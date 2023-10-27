https://uz.sputniknews.ru/20231027/uzbekistan-mojet-uchastvovat-v-proektnoy-deyatelnosti-eaes-40401392.html

Узбекистан может участвовать в проектной деятельности ЕАЭС

Узбекистан может участвовать в проектной деятельности ЕАЭС

Республика может принять участие в проектах в сфере климата, цифровизации грузовых перевозок, электронной торговли и других.

2023-10-27T15:27+0500

2023-10-27T15:27+0500

2023-10-27T16:36+0500

еаэс и узбекистан

узбекистан

еаэс

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

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проект

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ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. Прорабатывается вопрос подключения Узбекистана к проектной деятельности Евразийского экономического союза.Об этом заявила официальный представитель Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Ия Малкина в ходе видеомоста в пресс-центре Sputnik, посвященного итогам заседания Евразийского межправительственного совета в Бишкеке. По ее словам, Узбекистан демонстрирует серьезный настрой в статусе наблюдателя в ЕАЭС и активно работает по изучению технических регламентов Союза, что позволит республике как поставлять свои товары на рынок ЕАЭС, так и развивать промышленную кооперацию.Напомним, в Бишкеке в четверг прошло заседание Евразийского межправительственного совета, на котором главы правительств стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обсудили стратегию развития объединения.Узбекистан является страной-наблюдателем Евразийского экономического союза с 2020 года.

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2023

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