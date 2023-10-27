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https://uz.sputniknews.ru/20231027/tashkente-metro-zakrytiye-40393992.html
В Ташкенте на три дня закроют несколько станций метро
В Ташкенте на три дня закроют несколько станций метро
Для удобства пассажиров пустят бесплатные автобусы.
2023-10-27T11:44+0500
2023-10-27T12:16+0500
узбекистан
ташкент
метро
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ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. В Ташкенте на 3 дня приостановят движение поездов на трех станциях метро. Это связано со строительством надземной кольцевой линии от массива Курувчилар до Сергелийского квартала, сообщает пресс-служба столичного метрополитена.В эти дни поезда метро будут ходить между станциями "Texnopark" (Do‘stlik-2) и "Qiyot" (9-я станция) Надземной кольцевой линии метро.Для удобства пассажиров между станциями "Qiyot" (9-я станция) и "Quruvchilar" (12-я станция) пустят бесплатные автобусы.
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ташкент метро станции
ташкент метро станции

В Ташкенте на три дня закроют несколько станций метро

11:44 27.10.2023 (обновлено: 12:16 27.10.2023)
© Пресс-служба Президента Республики УзбекистанШавкат Мирзиёев посетил новую линию метро.
Шавкат Мирзиёев посетил новую линию метро. - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.10.2023
© Пресс-служба Президента Республики Узбекистан
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Для удобства пассажиров пустят бесплатные автобусы.
ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. В Ташкенте на 3 дня приостановят движение поездов на трех станциях метро. Это связано со строительством надземной кольцевой линии от массива Курувчилар до Сергелийского квартала, сообщает пресс-служба столичного метрополитена.

"Для технического пересечения между станциями надземной кольцевой линии метро на станциях "Tolariq" (10-станция), "Xonobod" (11-станция) и "Quruvchilar" (12-станция) движение поездов будет приостановлено на 3 дня, с 3 по 5 ноября текущего года", — говорится в сообщении пресс-службы.

В эти дни поезда метро будут ходить между станциями "Texnopark" (Do‘stlik-2) и "Qiyot" (9-я станция) Надземной кольцевой линии метро.
Для удобства пассажиров между станциями "Qiyot" (9-я станция) и "Quruvchilar" (12-я станция) пустят бесплатные автобусы.
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