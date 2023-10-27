https://uz.sputniknews.ru/20231027/prognoz-pogody-v-tashkente-na-27-oktyabrya-40383572.html

Готовим зонты: прогноз погоды в Ташкенте на 27 октября

Готовим зонты: прогноз погоды в Ташкенте на 27 октября

По данным Узгидромета, в столице Узбекистана в пятницу утром возможен небольшой дождь.

2023-10-27T05:16+0500

2023-10-27T05:16+0500

2023-10-27T11:34+0500

узбекистан

ташкент

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погода в ташкенте

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прогноз погоды

прогноз погоды в ташкенте

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ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. В столице Узбекистана в пятницу переменная облачность,утром небольшой дождь, сообщает Узгидромет. Ветер западный, с переходом на восточный, 5-10 метров в секунду.Температура воздуха днем 22-24 градуса тепла.

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ташкент прогноз погоды 27 октября