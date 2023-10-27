https://uz.sputniknews.ru/20231027/tashkent-zaversheniye-perekladka-teploset-40402093.html

В Ташкенте завершили перекладку теплосетей — оператор теплоснабжения

В Ташкенте завершили перекладку теплосетей — оператор теплоснабжения

Всего компания Veolia Energy Tashkent заменила 68 км изношенных труб и завершила работы 27 октября

2023-10-27T15:55+0500

2023-10-27T15:55+0500

2023-10-27T16:07+0500

общество

теплоснабжение

ремонт

отопление

горячая вода

узбекистан

ташкент

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ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. Теплоснабжающая компания завершила плановые работы по перекладке тепловых сетей в Ташкенте, сообщили в Veolia Energy Tashkent.Плановые работы проводились для минимизации аварийных ситуаций на тепловых сетях и увеличения надежности подачи горячей воды и отопления в жилые дома и социальные объекты. В случае возникновения аварийных ситуаций на тепловых сетях работы по их устранению будут проводиться внепланово и локально, уточнили в сообщении.

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