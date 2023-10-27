https://uz.sputniknews.ru/20231027/uzbekistan-den-predprinimatelya-bangladesh-40399248.html
В Узбекистане пройдет День предпринимателей Бангладеш
В Узбекистане пройдет День предпринимателей Бангладеш
Этот и другой вопросы обсудили в ходе встречи, прошедшей в Сурхандарьинском областном управлении Торгово-промышленной палаты
2023-10-27T14:38+0500
2023-10-27T14:38+0500
2023-10-27T15:09+0500
узбекистан
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предпринимательство
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ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. В Узбекистане пройдет День предпринимателей Бангладеш, сообщает Торгово-промышленная палата (ТПП). Такая договоренность достигнута в ходе встречи начальника Сурхандарьинского областного управления ТПП Абдусалама Ходжакулова с чрезвычайным и полномочным послом Бангладеш в Узбекистане Мухаммадом Монирулом Исламом.Топ-10 стран-партнеров Узбекистана по экспорту
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узбекистан бангладеш предприниматели встреча сурхандарьинская область управление торгово-промышленная палата тпп вопрос обсуждение
узбекистан бангладеш предприниматели встреча сурхандарьинская область управление торгово-промышленная палата тпп вопрос обсуждение
В Узбекистане пройдет День предпринимателей Бангладеш
14:38 27.10.2023 (обновлено: 15:09 27.10.2023)
Вопросы сотрудничества обсудили в ходе встречи, прошедшей в Сурхандарьинском областном управлении Торгово-промышленной палаты.
ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik.
В Узбекистане пройдет День предпринимателей Бангладеш, сообщает Торгово-промышленная палата
(ТПП).
Такая договоренность достигнута в ходе встречи начальника Сурхандарьинского областного управления ТПП Абдусалама Ходжакулова с чрезвычайным и полномочным послом Бангладеш в Узбекистане Мухаммадом Монирулом Исламом.
"В ходе встречи были обсуждены вопросы торгово-промышленного, экспортно-импортного сотрудничества между двумя странами. Достигнута договоренность о проведении в Узбекистане Дня предпринимателей Бангладеш", — говорится в сообщении ТПП.