https://uz.sputniknews.ru/20231027/uzbekistan-otmena-mobilnoye-rabstvo-40407869.html
В Узбекистане отменили "мобильное рабство"
В Узбекистане отменили "мобильное рабство"
Корреспондент Sputnik связался с некоторыми мобильными компаниями страны и узнал, как сохранить номер при смене оператора. 27.10.2023, Sputnik Узбекистан
2023-10-27T18:01+0500
2023-10-27T18:01+0500
2023-10-27T18:18+0500
узбекистан
мобильный телефон
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ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. Теперь в Узбекистане абоненты могут сохранить номер при смене мобильного оператора, сообщает Минцифры. Таким образом, абоненты не потеряют номер, а операторы связи станут более рационально использовать номерные ресурсы. Запуск услуги значительно повысит качество предоставляемых услуг, уточнили в сообщении. Нововведение корреспонденту Sputnik прокомментировали в Beeline, Mobi.uz и UZTELECOM.Так, для получения новой услуги нужно прийти в офис мобильного оператора с паспортом (или другим документом, на который регистрировался номер) и оставить заявку на переход.Как сообщили в UZTELECOM, абонент сохраняет абсолютно все: сим-карту, код и номер телефона. Единственное — нужно будет выбрать только тарифный план, который предоставляет выбранный оператор. В офисе Mobi.uz также можно поменять компанию, обратившись к оператору с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00.Кроме того, мобильные операторы уже начали публиковать подробные инструкции о нововведении. Так, Beeline предоставил подробную информацию абонентам на своем официальном сайте. Например, что при смене оператора невозможно перенести средства на балансе.
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узбекистан, мобильный телефон
узбекистан, мобильный телефон
В Узбекистане отменили "мобильное рабство"
18:01 27.10.2023 (обновлено: 18:18 27.10.2023)
Корреспондент Sputnik связался с некоторыми мобильными компаниями страны и узнал, как сохранить номер при смене оператора.
ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik.
Теперь в Узбекистане абоненты могут сохранить номер при смене мобильного оператора, сообщает Минцифры
.
Таким образом, абоненты не потеряют номер, а операторы связи станут более рационально использовать номерные ресурсы.
Запуск услуги значительно повысит качество предоставляемых услуг, уточнили в сообщении.
Нововведение корреспонденту Sputnik прокомментировали в Beeline, Mobi.uz и UZTELECOM.
Так, для получения новой услуги нужно прийти в офис мобильного оператора с паспортом (или другим документом, на который регистрировался номер) и оставить заявку на переход.
Как сообщили в UZTELECOM, абонент сохраняет абсолютно все: сим-карту, код и номер телефона. Единственное — нужно будет выбрать только тарифный план, который предоставляет выбранный оператор.
"На получение услуги уходит не больше 10 минут. Можно также обновить сим-карту с сохранением прежнего номера, но в этом случае стоимость услуги будет немного выше", — рассказали корреспонденту Sputnik.
В офисе Mobi.uz также можно поменять компанию, обратившись к оператору с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00.
Кроме того, мобильные операторы уже начали публиковать подробные инструкции о нововведении.
Так, Beeline предоставил подробную информацию абонентам на своем официальном сайте. Например, что при смене оператора невозможно перенести средства на балансе.