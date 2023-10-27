В Ташкенте на три дня закроют несколько станций метро
11:44 27.10.2023 (обновлено: 12:16 27.10.2023)
Для удобства пассажиров пустят бесплатные автобусы.
ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. В Ташкенте на 3 дня приостановят движение поездов на трех станциях метро. Это связано со строительством надземной кольцевой линии от массива Курувчилар до Сергелийского квартала, сообщает пресс-служба столичного метрополитена.
"Для технического пересечения между станциями надземной кольцевой линии метро на станциях "Tolariq" (10-станция), "Xonobod" (11-станция) и "Quruvchilar" (12-станция) движение поездов будет приостановлено на 3 дня, с 3 по 5 ноября текущего года", — говорится в сообщении пресс-службы.
В эти дни поезда метро будут ходить между станциями "Texnopark" (Do‘stlik-2) и "Qiyot" (9-я станция) Надземной кольцевой линии метро.
Для удобства пассажиров между станциями "Qiyot" (9-я станция) и "Quruvchilar" (12-я станция) пустят бесплатные автобусы.