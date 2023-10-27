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Товарооборот между ЕАЭС и Узбекистаном утроился — ЕЭК

Товарооборот между ЕАЭС и Узбекистаном утроился — ЕЭК

Официальный представитель ЕЭК Ия Малкина в ходе видеомоста в пресс-центре Sputnik рассказала о наиболее перспективных направлениях сотрудничества Евразийского экономического союза с республикой.

2023-10-27T15:59+0500

2023-10-27T15:59+0500

2023-10-27T16:42+0500

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узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

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ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. Товарооборот между Евразийским экономическим союзом и Узбекистаном с момента образования ЕАЭС утроился, рассказала официальный представитель Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) в ходе видеомоста в пресс-центре Sputnik.Официальный представитель ЕЭК также затронула наиболее перспективные направления сотрудничества между Узбекистаном и Евразийским экономическим союзом."Сегодня наблюдается определенная заинтересованность в области торговой политики. Республика Узбекистан и её уполномоченные органы очень активно изучают документы в области технического регулирования. И это понятно, потому что у Узбекистана будет возможность поставлять такие же товары на рынки ЕАЭС. Это и вопросы промышленной кооперации и транспорта, видим перспективы в углублении сотрудничества в области финансовой политики, миграции", — отметила она.Кроме того, стороны ожидают активного сотрудничества в тех направлениях, которые ЕАЭС будет развивать в будущем, к примеру, в туризме, здравоохранении и других сферах.Напомним, в Бишкеке в четверг прошло заседание Евразийского межправительственного совета, на котором главы правительств стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обсудили стратегию развития объединения.Узбекистан является страной-наблюдателем Евразийского экономического союза с 2020 года.

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