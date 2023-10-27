https://uz.sputniknews.ru/20231027/uzbekistan-arxeologicheskiy-pamyatnik-muzey-eksponat-40411313.html

В Узбекистане 5 археологических памятников станут музейными экспонатами

В Узбекистане 5 археологических памятников станут музейными экспонатами

В числе археологических объектов — "Чиланзар Октепа", "Дальверзинтепа", "Мингтепа", "Шерозкала" и "Кой-Крылган-кала"

2023-10-27T21:34+0500

2023-10-27T21:34+0500

2023-10-27T21:34+0500

узбекистан

памятник

археологический памятник

музей

ташкент

сурхандарьинская область

андижанская область

самаркандская область

каракалпакстан

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ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. В Узбекистане 5 археологических памятников музеефицируют (станут музейными экспонатами), сообщает Агентство культурного наследия.Агентством совместно с Академией наук, Советом Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятами областей и города Ташкента с привлечением экспертов и специалистов в области археологии намечено провести научно-исследовательские работы, консервацию археологических памятников и создать в них музей под открытым небом, превратить их в туристический объект.Региональные реставрационные центры провели работы на археологических объектах "Чиланзар Октепа" города Ташкента, "Дальверзинтепа" — Сурхандарьинской области, "Мингтепа" — Андижанской области, "Шерозкала" — Самаркандской области, "Кой-Крылган-кала" — Республики Каракалпакстан.На реставрацию и восстановление археологического памятника "Чиланзар Октепа" в Ташкенте выделили 500 млн сумов. По проекту для полного обзора построили смотровую площадку. Для передвижения посетителей проложили дорожки и установили светильники. В целях обеспечения безопасности движения, объект окружили забором. В результате реализации этих проектов в археологическом памятнике "Чиланзар Октепа" создали музей под открытым небом и превратили его в туристический объект.Между тем, на археологический памятник "Дальверзинтепа" выделили 800 млн сумов. На объекте также выполнили все работы по указанному проекту. Для обеспечения безопасности движения его также огородили забором.Адресный план археологических памятников, подлежащих музеефикации в 2023-2026 годах, утвержден в постановлении президента "О мерах по развитию сферы услуг в музеях".

узбекистан

ташкент

сурхандарьинская область

андижанская область

самаркандская область

каракалпакстан

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узбекистан археологический памятник музей экспонат чиланзар октепа дальверзинтепа мингтепа шерозкала кой-крылган-кала