https://uz.sputniknews.ru/20231027/tovarooborot-eaes-i-uzbekistan-eek-40403101.html
Товарооборот между ЕАЭС и Узбекистаном утроился — ЕЭК
Товарооборот между ЕАЭС и Узбекистаном утроился — ЕЭК
Официальный представитель ЕЭК Ия Малкина в ходе видеомоста в пресс-центре Sputnik рассказала о наиболее перспективных направлениях сотрудничества Евразийского экономического союза с республикой.
2023-10-27T15:59+0500
2023-10-27T15:59+0500
2023-10-27T16:42+0500
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еаэс
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
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узбекистан
сотрудничество
товарооборот
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ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. Товарооборот между Евразийским экономическим союзом и Узбекистаном с момента образования ЕАЭС утроился, рассказала официальный представитель Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) в ходе видеомоста в пресс-центре Sputnik.Официальный представитель ЕЭК также затронула наиболее перспективные направления сотрудничества между Узбекистаном и Евразийским экономическим союзом."Сегодня наблюдается определенная заинтересованность в области торговой политики. Республика Узбекистан и её уполномоченные органы очень активно изучают документы в области технического регулирования. И это понятно, потому что у Узбекистана будет возможность поставлять такие же товары на рынки ЕАЭС. Это и вопросы промышленной кооперации и транспорта, видим перспективы в углублении сотрудничества в области финансовой политики, миграции", — отметила она.Кроме того, стороны ожидают активного сотрудничества в тех направлениях, которые ЕАЭС будет развивать в будущем, к примеру, в туризме, здравоохранении и других сферах.Напомним, в Бишкеке в четверг прошло заседание Евразийского межправительственного совета, на котором главы правительств стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обсудили стратегию развития объединения.Узбекистан является страной-наблюдателем Евразийского экономического союза с 2020 года.
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еаэс узбекистан товарооборот еэк
еаэс узбекистан товарооборот еэк
Товарооборот между ЕАЭС и Узбекистаном утроился — ЕЭК
15:59 27.10.2023 (обновлено: 16:42 27.10.2023)
Официальный представитель ЕЭК Ия Малкина в ходе видеомоста в пресс-центре Sputnik рассказала о наиболее перспективных направлениях сотрудничества Евразийского экономического союза с республикой.
ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. Товарооборот между Евразийским экономическим союзом и Узбекистаном с момента образования ЕАЭС утроился, рассказала официальный представитель Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) в ходе видеомоста в пресс-центре Sputnik.
"С момента образования ЕАЭС товарооборот с Узбекистаном вырос в 3 раза. Среди стран СНГ на долю Узбекистана приходится половина всей торговли ЕАЭС. Это достаточно хороший показатель. По итогам 2022 года товарооборот с Узбекистаном вырос более чем на четверть. В 2023 году мы также наблюдаем положительную динамику. Думаю, цифры по итогам года будут с большим плюсом", — рассказала Малкина.
Официальный представитель ЕЭК также затронула наиболее перспективные направления сотрудничества между Узбекистаном и Евразийским экономическим союзом.
"Сегодня наблюдается определенная заинтересованность в области торговой политики. Республика Узбекистан и её уполномоченные органы очень активно изучают документы в области технического регулирования. И это понятно, потому что у Узбекистана будет возможность поставлять такие же товары на рынки ЕАЭС. Это и вопросы промышленной кооперации и транспорта, видим перспективы в углублении сотрудничества в области финансовой политики, миграции", — отметила она.
Кроме того, стороны ожидают активного сотрудничества в тех направлениях, которые ЕАЭС будет развивать в будущем, к примеру, в туризме, здравоохранении и других сферах.
Напомним, в Бишкеке в четверг прошло заседание Евразийского межправительственного совета, на котором главы правительств стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обсудили стратегию развития объединения.
Узбекистан является страной-наблюдателем Евразийского экономического союза с 2020 года.