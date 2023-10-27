https://uz.sputniknews.ru/20231027/uzbekistan-uproscheniye-registratsiya-vvezennyye-telefony-40408067.html

В Узбекистане упростят регистрацию ввезенных телефонов

В Узбекистане упростят регистрацию ввезенных телефонов

Новшество позволит иностранным гражданам пользоваться телефоном без регистрации UZIMEI два месяца

2023-10-27T17:13+0500

2023-10-27T17:13+0500

2023-10-27T17:28+0500

общество

узбекистан

смартфон

иностранцы

регистрация

мобильный телефон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/1b/40408713_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_39ba7d9e5d91d2730b90989f89be280f.jpg

ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. В Узбекистане упростят регистрацию телефонов, ввозимых из-за границы, сообщает пресс-служба Минцифры. Физическое лицо может ввезти с собой два мобильных устройства, уточняют в сообщении. Единственное требование — указать каждый смартфон в декларации при пересечении таможенной границы. Ранее разрешалось провозить с собой только один телефон.Решение принято в целях дальнейшего развития туризма в стране, а также предотвращения незаконной регистрации мобильных устройств.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

общество узбекистан смартфон телефон иностранцы упростят регистрация uzimei