https://uz.sputniknews.ru/20231027/senat-uzbekistan-zakon-dorojnoye-dvijeniye-40400110.html

Сенат Узбекистана одобрил Закон "О дорожном движении" — что он предусматривает

Сенат Узбекистана одобрил Закон "О дорожном движении" — что он предусматривает

Закон направлен на обеспечение безопасности людей на дорогах, налаживание правильного дорожного движения, а также защиту прав и интересов участников дорожного движения

2023-10-27T16:35+0500

2023-10-27T16:35+0500

2023-10-27T16:45+0500

узбекистан

сенат республики узбекистан

закон

автомобиль

стоянка

дом

электромобиль

заседание

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ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. На сорок шестом пленарном заседании верхней палаты парламента рассмотрели и одобрили Закон "О дорожном движении". Особое внимание сенаторы уделили вопросам организации дорожного движения на ремонтируемых участках дороги. Закон также предусматривает, что решения о строительстве автостоянок на территориях, прилегающих к многоквартирным домам, принимаются органами госвласти на местах в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории. Кроме того, для транспортных средств, работающих на электродвигателе, выделяются отдельные места, можно будет подключиться к электрическим источникам питания.Отдельное внимание на заседании уделили правам и обязанностям участников дорожного движения.

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