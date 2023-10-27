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https://uz.sputniknews.ru/20231027/senat-uzbekistan-zakon-dorojnoye-dvijeniye-40400110.html
Сенат Узбекистана одобрил Закон "О дорожном движении" — что он предусматривает
Сенат Узбекистана одобрил Закон "О дорожном движении" — что он предусматривает
Закон направлен на обеспечение безопасности людей на дорогах, налаживание правильного дорожного движения, а также защиту прав и интересов участников дорожного движения
2023-10-27T16:35+0500
2023-10-27T16:45+0500
узбекистан
сенат республики узбекистан
закон
автомобиль
стоянка
дом
электромобиль
заседание
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ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. На сорок шестом пленарном заседании верхней палаты парламента рассмотрели и одобрили Закон "О дорожном движении". Особое внимание сенаторы уделили вопросам организации дорожного движения на ремонтируемых участках дороги. Закон также предусматривает, что решения о строительстве автостоянок на территориях, прилегающих к многоквартирным домам, принимаются органами госвласти на местах в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории. Кроме того, для транспортных средств, работающих на электродвигателе, выделяются отдельные места, можно будет подключиться к электрическим источникам питания.Отдельное внимание на заседании уделили правам и обязанностям участников дорожного движения.
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узбекистан сенат закон дорожное движение многоквартирный дом строительство стоянка экологическая безопасность снижение экологическое воздействие окружающая среда здоровье благополучие население
узбекистан сенат закон дорожное движение многоквартирный дом строительство стоянка экологическая безопасность снижение экологическое воздействие окружающая среда здоровье благополучие население

Сенат Узбекистана одобрил Закон "О дорожном движении" — что он предусматривает

16:35 27.10.2023 (обновлено: 16:45 27.10.2023)
© Sputnik / Abdubakir YunusovОсень в Ташкенте
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© Sputnik / Abdubakir Yunusov
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Закон направлен на обеспечение безопасности людей на дорогах, налаживание правильного дорожного движения, а также защиту прав и интересов участников дорожного движения.
ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. На сорок шестом пленарном заседании верхней палаты парламента рассмотрели и одобрили Закон "О дорожном движении".
© Сенат Олий Мажлиса Республики Узбекистан Сенат одобрил Закон "О дорожном движении".
Сенат одобрил Закон О дорожном движении. - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.10.2023
Сенат одобрил Закон "О дорожном движении".
© Сенат Олий Мажлиса Республики Узбекистан
© Пресс-служба Сената Олий МажлисаСенат одобрил Закон "О дорожном движении"
Сенат одобрил Закон О дорожном движении - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.10.2023
Сенат одобрил Закон "О дорожном движении"
© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса
Особое внимание сенаторы уделили вопросам организации дорожного движения на ремонтируемых участках дороги.
"В частности, согласно закону, при выполнении работ по реконструкции, капитальному ремонту или ремонту участков дороги проезжая часть на данных участках дороги может быть ограничена или закрыта для проезда не более чем на 50%. В случае необходимости закрытия на участках дороги проезжей части более чем на 50%, должен быть обеспечен объезд данных участков дороги", — говорится в сообщении.
Закон также предусматривает, что решения о строительстве автостоянок на территориях, прилегающих к многоквартирным домам, принимаются органами госвласти на местах в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории.
"При этом строительные работы проводятся в порядке, установленном градостроительными нормами и правилами. Отмечалось, что размещение мест стоянок осуществляется с учетом обеспечения экологической безопасности и снижения негативного воздействия на окружающую среду, здоровье и благополучие населения", — говорится в сообщении.
Кроме того, для транспортных средств, работающих на электродвигателе, выделяются отдельные места, можно будет подключиться к электрическим источникам питания.
© Sputnik / Кирилл КаллиниковЗарядка электромобилей. Архивное фото
Зарядка электромобилей - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.10.2023
Зарядка электромобилей. Архивное фото
© Sputnik / Кирилл Каллиников
"...отдельной статьей определены требования к платным местам стоянок, права и обязанности их владельцев", — говорится в сообщении.
© Пресс-служба Сената Олий МажлисаСенат одобрил Закон "О дорожном движении"
Сенат одобрил Закон О дорожном движении - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.10.2023
Сенат одобрил Закон "О дорожном движении"
© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса
Отдельное внимание на заседании уделили правам и обязанностям участников дорожного движения.
"...Закон определяет нормы, предоставляющие право управления транспортными средствами, и требования к подготовке водителей, а также, в каких случаях право управления транспортными средствами может быть прекращено", — уточнили в сообщении.
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