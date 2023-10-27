https://uz.sputniknews.ru/20231027/uzbekistan-mojet-uchastvovat-v-proektnoy-deyatelnosti-eaes-40401392.html
Узбекистан может участвовать в проектной деятельности ЕАЭС
Узбекистан может участвовать в проектной деятельности ЕАЭС
Республика может принять участие в проектах в сфере климата, цифровизации грузовых перевозок, электронной торговли и других.
2023-10-27T15:27+0500
2023-10-27T15:27+0500
2023-10-27T16:36+0500
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ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. Прорабатывается вопрос подключения Узбекистана к проектной деятельности Евразийского экономического союза.Об этом заявила официальный представитель Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Ия Малкина в ходе видеомоста в пресс-центре Sputnik, посвященного итогам заседания Евразийского межправительственного совета в Бишкеке. По ее словам, Узбекистан демонстрирует серьезный настрой в статусе наблюдателя в ЕАЭС и активно работает по изучению технических регламентов Союза, что позволит республике как поставлять свои товары на рынок ЕАЭС, так и развивать промышленную кооперацию.Напомним, в Бишкеке в четверг прошло заседание Евразийского межправительственного совета, на котором главы правительств стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обсудили стратегию развития объединения.Узбекистан является страной-наблюдателем Евразийского экономического союза с 2020 года.
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еаэс узбекистан проекты
Узбекистан может участвовать в проектной деятельности ЕАЭС
15:27 27.10.2023 (обновлено: 16:36 27.10.2023)
Рамиз Бахтияров
Корреспондент
Республика может принять участие в проектах в сфере климата, цифровизации грузовых перевозок, электронной торговли и других.
ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. Прорабатывается вопрос подключения Узбекистана к проектной деятельности Евразийского экономического союза.
Об этом заявила официальный представитель Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Ия Малкина в ходе видеомоста в пресс-центре Sputnik, посвященного итогам заседания Евразийского межправительственного совета в Бишкеке.
"На настоящее время прорабатывается вопрос о подключении Узбекистана к проектной деятельности Союза. В частности, речь идет об участии республики в проектах Союза в сфере климатической повестки, цифровизации грузовых железнодорожных перевозок, в электронной торговле, в реализации проекта "Евразийский аэроэкспресс" и карты индустриализации Союза", - рассказала Малкина.
По ее словам, Узбекистан демонстрирует серьезный настрой в статусе наблюдателя в ЕАЭС и активно работает по изучению технических регламентов Союза, что позволит республике как поставлять свои товары на рынок ЕАЭС, так и развивать промышленную кооперацию.
Напомним, в Бишкеке в четверг прошло заседание Евразийского межправительственного совета, на котором главы правительств стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обсудили стратегию развития объединения.
Узбекистан является страной-наблюдателем Евразийского экономического союза с 2020 года.