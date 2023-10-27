https://uz.sputniknews.ru/20231027/tashkent-zaversheniye-perekladka-teploset-40402093.html
В Ташкенте завершили перекладку теплосетей — оператор теплоснабжения
В Ташкенте завершили перекладку теплосетей — оператор теплоснабжения
Всего компания Veolia Energy Tashkent заменила 68 км изношенных труб и завершила работы 27 октября
2023-10-27T15:55+0500
2023-10-27T15:55+0500
2023-10-27T16:07+0500
общество
теплоснабжение
ремонт
отопление
горячая вода
узбекистан
ташкент
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/0b/0b/21309662_0:52:1036:635_1920x0_80_0_0_c2ab4e1bb1d85360a93a7a2200357720.jpg
ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. Теплоснабжающая компания завершила плановые работы по перекладке тепловых сетей в Ташкенте, сообщили в Veolia Energy Tashkent.Плановые работы проводились для минимизации аварийных ситуаций на тепловых сетях и увеличения надежности подачи горячей воды и отопления в жилые дома и социальные объекты. В случае возникновения аварийных ситуаций на тепловых сетях работы по их устранению будут проводиться внепланово и локально, уточнили в сообщении.
узбекистан
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/0b/0b/21309662_79:0:979:675_1920x0_80_0_0_7ab437724b2cecba0e152da49efa060b.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан ташкент общество теплоснабжение ремонт отопление горячая вода теплотрасса veolia energy tashkent трубы завершение работ
узбекистан ташкент общество теплоснабжение ремонт отопление горячая вода теплотрасса veolia energy tashkent трубы завершение работ
В Ташкенте завершили перекладку теплосетей — оператор теплоснабжения
15:55 27.10.2023 (обновлено: 16:07 27.10.2023)
Всего компания Veolia Energy Tashkent заменила 68 км изношенных труб и завершила работы 27 октября.
ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik.
Теплоснабжающая компания завершила плановые работы по перекладке тепловых сетей в Ташкенте, сообщили в Veolia Energy Tashkent
.
Плановые работы проводились для минимизации аварийных ситуаций на тепловых сетях и увеличения надежности подачи горячей воды и отопления в жилые дома и социальные объекты.
"Запланированные работы по перекладке и реконструкции тепловых сетей в межотопительном сезоне 2023 года были выполнены в полном объеме по мере получения разрешений от городской администрации. Всего мы заменили 68 км изношенных труб и завершили работы 27 октября", — говорится в сообщении.
В случае возникновения аварийных ситуаций на тепловых сетях работы по их устранению будут проводиться внепланово и локально, уточнили в сообщении.