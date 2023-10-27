https://uz.sputniknews.ru/20231027/uzbekistan-den-predprinimatelya-bangladesh-40399248.html

В Узбекистане пройдет День предпринимателей Бангладеш

В Узбекистане пройдет День предпринимателей Бангладеш

Этот и другой вопросы обсудили в ходе встречи, прошедшей в Сурхандарьинском областном управлении Торгово-промышленной палаты

2023-10-27T14:38+0500

2023-10-27T14:38+0500

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узбекистан

тпп

бангладеш

сотрудничество

предприниматели

предпринимательство

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ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. В Узбекистане пройдет День предпринимателей Бангладеш, сообщает Торгово-промышленная палата (ТПП). Такая договоренность достигнута в ходе встречи начальника Сурхандарьинского областного управления ТПП Абдусалама Ходжакулова с чрезвычайным и полномочным послом Бангладеш в Узбекистане Мухаммадом Монирулом Исламом.Топ-10 стран-партнеров Узбекистана по экспорту

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