Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20231027/progonz-pogody-uzbekistan-28-oktyabrya-2023-40418827.html
Без осадков — погода в Узбекистане на 28 октября
Без осадков — погода в Узбекистане на 28 октября
Узгидромет сообщил о том, какая погода ожидается по стране в субботу
2023-10-27T19:29+0500
2023-10-27T19:30+0500
погода
узбекистан
прогноз погоды
прогноз погоды по узбекистану
узгидромет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/09/39789238_0:424:2048:1576_1920x0_80_0_0_619f1451b56204f33489938035003823.jpg
ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. В субботу по всей территории Узбекистана ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Температура воздуха:
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/09/39789238_0:510:2048:2046_1920x0_80_0_0_3eb16e1395e2641cc4b0042c15a1995e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан погода прогноз погоды узгидромет страна суббота
узбекистан погода прогноз погоды узгидромет страна суббота

Без осадков — погода в Узбекистане на 28 октября

19:29 27.10.2023 (обновлено: 19:30 27.10.2023)
© Unsplash/Ilnur manakovПскемский хребет в Узбекистане.
Пскемский хребет в Узбекистане. - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.10.2023
© Unsplash/Ilnur manakov
Подписаться на
НовостиTelegram
Узгидромет сообщил о том, какая погода ожидается по стране в субботу.
ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. В субботу по всей территории Узбекистана ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.
Температура воздуха:
Каракалпакстан, Хорезмская, Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области — ночью 7-12 градусов тепла, днем 22-27 градусов тепла
Бухарская, Навоийская, Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области — ночью 9-14 градусов тепла, днем 24-29 градусов тепла
Андижанская, Наманганская, Ферганская области — ночью 7-12 градусов тепла, днем 20-25 градусов тепла.
по предгорным и горным районам — ночью 4-9 градусов тепла, днем 15-20 гардусов тепла.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0