https://uz.sputniknews.ru/20231027/progonz-pogody-uzbekistan-28-oktyabrya-2023-40418827.html

Без осадков — погода в Узбекистане на 28 октября

Без осадков — погода в Узбекистане на 28 октября

Узгидромет сообщил о том, какая погода ожидается по стране в субботу

2023-10-27T19:29+0500

2023-10-27T19:29+0500

2023-10-27T19:30+0500

погода

узбекистан

прогноз погоды

прогноз погоды по узбекистану

узгидромет

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ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. В субботу по всей территории Узбекистана ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Температура воздуха:

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