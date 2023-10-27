https://uz.sputniknews.ru/20231027/uzbekistan-arxeologicheskiy-pamyatnik-muzey-eksponat-40411313.html
В Узбекистане 5 археологических памятников станут музейными экспонатами
В Узбекистане 5 археологических памятников станут музейными экспонатами
В числе археологических объектов — "Чиланзар Октепа", "Дальверзинтепа", "Мингтепа", "Шерозкала" и "Кой-Крылган-кала"
2023-10-27T21:34+0500
2023-10-27T21:34+0500
2023-10-27T21:34+0500
узбекистан
памятник
археологический памятник
музей
ташкент
сурхандарьинская область
андижанская область
самаркандская область
каракалпакстан
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ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. В Узбекистане 5 археологических памятников музеефицируют (станут музейными экспонатами), сообщает Агентство культурного наследия.Агентством совместно с Академией наук, Советом Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятами областей и города Ташкента с привлечением экспертов и специалистов в области археологии намечено провести научно-исследовательские работы, консервацию археологических памятников и создать в них музей под открытым небом, превратить их в туристический объект.Региональные реставрационные центры провели работы на археологических объектах "Чиланзар Октепа" города Ташкента, "Дальверзинтепа" — Сурхандарьинской области, "Мингтепа" — Андижанской области, "Шерозкала" — Самаркандской области, "Кой-Крылган-кала" — Республики Каракалпакстан.На реставрацию и восстановление археологического памятника "Чиланзар Октепа" в Ташкенте выделили 500 млн сумов. По проекту для полного обзора построили смотровую площадку. Для передвижения посетителей проложили дорожки и установили светильники. В целях обеспечения безопасности движения, объект окружили забором. В результате реализации этих проектов в археологическом памятнике "Чиланзар Октепа" создали музей под открытым небом и превратили его в туристический объект.Между тем, на археологический памятник "Дальверзинтепа" выделили 800 млн сумов. На объекте также выполнили все работы по указанному проекту. Для обеспечения безопасности движения его также огородили забором.Адресный план археологических памятников, подлежащих музеефикации в 2023-2026 годах, утвержден в постановлении президента "О мерах по развитию сферы услуг в музеях".
узбекистан
ташкент
сурхандарьинская область
андижанская область
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узбекистан археологический памятник музей экспонат чиланзар октепа дальверзинтепа мингтепа шерозкала кой-крылган-кала
узбекистан археологический памятник музей экспонат чиланзар октепа дальверзинтепа мингтепа шерозкала кой-крылган-кала
В Узбекистане 5 археологических памятников станут музейными экспонатами
В числе археологических объектов — "Чиланзар Октепа", "Дальверзинтепа", "Мингтепа", "Шерозкала" и "Кой-Крылган-кала".
ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik.
В Узбекистане 5 археологических памятников музеефицируют (станут музейными экспонатами), сообщает Агентство культурного наследия
.
Агентством совместно с Академией наук, Советом Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятами областей и города Ташкента с привлечением экспертов и специалистов в области археологии намечено провести научно-исследовательские работы, консервацию археологических памятников и создать в них музей под открытым небом, превратить их в туристический объект.
Региональные реставрационные центры провели работы на археологических объектах "Чиланзар Октепа" города Ташкента, "Дальверзинтепа" — Сурхандарьинской области, "Мингтепа" — Андижанской области, "Шерозкала" — Самаркандской области, "Кой-Крылган-кала" — Республики Каракалпакстан.
"Агентство культурного наследия выделило 1 млрд сумов на музеефикацию археологического памятника "Шерозкала", расположенного в Самаркандской области. На основании проектно-сметной документации законсервированная часть объекта закрыта металлической конструкцией. Чтобы обеспечить полный обзор памятника, построена смотровая площадка и установлены скамейки для посетителей, а также уборные и дорожки", — говорится в сообщении.
На реставрацию и восстановление археологического памятника "Чиланзар Октепа" в Ташкенте выделили 500 млн сумов. По проекту для полного обзора построили смотровую площадку. Для передвижения посетителей проложили дорожки и установили светильники.
В целях обеспечения безопасности движения, объект окружили забором. В результате реализации этих проектов в археологическом памятнике "Чиланзар Октепа" создали музей под открытым небом и превратили его в туристический объект.
Между тем, на археологический памятник "Дальверзинтепа" выделили 800 млн сумов. На объекте также выполнили все работы по указанному проекту. Для обеспечения безопасности движения его также огородили забором.
Адресный план археологических памятников, подлежащих музеефикации в 2023-2026 годах, утвержден в постановлении президента "О мерах по развитию сферы услуг в музеях".