданства без соблюдения условий о проживании в РФ по виду на жительство в течение пяти лет, владении русским языком и знании истории России и основ законодательства страны, уточнили в посольстве. К новым категориям относятся:Кроме того, в течение года после вступления закона в силу за рубежом российское гражданство смогут приобрести лица без гражданства, которые имели гражданство СССР, проживали и проживают в государствах, входивших в СССР, и не получили гражданство этих государств.Документ также отменяет требование предоставлять согласие второго родителя-иностранца на прием в российское гражданство ребенка, рожденного в так называемом "смешанном браке".Загранучреждения продолжат работу по оформлению заявлений на выход из гражданства, подтверждению наличия гражданства по рождению и проверке наличия гражданства у людей, не имеющих действительных документов, уточнили в посольстве.Для оформления гражданства теперь можно будет обратиться в любое загранучреждение вне зависимости от места проживания. Новый закон также вводит институт признания гражданства РФ для определенных категорий.Посольство России в Узбекистане возобновит работу по оформлению гражданства, как только будут приняты все необходимые нормативные акты, связанные с изменениями в законодательстве, сообщили в пресс-службе. Новый федеральный закон о гражданстве разработан в рамках реализации Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019-2025 годы и одобренных Президентом РФ предложений по реформированию института гражданства.
россия
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/0a/03/28738832_68:0:725:493_1920x0_80_0_0_44338d121fab57c15db853e5b88df46b.png
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
посольство россия узбекистан гаржданство
посольство россия узбекистан гаржданство
Посольство РФ в Узбекистане приостановило оформление гражданства
12:21 27.10.2023 (обновлено: 13:29 27.10.2023)
Это связано с тем, что в России вступил в силу новый закон о гражданстве, изменяющий требования и перечень льготных категорий.
ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik.
Посольство России в Узбекистане, как и другие дипломатические учреждения РФ приостановило работу по оформлению гражданства, сообщила
пресс-служба посольства.
Связано это с тем, что 26 октября вступил в силу новый закон "О гражданстве Российской Федерации".
Документ устанавливает более 20 льготных категорий лиц, которые живут в России и имеют право на оформление гражданства без соблюдения условий о проживании в РФ по виду на жительство в течение пяти лет, владении русским языком и знании истории России и основ законодательства страны, уточнили в посольстве.
"Ряд нововведений относится к деятельности на участке гражданства российских загранучреждений и затрагивает заявителей, проживающих за рубежом. Так, со вступлением в силу упомянутого Федерального закона расширяется перечень категорий соискателей, которые могут быть приняты в гражданство за рубежом", - говорится в сообщении пресс-службы.
К новым категориям относятся:
лица, имеющие иное гражданство, ранее имевшие паспорта граждан России, но не оформившие российское гражданство в установленном порядке;
лица, утратившие российское гражданство по заявлениям законных представителей в течение пяти лет после достижения совершеннолетия;
ветераны Великой Отечественной войны;
ветераны боевых действий.
Кроме того, в течение года после вступления закона в силу за рубежом российское гражданство смогут приобрести лица без гражданства, которые имели гражданство СССР, проживали и проживают в государствах, входивших в СССР, и не получили гражданство этих государств.
Документ также отменяет требование предоставлять согласие второго родителя-иностранца на прием в российское гражданство ребенка, рожденного в так называемом "смешанном браке".
Загранучреждения продолжат работу по оформлению заявлений на выход из гражданства, подтверждению наличия гражданства по рождению и проверке наличия гражданства у людей, не имеющих действительных документов, уточнили в посольстве.
Для оформления гражданства теперь можно будет обратиться в любое загранучреждение вне зависимости от места проживания. Новый закон также вводит институт признания гражданства РФ для определенных категорий.
Посольство России в Узбекистане возобновит работу по оформлению гражданства, как только будут приняты все необходимые нормативные акты, связанные с изменениями в законодательстве, сообщили в пресс-службе.
Новый федеральный закон о гражданстве разработан в рамках реализации Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019-2025 годы и одобренных Президентом РФ предложений по реформированию института гражданства.