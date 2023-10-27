Без осадков — погода в Узбекистане на 28 октября
19:29 27.10.2023 (обновлено: 19:30 27.10.2023)
Узгидромет сообщил о том, какая погода ожидается по стране в субботу.
ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. В субботу по всей территории Узбекистана ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.
Температура воздуха:
Каракалпакстан, Хорезмская, Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области — ночью 7-12 градусов тепла, днем 22-27 градусов тепла
Бухарская, Навоийская, Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области — ночью 9-14 градусов тепла, днем 24-29 градусов тепла
Андижанская, Наманганская, Ферганская области — ночью 7-12 градусов тепла, днем 20-25 градусов тепла.
по предгорным и горным районам — ночью 4-9 градусов тепла, днем 15-20 гардусов тепла.