https://uz.sputniknews.ru/20231027/uzbekistan-uproscheniye-registratsiya-vvezennyye-telefony-40408067.html
В Узбекистане упростят регистрацию ввезенных телефонов
В Узбекистане упростят регистрацию ввезенных телефонов
Новшество позволит иностранным гражданам пользоваться телефоном без регистрации UZIMEI два месяца
2023-10-27T17:13+0500
2023-10-27T17:13+0500
2023-10-27T17:28+0500
общество
узбекистан
смартфон
иностранцы
регистрация
мобильный телефон
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ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. В Узбекистане упростят регистрацию телефонов, ввозимых из-за границы, сообщает пресс-служба Минцифры. Физическое лицо может ввезти с собой два мобильных устройства, уточняют в сообщении. Единственное требование — указать каждый смартфон в декларации при пересечении таможенной границы. Ранее разрешалось провозить с собой только один телефон.Решение принято в целях дальнейшего развития туризма в стране, а также предотвращения незаконной регистрации мобильных устройств.
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общество узбекистан смартфон телефон иностранцы упростят регистрация uzimei
общество узбекистан смартфон телефон иностранцы упростят регистрация uzimei
В Узбекистане упростят регистрацию ввезенных телефонов
17:13 27.10.2023 (обновлено: 17:28 27.10.2023)
Теперь иностранные граждане смогут пользоваться телефоном без регистрации UZIMEI два месяца.
ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik.
В Узбекистане упростят регистрацию телефонов, ввозимых из-за границы, сообщает пресс-служба Минцифры
.
Физическое лицо может ввезти с собой два мобильных устройства, уточняют в сообщении. Единственное требование — указать каждый смартфон в декларации при пересечении таможенной границы. Ранее разрешалось провозить с собой только один телефон.
"Также открыта онлайн-регистрация устройства в системе UZIMEI через биометрическую идентификацию человека (Face-ID). Для этого необходимо ввести свои данные на официальном сайте uzimei.uz или Едином портале госуслуг. Кроме того, туристы и те, кто приехал в командировку смогут пользоваться незарегистрированным девайсом на территории Узбекистана 60 дней", — говорится в сообщении.
Решение принято в целях дальнейшего развития туризма в стране, а также предотвращения незаконной регистрации мобильных устройств.