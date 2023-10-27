https://uz.sputniknews.ru/20231027/uzbekistan-otmena-mobilnoye-rabstvo-40407869.html

В Узбекистане отменили "мобильное рабство"

В Узбекистане отменили "мобильное рабство"

Корреспондент Sputnik связался с некоторыми мобильными компаниями страны и узнал, как сохранить номер при смене оператора. 27.10.2023, Sputnik Узбекистан

2023-10-27T18:01+0500

2023-10-27T18:01+0500

2023-10-27T18:18+0500

узбекистан

мобильный телефон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/914/12/9141271_0:0:1023:576_1920x0_80_0_0_a4fa819962935e2454b8d4c53c268c91.jpg

ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. Теперь в Узбекистане абоненты могут сохранить номер при смене мобильного оператора, сообщает Минцифры. Таким образом, абоненты не потеряют номер, а операторы связи станут более рационально использовать номерные ресурсы. Запуск услуги значительно повысит качество предоставляемых услуг, уточнили в сообщении. Нововведение корреспонденту Sputnik прокомментировали в Beeline, Mobi.uz и UZTELECOM.Так, для получения новой услуги нужно прийти в офис мобильного оператора с паспортом (или другим документом, на который регистрировался номер) и оставить заявку на переход.Как сообщили в UZTELECOM, абонент сохраняет абсолютно все: сим-карту, код и номер телефона. Единственное — нужно будет выбрать только тарифный план, который предоставляет выбранный оператор. В офисе Mobi.uz также можно поменять компанию, обратившись к оператору с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00.Кроме того, мобильные операторы уже начали публиковать подробные инструкции о нововведении. Так, Beeline предоставил подробную информацию абонентам на своем официальном сайте. Например, что при смене оператора невозможно перенести средства на балансе.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан, мобильный телефон