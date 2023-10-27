https://uz.sputniknews.ru/20231027/tashkente-metro-zakrytiye-40393992.html

В Ташкенте на три дня закроют несколько станций метро

В Ташкенте на три дня закроют несколько станций метро

Для удобства пассажиров пустят бесплатные автобусы.

2023-10-27T11:44+0500

2023-10-27T11:44+0500

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узбекистан

ташкент

метро

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ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. В Ташкенте на 3 дня приостановят движение поездов на трех станциях метро. Это связано со строительством надземной кольцевой линии от массива Курувчилар до Сергелийского квартала, сообщает пресс-служба столичного метрополитена.В эти дни поезда метро будут ходить между станциями "Texnopark" (Do‘stlik-2) и "Qiyot" (9-я станция) Надземной кольцевой линии метро.Для удобства пассажиров между станциями "Qiyot" (9-я станция) и "Quruvchilar" (12-я станция) пустят бесплатные автобусы.

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